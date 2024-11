Les lapins Playboy Holly Madison et Bridget Marquardt révèlent la seule célébrité qui ne leur a prêté aucune attention

Holly Madison et Bridget Marquardt ont révélé la seule célébrité qui ne leur prêtait aucune attention lorsqu’elles étaient les petites amies de Hugh Hefner.

Les anciens camarades de jeu de Playboy ont rappelé qu’ils rencontraient fréquemment une star qui « agissait comme si nous n’existions à aucun niveau d’une manière aussi étrange ».

Dans l’épisode de lundi de leur podcast, Girls Next Level, Madison, 44 ans, et Marquardt, 51 ans, ont rappelé la tension qui régnait à l’époque entre elles et cette célébrité en particulier, Pamela Anderson.

À l’époque, elles étaient les petites amies de Hefner et tournaient leur série, The Girls Next Door.

En parlant de leur épisode de la saison trois, intitulé My Bare Lady, Madison – qui a parlé de son diagnostic d’autisme à la fin de l’année dernière – a déclaré qu’elle hésitait à évoquer l’apparition d’Anderson à l’écran parce qu’elle avait « peur des opinions des gens ».

Cependant, elle a dit qu’il n’y avait pas de « boeuf », elle ne savait tout simplement pas ce qui s’était passé.

« Ce n’est pas une histoire de boeuf, et ce n’est pas comme si je voulais dénoncer cette personne parce que c’est un truc un peu stupide », a-t-elle déclaré avant d’ajouter qu’elle voulait parler de l’incident parce qu’elle le percevait « différentement » maintenant.

« Quand j’avais 20 ans, si quelqu’un était vraiment impoli ou distant avec moi, surtout régulièrement, je pensais que c’était un problème majeur », a-t-elle déclaré.

Madison a poursuivi en expliquant que parce qu’elle a maintenant reçu un diagnostic d’autisme, elle voit ces types d’interactions avec une perspective « différente ».

Elle a dit que lorsqu’elle était une camarade de jeu de Playboy, elle rencontrait souvent des célébrités, qu’elles soient gentilles ou pas.

Madison a expliqué qu’Anderson faisait partie de ce dernier groupe.

« C’était juste qu’elle faisait cette chose bizarre où elle s’approchait toujours de Hef chaque fois qu’elle le rencontrait… Et elle le flattait partout, et puis il était entouré de toutes ces filles, « , a-t-elle déclaré avant d’expliquer qu’Anderson ne reconnaîtrait pas ses copines.

« Elle agirait comme si nous n’existions à aucun niveau d’une manière aussi étrange », a-t-elle déclaré. « La seule raison pour laquelle j’en parle, c’est que je me souviens avoir eu l’impression que c’était si étrange que je me demandais de quoi il s’agissait. »

Elle a dit que plus tard, Anderson « me reconnaîtrait un peu vers la toute fin ».

« Dans l’épisode où elle sort le gâteau nue, elle me fait un gros câlin », a-t-elle déclaré. « Mais au début, c’était si distinct. Et personne d’autre n’était comme ça.

C’est alors qu’elle évoque les rencontres amicales qu’elle a eues avec des stars comme Jenny McCarthy, Carmen Electra et Paris Hilton.

Madison a déclaré qu’à l’époque, elle supposait qu’Anderson était proche de l’ex-femme de Hefner, Kimberley Conrad, dont il avait divorcé en 2010, ou « peut-être qu’elle était à un niveau de renommée si étrange où les gens voulaient toujours quelque chose d’elle qu’elle ne voulait pas ». je me sens à l’aise pour parler aux gens.

Madison a également émis l’hypothèse que « peut-être qu’elle a déjà eu une expérience où elle avait déjà essayé de parler aux petites amies de Hef, et que cela s’était vraiment mal passé ».

Marquardt a ensuite ajouté: « Je pensais aussi que c’était bizarre qu’elle nous ignore complètement mais qu’elle se moque tellement de Hef alors que ses copines sont littéralement assises juste là. »

« Je suppose que lorsque les gens agissent comme ça, ils supposent simplement que nous sommes tous là uniquement pour l’argent et que nous n’en avons rien à foutre », a ajouté Madison. « Mais ce n’était pas le cas chez nous. »

Ensuite, Madison a essayé de clarifier les choses et d’expliquer qu’elle n’avait aucune animosité envers Anderson et a déclaré qu’elle avait de l’empathie envers la star de Baywatch.

« Écoutez, je suis la personne la plus socialement maladroite de la planète. Je suis sûr qu’il y a un million de personnes, en particulier celles de l’époque des manoirs d’avant 2004, qui adoreraient se manifester et dire à quel point je suis un putain de connard. Donc, je comprends, mais pas non plus, parce que c’était tellement extrême et ainsi à chaque fois.

Lorsqu’elles étaient les petites amies de Hefner, Madison, Marquardt et Wilkinson ont joué dans The Girls Next Door pendant cinq saisons, de 2005 à 2009.

La sixième saison a suivi trois nouvelles petites amies, dont Crystal Harris, qui a épousé Hefner en 2012.

Le fondateur et rédacteur en chef du magazine Playboy est décédé en 2017 à l’âge de 91 ans.