Les Latinas ont quitté la main-d’œuvre au taux le plus élevé, la reprise est lente: mises à jour COVID

Les Latinas ont quitté la main-d’œuvre américaine à des taux plus élevés que tout autre groupe démographique et ont lutté contre certains des taux de chômage les plus élevés tout au long de la pandémie de COVID-19, selon un rapport publié mercredi par l’UCLA Latino Policy and Politics Initiative.

Le rapport indique qu’avant la pandémie, le nombre de Latinas dans la population active américaine devrait augmenter de 25,8% de 2019 à 2029, soit plus que tout autre groupe. Mais « l’hyper-ségrégation » dans les emplois peu rémunérés vulnérables aux fermetures induites par la pandémie, tels que les loisirs et l’hospitalité, ainsi qu’un manque d’accès à l’éducation et aux opportunités de formation ont causé des pertes d’emplois disproportionnées pour les Latinas, selon le rapport.

Des obligations de garde familiales disproportionnées combinées au manque de soutien à la garde d’enfants et à la fermeture des écoles et des garderies ont forcé les Latinas à cesser de chercher du travail, selon le rapport. Tous ces problèmes, dit-il, « les empêcheront de réintégrer le marché du travail à l’avenir à moins que les conditions ne changent de manière significative ».

Aussi dans l’actualité :

►La France assouplit le port obligatoire du masque à l’extérieur et mettra fin dimanche à un couvre-feu nocturne de huit mois contre les coronavirus.

►La Food and Drug Administration a autorisé l’utilisation d’un autre lot de vaccin produit dans l’installation en difficulté Emergent BioSolutions de Johnson & Johnson. Plusieurs médias, dont The Hill, ont rapporté que le lot totalisait 14 millions de doses.

►Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a mis en garde contre d’éventuelles pénuries alimentaires et a exhorté le pays à se préparer à des restrictions étendues de COVID-19.

►Le gouvernement britannique envisage de rendre la vaccination obligatoire pour les travailleurs des maisons de soins infirmiers, rapportent la BBC et d’autres médias. Le personnel devrait disposer de 16 semaines pour que le jab ou le visage soit redéployé loin des soins de première ligne ou perde son emploi.

►L’état d’urgence du Maryland prendra fin le 1er juillet, plus de 15 mois après la première apparition du virus dans l’État. Toutes les restrictions sanitaires restantes prendront fin à cette date, a déclaré le gouverneur Larry Hogan.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,4 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 600 400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 176,75 millions de cas et plus de 3,82 millions de décès. Plus de 146,45 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 44,1% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Pendant la pandémie, les parents ouvriers agricoles ont eu du mal avec des factures de base comme le loyer et l’eau. Les mères migrantes ont cessé de travailler pour s’occuper des enfants et les étudiants ont jonglé entre l’école virtuelle et le travail, parfois aux côtés de leurs parents dans les champs. Voici quelques-unes de leurs histoires, dans leurs propres mots.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

L’Inde rouvre le Taj Mahal alors que les cas continuent de baisser

Le Taj Mahal indien et plusieurs autres monuments protégés par le gouvernement fédéral ont rouvert mercredi alors que de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 continuent de diminuer dans le pays, des semaines après qu’une deuxième vague a ravagé le pays.

Pendant plusieurs jours le mois dernier, l’Inde a signalé plus de 400 000 cas par jour, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Alors que les nouveaux cas vont dans la bonne direction, le pays signale toujours plus de nouveaux cas quotidiens, en moyenne, que tout autre pays, plus 2 500 décès quotidiens. On pense que les deux chiffres sont de vastes sous-estimations.

Un panel de l’UE recommande aux pays de l’UE de lever les restrictions sur les touristes américains

L’Union européenne devrait recommander aux pays membres de commencer à lever les restrictions imposées aux touristes en provenance des États-Unis. Les membres de l’UE ont convenu mercredi d’ajouter les États-Unis à la liste des pays à partir desquels les restrictions sur les voyages non essentiels devraient être levées.

Cette décision a été adoptée lors d’une réunion à Bruxelles des représentants permanents du bloc des 27 nations. La recommandation n’est pas contraignante et les gouvernements nationaux ont le pouvoir d’exiger les résultats des tests ou les dossiers de vaccination et de fixer d’autres conditions d’entrée.

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a déclaré cette semaine qu’une approche prudente et progressive devrait rester la règle. « Regardons la science et regardons les progrès. Regardons les chiffres et quand ce sera sûr, nous le ferons », a déclaré De Croo.

