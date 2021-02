«  Les larmes commencent à couler  »: un nouveau fournisseur de télésanté renforce la confidentialité des personnes LGBTQ

Pendant quatre mois, Samuel Davis n’a pas pu se permettre ses médicaments hormonaux.

Sans eux, il a plongé dans une dépression qui a rendu difficile la sortie du lit. Au moment où il envisageait de supprimer les réseaux sociaux, il est tombé sur FOLX Health en faisant défiler Instagram.

Davis s’est connecté avec FOLX – le premier fournisseur entièrement numérique axé sur les besoins médicaux des personnes LGBTQ – et dès le premier appel téléphonique avec son clinicien, «tout s’est mis en place».

« La minute [my clinician] a dit qu’elle mettait dans ma prescription les larmes ont juste commencé à couler », a déclaré Davis.

FOLX est une nouvelle entreprise de santé avec des prestataires sélectionnés qui savent comment traiter les personnes LGBTQ, et de nombreux prestataires s’identifient comme faisant partie de la communauté. Pour les personnes LGBTQ, parler à des prestataires qui s’identifient de la même manière apporte « beaucoup de réconfort », a déclaré Luna Lovebad, une musicienne basée en Californie qui utilise les services d’hormonothérapie de FOLX.

FOLX a été fondée par AG Breitenstein, qui a constaté des lacunes dans le système de santé qui ont eu un impact disproportionné sur la communauté LGBTQ alors qu’il travaillait comme avocat à Boston au plus fort de la crise du sida.

Des années plus tard, elle a déclaré que les «expériences horribles» qu’elle a vues la communauté LGBTQ n’ont pas changé.

« [The LGBTQ community’s] l’expérience se caractérise par beaucoup de discrimination, beaucoup de violence, beaucoup d’expériences négatives », a déclaré Breitenstein.« Construire quelque chose qui reflète qui nous sommes [and] la façon dont nous pensons à nous-mêmes, nous célèbre et permet l’accès sur une plate-forme numérique a tout le sens du monde. «

Les progrès de la télésanté et des soins à domicile, qui se sont accélérés pendant la pandémie, ont créé «les outils et les systèmes nécessaires pour construire une plateforme de soins de santé fondamentalement meilleure», a déclaré Breitenstein.

Il est courant que les personnes LGBTQ soient victimes de discrimination dans les milieux de la santé, selon l’indice d’égalité des soins de santé 2020 de la Campagne des droits de l’homme. FOLX est «révolutionnaire» parce que les personnes LGBTQ évitent «de nombreux obstacles» auxquels elles sont confrontées lorsqu’elles tentent d’obtenir des soins médicaux, a déclaré Lovebad.

Un autre fournisseur de soins de santé virtuel, Plume, se concentre exclusivement sur les soins affirmant le genre, comme le remplissage des ordonnances d’hormones, pour les personnes de diverses sexes. FOLX offre des services similaires, mais prend également en charge l’ensemble des identités LGBTQ.

Ces soins comprennent l’envoi de médicaments, comme les traitements hormonaux de remplacement, qui viennent dans des boîtes non marquées si les membres le demandent, et une ligne directe qui offre des messages enregistrés encourageants. L’entreprise garantit des prix transparents et a mis en place une initiative pour fournir des services à certaines personnes qui n’en ont pas les moyens.

Lovebad avait l’habitude de prendre des bus et des trains de son domicile à Compton au Los Angeles LGBT Center, à environ une heure de trajet aller simple, pour les rendez-vous liés à la transition. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas « manœuvrer en public sans que les gens disent des choses ou ne donnent l’impression que [she’s] pas autorisé à prendre de la place. «

«Que ce soit pour l’accessibilité, pour les prestataires qui confondent les patients avec les sexes ou pour un manque de sensibilisation de la part des prestataires de soins médicaux, tout cela a des conséquences graves sur quelqu’un», a déclaré Lovebad. « Beaucoup de [queer trans] les gens ont peur d’être en public. Fournir ces services et les faire livrer à votre porte facilite grandement les choses. »

La discrimination dans les soins de santé contre les personnes LGBTQ se résume parfois à un manque de connaissances; un article du Journal of the American Medical Association rapporte que les écoles de médecine du pays ont passé en moyenne cinq heures en quatre ans sur des sujets LGBTQ généraux. Certains LGBTQ craignent d’être traités de manière suffisamment inéquitable pour éviter complètement de se faire soigner.

