Les Las Vegas Aces remportent leur premier titre WNBA, Chelsea Gray nommé MVP

UNCASVILLE, Conn. (AP) – Chelsea Gray a marqué 20 points pour mener les Las Vegas Aces à leur premier titre WNBA lors d’une victoire 78-71 sur la route contre le Connecticut Sun lors du match 4 dimanche.

Gray est allé 9 sur 13 du sol et a été nommé MVP après avoir récolté en moyenne 18 points sur la course. Les As se sont améliorés à 4-0 lors des séries éliminatoires de cette année avec deux jours de repos.

Riquna Williams a ajouté 17 points Kelsey Plum a ajouté 16 points pour les As, Jackie Young en a eu 13 et la MVP de la ligue A’ja Wilson a ajouté 11 points pour aller avec 14 rebonds.

Vegas a terminé sur une course de 8-0. Lorsque le buzzer a retenti, Wilson a attrapé le ballon et a piétiné le sol avant d’être assailli par ses coéquipiers.

Nous champions ! Nous champions ! Nous champions ! Wilson a crié à ses coéquipiers alors qu’ils enfilaient leurs chapeaux et t-shirts de championnat avant la cérémonie de remise des trophées.

C’est le premier titre majeur de sport professionnel pour une équipe de Las Vegas, et Wilson espère sûrement que ce n’est que le début.

“Tu le vois. Vous le voyez », a déclaré Wilson lors de la célébration sur le terrain. « C’est ce que nous construisons. C’est ce que nous faisons. Ça y est. Je suis si heureuse en ce moment.”

Courtney Williams avait 17 points pour mener le Connecticut et Alyssa Thomas a eu son deuxième triple-double consécutif avec 11 points, 11 passes et 10 rebonds. Jonquel Jones a ajouté 13 points et DeWanna Bonner 12.

Las Vegas menait de deux points à la mi-temps et de quatre points après trois quarts.

Pour l’entraîneur des Aces Becky Hammon, qui n’a pas obtenu de titre au cours de sa carrière exceptionnelle dans la WNBA, le ring a achevé une quête de plusieurs décennies. Elle a quitté un poste d’entraîneur adjoint avec Gregg Popovich et les San Antonio Spurs pour prendre la relève à Las Vegas, et le déménagement a porté ses fruits.

“Ils sont incroyables sur le terrain, mais ce sont avant tout des humains incroyables”, a déclaré Hammon. «Ils se soucient les uns des autres. Ils s’investissent l’un dans l’autre. Ce fut un honneur absolu d’être leur entraîneur. J’ai vu l’excellence et je voulais en faire partie.

Hammon a également rendu hommage à l’ancien entraîneur des As, Bill Laimbeer, qui était sur le terrain pour la cérémonie. “Il a mis cette équipe ensemble et a vu les pièces”, a déclaré Hammon.

Le propriétaire des As, Mark Davis, qui possède également les Las Vegas Raiders de la NFL, n’était pas avec son équipe de football dimanche. Il était dans le Connecticut pour obtenir un trophée. Il l’a hissé, puis l’a remis à des joueurs joyeux qui ont fait de même.

“Las Vegas, nous sommes champions du monde”, a déclaré Davis.

C’était une avance de six points dans le quatrième lorsque Kelsey Plum a été appelée pour une faute flagrante après avoir heurté Bonner alors que le garde du soleil tentait un 3 points et l’envoyait au sol en lui tenant la cheville droite. Bonner a frappé les trois lancers francs avant que le sauteur court de Jonquel Jones ne coupe l’avance à un point. Le Sun a ensuite égalé le match à 67 sur un lancer franc de Courtney Williams et a pris une avance de 71-70 sur deux coups de faute de Brionna Jones.

Mais Las Vegas avait les réponses.

Riquna Williams à 3 points a remis les As en tête et le sauteur en retrait de Chelsea Gray a prolongé l’avance à 75-71 avec moins d’une minute à faire. A’Ja Wilson a ensuite volé une passe et Plum a frappé un court saut pour assurer la victoire. .