Les parcs nationaux attirent de grandes foules

Les Américains enfermés depuis un an ou plus sortent enfin, et beaucoup d’entre eux se dirigent vers les parcs nationaux – si nombreux que certains parcs mettent en place des systèmes de réservation, tels que ceux contrôlant le flux au parc national de Yosemite en Californie et à l’Acadia National du Maine. Se garer.

En 2020, le National Park Service a reçu 237 millions de visites récréatives, en baisse de plus de 90 millions de visites (27,6 %) par rapport à 2019. Cette diminution est due en grande partie aux fermetures temporaires de parcs en réponse à la pandémie. Le nombre de visites était le plus bas depuis 1980.

Maintenant, les parcs sont à nouveau en plein essor. Le site Web du parc national de Yellowstone souligne que « si vous n’avez pas de réservation, le camping ou la chambre d’hôtel le plus proche peut être à quelques heures ». Le parc national de Great Falls à l’extérieur de Washington, DC, prévient que « le week-end, si le parc se remplit et que le stationnement n’est pas disponible, l’entrée fermera. … Vous ne pouvez pas entrer avant notre réouverture ».

Deux grands employeurs de Saint-Louis exigeront des vaccinations pour les travailleurs

L’Université de Washington et BJC HealthCare, deux des plus grands employeurs de la région de St. Louis, ont annoncé qu’ils exigeraient que les employés soient complètement vaccinés d’ici l’automne.

L’université, qui emploie plus de 17 000 personnes, a déclaré qu’elle rendrait obligatoire les jabs pour tous les professeurs, le personnel et les étudiants. BJC, avec 30 000 employés, a déclaré que sa décision de rendre la vaccination obligatoire pour les employés était « conforme aux pratiques de longue date exigeant que les travailleurs de la santé soient vaccinés contre les maladies infectieuses graves pour la sécurité des patients et du personnel ».

La semaine dernière, un juge de Houston a rejeté une action en justice intentée par des employés de Houston Methodist qui ont refusé la vaccination et se sont fait dire qu’ils seraient licenciés.

Moscou exigera la vaccination des travailleurs de la vente au détail, de l’éducation et de la santé

Les autorités de Moscou et de la région environnante ont rendu mercredi la vaccination contre le COVID-19 obligatoire pour les personnes travaillant dans le commerce de détail, l’éducation, les soins de santé, les transports publics et d’autres métiers qui fournissent des services à un grand nombre de personnes.

Le Kremlin a déclaré qu’il n’était pas prévu de rendre la vaccination obligatoire dans tout le pays. À Moscou, cependant, les responsables de la santé publique ont ordonné aux entreprises et aux institutions de veiller à ce que 60% du personnel reçoive au moins une injection d’un vaccin contre le coronavirus avant le 15 juillet et soit complètement vacciné avant le 15 août.

« Nous devons simplement tout faire pour procéder à une vaccination de masse dans les plus brefs délais et arrêter la terrible maladie », a déclaré le maire de Moscou, Sergueï Sobianine.

Une expédition vaccine des communautés indigènes en Amazonie brésilienne

Une équipe de médecins, d’infirmières et de travailleurs de première ligne parrainée par l’organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, Health In Harmony, termine une expédition de trois semaines pour vacciner les communautés autochtones le long du fleuve Xingu en Amazonie brésilienne. L’équipe a voyagé dans deux bateaux remplis de glace et de 1 400 doses du vaccin AstraZeneca COVID-19.

Établir des soins de santé accessibles et abordables est crucial pour la survie des communautés de la forêt tropicale, des forêts et « en fin de compte, nous tous », a déclaré le Dr Érika Pellegrino, coordinatrice du programme brésilien pour Health In Harmony. En équipant ces communautés – qui protègent la forêt tropicale – de vaccins, ces groupes n’auront pas besoin de quitter leurs terres, qui seraient autrement vulnérables à la déforestation par les éleveurs de bétail et les bûcherons, a déclaré Pellegrino.

« Il existe un lien direct entre la santé de ces communautés et la crise climatique et naturelle », a déclaré Pellegrino. « Ils ne peuvent pas simplement faire un court trajet jusqu’au centre de santé le plus proche et se faire vacciner. »

Le Japon devrait assouplir les restrictions à Tokyo avant les Jeux olympiques

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga devrait abaisser l’état d’urgence à son expiration dimanche à Tokyo et dans d’autres régions. Les Jeux Olympiques devaient s’ouvrir le 23 juillet.

