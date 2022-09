Les larmes coulent alors que Roger Federer lève le rideau sur “Perfect Journey”

La carrière chargée de trophées de Roger Federer s’est terminée par une défaite vendredi, mais pour une fois, le résultat importait peu alors que le maestro suisse prenait sa retraite les larmes aux yeux et les acclamations résonnant dans les oreilles.

Avec 17 500 spectateurs à guichets fermés à l’O2 Arena de Londres, le champion du Grand Chelem à 20 reprises est revenu après plus d’un an d’absence pour jouer aux côtés de Rafa Nadal, l’Espagnol avec qui il partageait l’une des rivalités les plus captivantes du tennis.

Avec l’horloge après minuit, Federer aurait pu sceller la victoire dans l’affrontement en double de la Laver Cup lorsqu’il a servi au point de match dans un bris d’égalité décisif tendu, mais ce ne devait pas être comme les Américains Jack Sock et Frances Tiafoe ont déchiré le scénario.

Sock a frappé un coup droit gagnant et a scellé une victoire 4-6 7-6 11-9 pour Team World. Après un bref moment de silence stupéfait autour de l’arène bondée, la foule s’est levée pour saluer Federer, 41 ans, dont l’élégance, le charisme et l’esprit sportif ont honoré le tennis et transcendé le sport au cours d’une carrière de 24 ans.

Federer a produit des moments de sa magie de marque lors d’un duel férocement disputé et a gardé ses émotions sous contrôle.

Mais les larmes ont coulé ensuite alors qu’Ellie Goulding chantait tandis qu’un montage des exploits de Federer était projeté sur le court noir.

Lorsqu’il a été étreint par sa femme, Mirka, ses enfants Leo, Lenny, Myla et Charlene, et ses parents Lynette et Robert, il n’y avait pratiquement pas un œil sec dans la maison.

« Nous nous en sortirons d’une manière ou d’une autre. Ce fut une journée merveilleuse. J’ai dit aux gars que j’étais heureux, pas triste », a déclaré Federer, qui a annoncé la semaine dernière que ce serait sa dernière épreuve après avoir lutté pour surmonter une blessure au genou.

“J’ai aimé attacher mes lacets une fois de plus, tout était la dernière fois”, a-t-il ajouté. “Jouer avec Rafa et avoir tous les grands ici, toutes les légendes.”

Federer s’est effondré en remerciant sa femme.

« Elle aurait pu m’arrêter il y a très, très longtemps, mais elle ne l’a pas fait. Elle m’a permis de continuer et m’a permis de jouer, donc c’est incroyable – merci », a-t-il déclaré.

L’arc final très attendu de Federer est survenu après que le favori britannique Andy Murray s’est battu contre l’Australien Alex De Minaur pendant deux heures et demie, mais a perdu.

Les deux titres de Murray à Wimbledon ont fait de lui une icône sportive nationale, mais la soirée était entièrement consacrée à Federer – un joueur qui réside dans le panthéon des grands sportifs comme Pelé, Tiger Woods, Michael Jordan et Muhammad Ali.

Même ses séances d’entraînement ici ont été réservées aux places debout, et une atmosphère électrique l’a accueilli lorsqu’il est entré dans l’arène caverneuse aux côtés de Nadal juste après 22 heures.

“Je l’ai fait des milliers de fois, mais celui-ci est différent. Merci à tous ceux qui viennent ce soir », a déclaré Federer sur Twitter plus tôt dans la journée.

ÉVÉNEMENT PAR ÉQUIPE

La foule comprenait le grand australien Laver – l’homme qui a inspiré Federer à créer la compétition par équipe organisée à Londres pour la première fois.

Des acclamations bruyantes ont accompagné Federer et Nadal, ou “Fedal” comme on les surnomme, sur le terrain et The Clash’s London Calling a explosé alors qu’ils s’échauffaient.

Un rugissement encore plus grand a augmenté lorsque Federer a frappé une volée lors du match d’ouverture – son premier tir compétitif depuis la défaite contre Hubert Hurkacz à Wimbledon l’année dernière a mis fin à son rêve d’un neuvième titre record sur le court central.

Pendant les changements, des écrans vidéo ont montré des moments emblématiques de la carrière de Federer avec des hommages de Nadal et de sa mère.

Mais ce n’était pas un match d’exhibition.

Le duo américain Sock et Tiafoe, méchants de la pantomime pour la nuit, a testé les réactions de Federer avec quelques coups vigoureux visant le maestro suisse.

Federer était à peu près égal à tout, son tir soyeux et son jeu de jambes agile malgré une longue absence du terrain.

La paire emblématique, avec un âge combiné de 77 ans et 42 titres du Grand Chelem entre eux, a devancé le premier set en brisant le service de Tiafoe. Mais les Américains ont égalisé alors que Federer et Nadal commençaient à s’estomper.

Des chants de “Allons-y, Roger, allons-y” ont retenti dans les tribunes bondées lors du tie-break du championnat alors que Federer et Nadal se frayaient un chemin vers une victoire que l’occasion exigeait.

Même les dieux du tennis n’ont pas pu intervenir pour permettre à Federer une dernière victoire, mais rien n’a pu ternir une nuit pour célébrer un joueur qui a mené le tennis à un âge d’or.

“Cela ressemble toujours à une fête pour moi et c’est exactement ce que j’espérais”, a déclaré Federer, qui a atteint des sommets sans précédent et réécrit le livre des records. “Ça a été un voyage parfait et je recommencerais.”

