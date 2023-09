Stole Dimitrievski attendait devant le vestiaire extérieur du stade Tose Proeski. Le gardien de Macédoine du Nord voulait un autographe.

Il s’était présenté pour entraînement avant le match de qualification de samedi dernier contre l’Italie dans un maillot de football classique. Il s’agissait du maillot rose de gardien de la Juventus que Gigi Buffon portait lors de la finale de la Ligue des champions 2003, un match somnolent qui se serait peut-être réveillé en trombe si une tête de balle de l’attaquant de l’AC Milan Pippo Inzaghi était entrée.

Au lieu de cela, Superman a enfilé sa cape et a réalisé l’un des meilleurs arrêts de sa carrière.

Dimitrievski avait neuf ans à l’époque et semblait redevenir ce garçon lorsque Buffon, dans son nouveau rôle d’ambassadeur auprès de l’équipe italienne, sorti avec un grand sourire et lui a signé son ancienne chemise.

Dans le vestiaire italien, l’imposant successeur de Buffon, Gigio Donnarumma, se préparait à affronter le clair de lune de Skopje, sachant qu’aucun supporter ne l’attendait, seulement des critiques. Les pages roses de La Gazzetta dello Sport qui s’envolaient des presses l’appelaient le « problème n°1 ».

Donnarumma avait été l’un des boucs émissaires lorsque l’Italie avait perdu les barrages de la Coupe du monde contre la Macédoine du Nord au Renzo Barbera en mars 2022. Il n’avait pas réussi à marquer le seul but du match ; un tir bas et sautant d’Aleksandar Trajkovski depuis l’extérieur de la surface. Le week-end dernier n’a pas apporté le même niveau d’ignominie. L’Italie n’a pas perdu pour commencer. Ils menaient 1-0 à moins de 10 minutes de la fin, seulement quand Enis Bardhi a marqué un coup franc devant Donnarumma et a décroché un autre résultat fier pour son pays.

Comme l’année dernière, les entraîneurs des gardiens en fauteuil étaient présents en nombre. Donnarumma avait fait un pas dans l’autre sens lorsque Bardhi frappait le ballon. A contre-pied, il a été battu au poste même qu’il défendait. Un seul match après son nouvel emploi, Luciano Spalletti se serait pardonné s’il s’était brièvement demandé pourquoi diable il avait laissé son congé sabbatique pour mettre du vin en bouteille dans son vignoble toscan sous la pression de qualifier l’Italie pour un tournoi majeur. Le match nul en Macédoine du Nord a fait du match de mardi contre l’Ukraine une victoire incontournable. Il a été présenté par le commentateur de la RAI, Alberto Rimedio, comme un barrage pour éviter un barrage.

Les choix de Spalletti ont immédiatement été remis en question. Certains lui ont demandé d’abandonner Donnarumma. Dire qu’il dispose d’un embarras de richesses au poste de gardien de but serait une exagération. Mais la concurrence est particulièrement forte. « Au cours des trois ou quatre dernières années, le pool s’est beaucoup approfondi », a déclaré Buffon lors d’une conférence de presse convoquée pour annoncer son nouveau rôle. « Il y a maintenant cinq ou six gardiens (italiens) qui jouent à un très haut niveau et c’est sans compter Donnarumma qui est bien établi et rivalise avec les meilleurs du monde. »

Depuis l’arrivée de Donnarumma au Paris Saint-Germain, il ne fait plus partie des golden boys de la presse locale. Sa décision d’aller dans une ligue moins visible et de jouer pour un club que d’autres superstars mondiales ont quitté (Lionel Messi et Neymar) ou semblent toujours sur le point de partir (Kylian Mbappe) n’a pas aidé sa cause. En dehors de l’Italie, où il est en vogue avant même ses débuts à l’âge de 16 ans pour l’AC Milan, Donnarumma n’a probablement pas autant de notoriété que son talent le mérite probablement. L’une des raisons est qu’il n’a jamais joué en Ligue des champions avec Milan. Une autre raison est que Milan a remporté le championnat l’année de son départ, une année au cours de laquelle Mike Maignan a si bien joué que personne n’a manqué Donnarumma, même s’il était le héros des tirs au but et le joueur du tournoi lorsque l’Italie a remporté l’Euro.

