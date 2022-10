Les lapins thérapeutiques font disparaître les soucis des étudiants de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Il y a quelques nouveaux ajouts au personnel de bureau à Cornerstone Christian School cette année.

Ajouts très poilus.

« Notre école a introduit des lapins de thérapie cette année », explique Karen Kube, adjointe administrative et adjointe à l’éducation à l’école d’Abbotsford. Tout a commencé quand quelqu’un a amené son propre lapin pour montrer et raconter.

Heather Thiessen, la directrice adjointe, a vu l’effet positif que le visiteur avait sur les élèves et a pensé que ce serait une bonne chose d’avoir régulièrement des lapins à l’école.

Kube a quatre lapins aux oreilles tombantes, sans doute parmi les plus mignons des lapins, avec leurs grandes oreilles tombantes.

Ils visitent l’école à tour de rôle, et Kube et Thiessen sont ceux qui s’occupent principalement des lapins et les travaillent ainsi que les élèves. C’est l’un de leurs ajouts préférés à l’école, a déclaré Kube.

“Les lapins ont été un excellent ajout à notre école et les élèves qui arrivent au bureau après une mauvaise journée repartent en souriant”, a-t-elle déclaré. “Et les étudiants adorent s’arrêter pour un câlin rapide.”

Les lapins sont là si quelqu’un a besoin d’un pansement, a mal au ventre ou vient juste à l’école pour le premier jour.

“Ils ont aidé de nombreux nouveaux étudiants à être enthousiastes à l’idée de démarrer une nouvelle école et les ont aidés à comprendre que le bureau n’est pas un endroit effrayant”, a déclaré Kube.

