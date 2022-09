Les lasers peuvent-ils amener la connectivité à haut débit vers Mars ?

Une start-up américaine travaille au développement d’une technologie de communication laser dans l’espoir qu’elle puisse un jour être utilisée pour apporter une connexion haut débit sécurisée aux endroits les plus reculés – sur terre comme en mer, dans les airs et même dans l’espace !

Aalyria est une filiale d’Alphabet, la maison mère de Google. Fondée par d’anciens chercheurs de Google, Meta et de la NASA, cette startup vise à développer un réseau de communication haut débit et sécurisé dans les airs et même dans l’espace, potentiellement jusqu’à Mars.

Pour cela, Aalyria espère s’appuyer sur des technologies de mise en réseau et de communication laser inédites pour connecter des lieux là où il n’y a absolument aucune infrastructure dédiée. Cela concerne les océans, ainsi que le ciel, les montagnes et même l’espace. L’ambition d’Aalyria est de fournir une connectivité — aussi efficace qu’à la maison — aux utilisateurs partout, qu’ils soient en voiture ou dans un train, un avion, un bateau de croisière, une station spatiale, un camp de base lunaire ou aux commandes d’un rover sur Mars!

La technologie sur laquelle Aalyria travaille est un système de communication optique en espace libre, qui utilise des lasers pour transmettre des données sans fil sans que les signaux ne soient jamais interrompus, quelles que soient les conditions météorologiques. A terme, il devrait permettre la mise en place de réseaux complexes d’une ampleur et d’une rapidité inespérées, avec des vitesses de connexion jusqu’à 1 000 fois supérieures à ce que l’on connaît aujourd’hui.

Avec sa plateforme logicielle, la startup entend coordonner des réseaux aussi bien sur terre qu’en mer, dans les airs ou dans l’espace. Dans l’absolu, cette plateforme intelligente pourrait par exemple rediriger le signal d’un satellite vers un autre en fonction de la qualité de réception souhaitée. Ce serait le cas à bord d’un aéronef, en relation avec le changement de sa position. A cet égard, l’initiative reprend les travaux déjà entrepris par l’ancien projet Loon, qui visait à apporter une connexion internet dans les coins les plus reculés du globe grâce à des ballons stratosphériques gonflés à l’hélium. Un projet finalement abandonné en 2021.