Le nombre de personnes qui ont appelé Trans Lifeline, une ligne d’assistance téléphonique et une organisation à but non lucratif qui soutient les personnes transgenres souffrant de crises médicales, a explosé en 2020, a déclaré la directrice des relations publiques, Yana Calou. Beaucoup se sont plaints de la discrimination des prestataires ou de l’incapacité d’accéder aux soins. Les appels de personnes n’ayant pas pu accéder au traitement ont augmenté de 132% en janvier 2020 par rapport à janvier 2019. Au cours du premier mois de 2021, la hotline a reçu 42% plus de signalements de traumatismes médicaux qu’en janvier 2020.

Trans Lifeline s’est associé à FOLX pour réduire davantage les coûts pour certains patients. Les organisations prévoient de fournir à 100 personnes des services d’hormonothérapie substitutive gratuits via FOLX pendant au moins un an, bien que cela puisse être plus long en fonction du montant d’argent qu’ils collectent, a déclaré Calou. Les demandes de subvention seront ouvertes sur le site Web de FOLX le 1er mars.

À l’instar de Davis, le caractère abordable des visites médicales et des médicaments a ajouté des obstacles à l’obtention de soins adéquats. Les travailleurs transgenres sont presque quatre fois plus susceptibles que la population dans son ensemble d’avoir un revenu familial inférieur à 10 000 $, selon un rapport du groupe de travail national sur les LGBTQ.

Le site Web de FOLX ne promet aucune surprise dans ses prix. Les abonnements à l’hormonothérapie substitutive commencent à 59 $ par mois pour le traitement en cours et à 119 $ de paiements mensuels pour les personnes qui commencent les hormones. Il propose d’autres produits à des prix variables.

FOLX a lancé une ligne directe, 1-888-FOLX-FAM, avec des messages enregistrés d’amour et de soutien aux personnes LGBTQ d’activistes, d’artistes et d’influenceurs. Ces chiffres ont également enregistré des « lettres à mon jeune moi » et à un utilisateur–Le composant généré encourage les gens à enregistrer leurs propres messages.

FOLX est la première grande entreprise LGBTQ à recevoir un financement en capital-risque, a déclaré Breitenstein. Il a levé 25 millions de dollars d’investissements avec le soutien de Bessemer Venture Partners. Ce soutien répondra à l’objectif de FOLX d’atteindre les 50 États d’ici la fin de l’année et de déployer davantage de services, y compris les soins de santé mentale et la création de familles.

Les personnes LGBTQ se livrent par défaut à des pratiques comme la maternité de substitution ou la FIV pour tomber enceintes, dont beaucoup coûtent des milliers de dollars «dès qu’elles entrent dans la clinique». Les praticiens du FOLX pourraient aider les personnes dans des tâches telles que l’insémination à domicile, a déclaré Breitenstein.

« Être capable de le faire virtuellement, avoir les outils pour le faire, tout cela fait partie de la stratégie », a déclaré Breitenstein. « Nous sommes vraiment excités à ce sujet parce que c’est presque comme une taxe sur le fait d’être queer pour que nous tombions enceintes … et cela n’a pas de sens. »

FOLX a démarré lentement et a accueilli des clients de 12 États en novembre, environ un an après sa fondation par Breitenstein.

Breitenstein a déclaré « qu’il est opportun » à la fois de lancer quelque chose comme FOLX et pour une entreprise LGBTQ de recevoir un soutien financier majeur.

« [LGBTQ people] jamais eu une marque qui nous est vraiment adressée, donc pour nous, être la première marque nationale qui parle à toute la communauté queer et trans est un honneur et un privilège, [also] effrayant comme l’enfer et excitant « , a déclaré Breitenstein. » À certains égards, vous êtes comme ‘comment cela n’a jamais été le cas auparavant?’ Nous sommes un vaste groupe de consommateurs … il est temps. «

Davis a reçu des hormones et a travaillé avec un clinicien via FOLX pendant près de deux mois, et a déclaré que le service avait «tenu» leurs promesses. Il y avait un « poids sur [his] esprit « quand il est allé sans hormones, mais depuis lors, FOLX a aidé à soulager ce fardeau.

« [FOLX’s] Le souci, plus que tout, est de nous procurer des soins de santé comme nous en avons besoin », a déclaré Davis.« Ils m’ont redonné une impression de moi. Ils m’ont donné la chance de vraiment me relever. «

