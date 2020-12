Dawn French a fondu en larmes à plusieurs reprises en filmant son retour de Vicar Of Dibley alors qu’elle rendait hommage à sa camarade de casting décédée Emma Chambers dans le rôle d’Alice Tinker.

Dans la série, son personnage Geraldine Granger parle avec émotion de son amie Alice, décédée laissant son mari Hugo (James Fleet) le cœur brisé.

French, 63 ans, a déclaré que les scènes étaient incroyablement difficiles à terminer. «En plus de tous les trucs idiots et drôles, il y a un moment où nous rendons hommage à Alice et qui n’a pas été facile à filmer.

«Honnêtement, j’ai dû le faire sept fois. Je ne l’ai pas traversé une fois sans larmes, mais il est vraiment important de se rappeler que c’est là que la vraie vie et Dibley se rencontrent.







(Image: BBC)



Remerciant les écrivains, elle a ajouté: «Richard Curtis et Paul Mayhew-Archer ont cette compétence pour rendre les choses amusantes et légères, mais aussi être véridiques et honnêtes.»

Elle a dit qu’elle n’avait toujours pas pu regarder l’épisode émotionnel. Chambers, très aimée par les fans en tant que blonde dippy Alice qui n’a jamais compris les blagues de Géraldine, est décédée en 2018 d’une crise cardiaque à l’âge de 53 ans.

Dans le premier des trois nouveaux mini-épisodes de ce soir, le vicaire revient pour aider à rallier les esprits de la nation et des habitants de Dibley dans la pandémie.

French a déclaré qu’elle avait adoré filmer à nouveau en tant que Geraldine.

S’exprimant sur Radio 2, elle a expliqué: «Vous savez, quand vous avez ce joli manteau d’hiver que vous n’avez pas porté depuis longtemps et que vous le mettez, il est chaud et confortable et il vous va bien et il vous va et c’est magnifique – c’était comme ça.

Dans le premier épisode de lundi, le vicaire est chargé d’expliquer la différence entre les mètres et les miles en ce qui concerne la distance sociale.