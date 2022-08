Les lasers NIF et OMEGA sont utilisés pour simuler le noyau d’une planète

Alors que les astronomes recherchent la vie en dehors de notre système solaire, ils doivent essayer de répondre à une grande question : quelle est la recette d’une planète habitable ? Nous avons tendance à penser aux ingrédients que nous rencontrons au quotidien : l’eau liquide, la couverture protectrice de l’atmosphère, un soleil ni trop chaud ni trop chaud. Mais il y a d’autres facteurs qui sont probablement tout aussi importants : la croûte refroidie et durcie de la Terre, ses entrailles gluantes en fusion, son champ magnétique, ses volcans et ses évents sous-marins. Ce sont les caractéristiques qui ont favorisé la vie telle que nous la connaissons, et elles ont été façonnées par des processus invisibles cachés au plus profond du globe.

En bref, si nous voulons savoir comment la vie pourrait surgir sur d’autres planètes, nous devons savoir ce qui se passe sous le capot.

Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Lorsque vous explorez une planète, les températures et les pressions augmentent rapidement. Les scientifiques et leurs outils ne survivraient pas à quelques dizaines de kilomètres, encore moins à quelques milliers. Alors, comment peuvent-ils étudier l’intérieur des planètes ?

Entrez NIF et OMEGA, à certains égards, les deux plus grands lasers du monde. Ils habitent de grands bâtiments de style entrepôt et concentrent des dizaines de faisceaux laser intenses sur la tête d’une épingle. Lorsque des installations comme celles-ci ont été imaginées pour la première fois, l’objectif était de créer une fusion nucléaire, mais les planétologues ont rapidement réalisé qu’elles pouvaient être utilisées pour étudier la matière dans des conditions similaires à celles d’un noyau.

La dernière décennie a vu un flot d’expériences, et les résultats ont été bizarres. Le nickel, métal conducteur d’électricité, se transforme en isolant. L’eau forme une glace chaude et conductrice. L’hydrogène devient un fluide métallique. Le sodium, normalement un métal opaque brillant, devient complètement clair. Ces informations surprenantes aident les scientifiques à comprendre comment les planètes se forment et comment elles pourraient évoluer pour soutenir la vie.

Présenté par le Center for Matter at Atomic Pressures (CMAP) de l’Université de Rochester, un Physics Frontier Center de la National Science Foundation (NSF), Award PHY-2020249.

Toutes les opinions, constatations, conclusions ou recommandations exprimées dans ce document sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de la National Science Foundation.