Les cas quotidiens ont considérablement diminué et Suga se dit déterminé à héberger des jeux « sûrs et sécurisés ». Les experts de la santé estiment cependant qu’il est crucial d’accélérer le déploiement du vaccin dans l’un des pays développés les moins vaccinés. Mardi, seuls 5,6% des Japonais étaient complètement vaccinés.

Reste à déterminer : la taille de la foule. Selon les règles actuelles, 34 000 spectateurs seraient autorisés au stade national d’une capacité de 68 000 places où se tiendront les cérémonies d’ouverture.

Les États-Unis achètent 200 millions de doses de vaccin supplémentaires à Moderna

Moderna a annoncé que le gouvernement fédéral avait acheté 200 millions de doses supplémentaires de vaccin, principalement pour vacciner les enfants ou pour les utiliser comme rappel pour les personnes déjà vaccinées.

Le gouvernement a acheté 500 millions de doses dont 110 millions de doses qui devraient être livrées au quatrième trimestre 2021 et 90 millions devraient être livrées au premier trimestre 2022, a indiqué la société basée dans le Massachusetts dans un communiqué.

Le PDG Stéphane Bancel a déclaré que Moderna reste « concentré sur la proactivité à mesure que le virus évolue … pour rester en avance sur les variantes émergentes ».

La grande majorité des patients COVID-19 hospitalisés ne sont pas vaccinés

La baisse des taux de COVID-19 à travers les États-Unis masque une dure réalité – l’écrasante majorité des personnes malades et hospitalisées ne sont pas vaccinées.

Les hôpitaux des États avec les taux de vaccination les plus bas ont tendance à avoir plus de patients COVID-19 dans les unités de soins intensifs, selon les données hospitalières collectées la semaine dernière par le ministère de la Santé et des Services sociaux et les taux de vaccination publiés par les Centers for Disease Control and Prevention. .

« Les gens qui disent : ‘C’est mon corps, mon choix ?’ Eh bien, il ne s’agit pas uniquement de vous », a déclaré le Dr Gerald Maloney, médecin-chef des services hospitaliers du réseau de santé Geisinger, qui gère neuf hôpitaux en Pennsylvanie. « C’est aussi à propos des gens qui vous entourent. » Lire la suite ici.

– Elizabeth Weise et Aleszu Bajak

La variante Delta est une « préoccupation » car elle se propage rapidement aux États-Unis

Les Centers for Disease Control and Prevention ont désormais classé la variante delta du coronavirus, découverte pour la première fois en Inde, comme une « variante préoccupante », car elle représente désormais 10% des cas aux États-Unis. La variante faisait auparavant rage en Inde et est actuellement traversant le Royaume-Uni, ce qui a retardé la réouverture.

« Cela double toutes les deux semaines », a déclaré l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration, le Dr Scott Gottlieb, sur « Face the Nation ». « Et je pense que le risque est vraiment pour l’automne que cela puisse provoquer une nouvelle épidémie à l’approche de l’automne. »

Les vaccins Pfizer et Moderna sont tous deux efficaces à environ 88 % contre la variante delta après deux injections, selon les recherches. La recherche indique que le vaccin Johnson & Johnson est moins efficace, mais plus d’informations sont nécessaires.

« La lumière au bout du tunnel est en vue, mais elle ne ramène aucune de ces vies ni n’apporte de réconfort aux familles en deuil », a déclaré le Dr Steven Woolf, directeur émérite du Center on Society and Health de Virginie. Université du Commonwealth. « Mon autre inquiétude est que, pour trop d’Américains et de politiciens, la course à la vie pour » revenir à la normale conduira à la complaisance face aux problèmes qui nous ont rendus vulnérables au COVID en premier lieu.

Étude : Près de 25 % des personnes atteintes de COVID-19 développent des symptômes à long terme

Un nouveau rapport de FAIR Health montre que près d’un quart des patients atteints de coronavirus développent des symptômes durables ou Long COVID. L’étude a révélé que certains symptômes étaient plus fréquents dans certains groupes d’âge ou dans certains groupes démographiques. Les patients plus âgés avaient plus de chances de développer un taux de cholestérol élevé, tandis que les patients plus jeunes étaient plus susceptibles de développer des problèmes gastro-intestinaux après le diagnostic.

Le journal a analysé près de 2 millions de dossiers de demandes de soins de santé privés de patients atteints de COVID-19, à l’exclusion de ceux souffrant de maladies chroniques telles que le cancer et le VIH.

– Steven Vargas

Contribuer : The Associated Press.