Bonner a ouvert le score avec un maigre de l’aile gauche. Mais le 3 points de Kelsey Plum depuis la ligne de base gauche a déclenché une première course de 12-0 pour Vegas qui les a propulsés à une avance de 16-6. Les As, qui ont cédé 34 points au Sun dans le premier quart du match 3, menaient 16-12 après 10 minutes dimanche.

Gray – qui a surmonté de graves blessures qui menaçaient de faire dérailler sa carrière dans le passé – était MVP des finales de la WNBA, sans surprise après une moyenne de 18,3 points et 6 passes décisives dans la série.

“Mes coéquipiers sont géniaux”, a déclaré Gray en fondant en larmes. “J’ai travaillé si dur pour ça.”

Elle n’était pas une All-Star de la WNBA cette saison, ni un choix de la première équipe de toutes les ligues, et a exprimé son mécontentement à ce sujet.

À la fin, elle a aussi eu le dernier mot.

“Ils peuvent garder cette équipe All-Star et première”, a déclaré Gray. “J’ai la bague.”

JEU DE BOUTONS

Comme prévu, c’était un match physique joué de manière appropriée un dimanche de la NFL. Le Sun a eu peur lorsque Bonner a pris par inadvertance un coude dans l’intestin de Gray à la fin du premier quart et qu’il est resté au sol pendant quelques minutes avant d’être aidé au banc. Elle est revenue dans le jeu plus tard dans la mi-temps, ne souffrant apparemment d’aucun effet néfaste. Natisha Hiedeman et Plum se sont lancées dans un court match de poussée au deuxième quart, provoquant des fautes techniques sur les deux joueurs. C’était tout avant le flagrant de Plum en quatrième.

ORGANISATIONS INCLUSIVES

Avant le match, les deux entraîneurs ont réfléchi à la composition des organisations en finale. Les As sont dirigés par Hammon et deux femmes noires cadres dans la directrice générale Nikki Williams et Nikki Fargas, présidente des opérations commerciales. Les Sun appartiennent à la tribu Mohegan, ont une femme présidente en la personne de Jen Rizzotti et sont entraînés par Curt Miller, un homosexuel.

« Le basketball féminin est une telle histoire en termes de diversité et d’inclusion. Je veux dire, notre ligue le définit et je suis si fier d’en faire partie, a déclaré Miller, ajoutant qu’il espère être une source d’inspiration pour tout enfant gay “se demandant s’il peut poursuivre une carrière dans le sport”.

Hammon a déclaré qu’elle pensait que la diversité du front office de son équipe l’avait rendu plus fort

“Vous pouvez faire une bien meilleure image avec une boîte pleine de crayons de couleur qu’un simple crayon”, a-t-elle déclaré.

SOUTIEN DES AVENTURIERS

Le début de la célébration a été diffusé sur les écrans vidéo du stade des Raiders lors du match de la NFL contre l’Arizona dimanche, sous les acclamations des fans. Ils pourront en acclamer davantage dans quelques jours : un défilé sur le Strip de Las Vegas est prévu jeudi soir.

« Quelle équipe, quel talent, quelle victoire ! Vous avez rendu Las Vegas si fière ! La maire de Las Vegas, Carolyn Goodman, a déclaré dans un communiqué. “Merci pour vos efforts, votre discipline et votre concentration. Nous avons hâte pour les célébrations et un grand défilé!”

CONSEILS

Les Aces sont la quatrième équipe de la WNBA à remporter un titre avec à la fois un MVP de la ligue et un entraîneur de l’année … Le Sun a été parmi les quatre dernières équipes de la WNBA debout pour chacune des quatre dernières saisons, revenant en finale pour la première temps depuis 2019.

___

Plus de séries éliminatoires de la WNBA : https://apnews.com/hub/wnba-playoffs et https://twitter.com/AP_Sports

Pat Eaton-Robb, Associated Press