Sa performance en finale contre l’Angleterre a été vite oubliée. Loin des yeux et loin des esprits à Paris, où Buffon n’est venu jouer qu’à l’âge de 40 ans, d’autres gardiens italiens sont passés sous le feu des projecteurs en Serie A. Ivan Provedel a été nommé gardien de l’année pour son rôle dans les 21 cages inviolées de la Lazio et retour en Ligue des champions. La forme de Guglielmo Vicario à Empoli a été récompensée par un transfert à Tottenham où il a remplacé Hugo Lloris, vainqueur de la Coupe du Monde. Certains pensaient que Vicario devrait avoir sa chance contre l’Ukraine, autant pour le symbolisme que pour son tir. L’année dernière, la famille de Vicario a accueilli un enfant ukrainien, Milan, déplacé par l’invasion russe. Un cas a également été fait en faveur d’Alex Meret, le gardien de but qui a joué sous Spalletti dans la première équipe de Naples à remporter le titre en 33 ans en raison de sa relation avec le nouvel entraîneur italien et de sa familiarité avec ses méthodes.



Donnarumma réalise un arrêt contre l’Ukraine (Photo : Stefano Guidi/Getty Images)

Lors de la présentation de la composition à San Siro, il y a eu cinq changements par rapport à l’équipe qui a fait match nul à Skopje. Donnarumma n’en faisait pas partie. Plutôt que d’esquiver une décision, Spalletti a doublé la mise. Il a laissé de côté le capitaine Ciro Immobile, a lancé Giacomo Raspadori devant et a donné le brassard à Donnarumma à la place. C’était une démonstration de foi catégorique en son numéro 1. Toujours barde toscan, Spalletti a déclaré : « Gigio n’a jamais été pardonné d’être le fils prodigue et d’avoir atteint le sommet si rapidement grâce à son don, son talent. Et étant donné que nous avons tous lutté et avons dû travailler dur pour atteindre un certain niveau, et quelqu’un d’autre, plus doué alors… » arrive. C’est alors que l’un des sept péchés capitaux, l’envie, apparaît chez les détracteurs de Donnarumma.

Avoir un manager qui vous soutient comme Spalletti a dû être plus que rassurant pour Donnarumma. Avoir Buffon à proximité ne peut qu’aider. « J’ai tout appris de lui », a déclaré Donnarumma la semaine dernière. « La technique, comment occuper son objectif, le sang-froid. Une chose importante pour un gardien de but est de ne pas se laisser submerger par l’émotion. Gigi était n°1 à ce niveau-là.

Donnarumma l’a montré lors de la finale de l’Euro 2020 alors qu’il était tellement concentré sur l’arrêt d’un penalty qu’il n’a pas immédiatement réalisé que l’Italie avait remporté la compétition pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle. Il l’a également montré mardi à San Siro lorsqu’il n’a pas laissé l’occasion ou la foule l’atteindre. Donnarumma ou Dollarumma comme on l’appelait après être devenu l’un des joueurs les mieux payés de Serie A à l’adolescence n’a pas été le bienvenu ici depuis qu’il a hésité à signer un nouveau contrat avec Milan, le club d’enfance du Napolitain, et a doublé son argent au PSG où il serait payé environ 12 millions d’euros par an.

« Heureusement, il a de larges épaules », a déclaré l’agent de Donnarumma, Enzo Raiola, à Sportitalia alors qu’il entrait dans San Siro. « Je suis désolé pour les gars qui ne sont pas comme lui, les gars qui sont comparés à Roberto Baggio un jour et traités de ratés le lendemain. Les fans, le monde du journalisme, les réseaux sociaux, nous devons tous nous calmer. Ce soir, l’équipe nationale joue. Nous devons rester unis comme le font d’autres pays, mais nous n’y parvenons pas. J’espère que Gianluigi ne se fera pas siffler ce soir comme par le passé ici.

Mais Donnarumma a été sifflé.

« Je n’ai jamais rien vu de pareil », a déclaré l’Homme du match Davide Frattesi. «C’était une honte. Je ne comprends pas. Donnarumma a joué sous la Curva Sud en seconde période, la tribune où résident les ultras de Milan et même avec le match délicatement équilibré à 2-1, chaque touche effectuée par Donnarumma était une chance pour un hardcore sélectionné de se défouler. Cela ne l’a pas dérangé. Il n’a concédé que lorsque Federico Dimarco a décidé de faire une passe à Andriy Yarmalenko dans sa propre surface de réparation plutôt que de dégager le ballon. Incapable de restaurer l’avance de deux buts offerte par Frattesi à l’Italie en première mi-temps, Donnarumma n’a rien fait pour rendre son équipe nerveuse. Il a réalisé les arrêts qu’il fallait faire et l’Italie, du moins pour le moment, a apaisé les inquiétudes quant à sa présence ou non en Allemagne l’été prochain pour défendre sa couronne. Qualifiez-vous et Donnarumma commencera ce tournoi quoi que les gens pensent de lui.

Son talent, comme Spalletti continue de le dire, est un tel cadeau qu’il ne serait pas surprenant qu’un jour un jeune gardien de l’équipe adverse traîne devant son vestiaire en espérant que Donnarumma signe son maillot.

(Photo : Matteo Ciamelli / DeFodi Images via Getty Images)