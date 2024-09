Photo : Les larmes d’Angelina Jolie n’ont pas affecté Brad Pitt : Source

Brad Pitt et Angelina Jolie se seraient croisés lors Festival du Film de Venise.

Comme les fans le savent, Angelina Jolie a reçu une ovation debout de huit minutes lors de la première de son biopic Marie à Festival du Film de Venise en Italie jeudi.

Maintenant, un initié a partagé avec Vie et style que tandis qu’Angelina fondait en larmes après cet hommage, Brad Pitt n’a pas laissé ces larmes interférer avec son plan.

Une source proche a indiqué que cet hommage émouvant n’a pas fait dévier Brad Pitt de ses projets de relation avec Ines De Ramon et a déclaré : « Brad était au courant de la présence d’Angelina. »

« Et bien sûr, il a entendu parler de sa réaction en larmes à l’ovation debout [after the Maria screening]mais il n’a pas laissé cela interférer avec ses plans », ont-ils expliqué.

En plus de cela, l’initié a confirmé que Brad Pitt et Ines De Ramon ont profité d’un double rendez-vous avec George Clooney et sa femme Amal Clooney après l’événement.

Il est pertinent de mentionner ici que cet événement s’est produit alors qu’Angelina et Brad Pitt sont aux prises avec un divorce brutal et d’autres allégations légales.