Les lapins de compagnie de Hong Kong profitent du complexe de lapin pendant que les propriétaires sont absents

Des lapins gambadent autour d’une aire de jeux dans un bâtiment climatisé de la banlieue de Hong Kong, certains escaladant un château en bois tandis que d’autres explorent un tunnel de coton.

Dans l’une des villes les plus densément peuplées du monde, où la plupart des appartements sont petits ou minuscules, les lapins sont des animaux de compagnie populaires.

Et lorsque leurs propriétaires sont absents, il y a des amoureux des lapins prêts à s’occuper de leurs animaux solitaires à Bunny Style, un hôtel de luxe pour lapins.

Cela est particulièrement évident ce mois-ci, car la levée des restrictions liées au COVID-19 à Hong Kong stimule une augmentation des voyages pour le Nouvel An lunaire pour accueillir l’Année du lapin.

Donna Li, la propriétaire de Bunny Style, a déclaré qu’elle était complète pour les vacances et qu’elle satisfaisait ses protégés avec de l’exercice régulier, des fêtes, des soins de spa et beaucoup de carottes.

“Nous visons à fournir un environnement sécurisé”, a déclaré Li.

Li, qui a elle-même deux lapins de compagnie, a créé Bunny Style en juin, en commençant par une simple salle de jeux offrant un espace pour sauter et se soulager du temps chaud et humide de Hong Kong.

“Pour commencer, mon idée était principalement de mettre en place un espace de jeu intérieur sûr avec une température appropriée pour les lapins”, a déclaré Li.

Lorsque le gouvernement a commencé à lever les restrictions liées au COVID-19 en septembre, Li a senti un besoin et a rapidement mis en place des internats. Ils étaient complets à Noël et Li a déjà commencé à prendre des réservations pour Pâques.

Avec 15 lapins, Li et son personnel seront occupés pendant les vacances, les plus importantes du calendrier chinois. Outre l’alimentation – certains propriétaires commandent à l’avance des gâteaux de légumes spéciaux – il faut se brosser les cheveux, se couper les ongles et faire de l’exercice.

« Je pense que les lapins comprennent ce que les gens disent. Ils peuvent sentir si nous sommes gentils avec eux et si nous prenons bien soin d’eux », a déclaré Li. “Et donc quand je m’occupe d’eux, je leur parle beaucoup, leur dis à quel point ils sont beaux et mignons.”

Un flux en direct et des clips vidéo sont également fournis, “nous savions donc que notre lapin sautait activement et s’amusait”, a déclaré Rainbow Li, qui a trouvé Bunny Style sur Internet et a embarqué son lapin pendant qu’elle et son partenaire voyageaient à Noël.

Bunny Style facture environ 15 $ par nuit, y compris une demi-heure de temps de jeu supervisé. Les soins de beauté et les menus spéciaux sont en supplément.

La popularité des animaux à Hong Kong a inévitablement conduit certains propriétaires à découvrir qu’ils en avaient plus qu’ils ne pouvaient mâcher. Pour cela, il existe des refuges comme Tolobunny, créé en 2015 et dédié à la recherche de nouveaux foyers pour les lapins abandonnés, souvent lors d’événements publics d’adoption.

La porte-parole Bridget Ng anticipe déjà une vague d’appels à la ligne d’assistance téléphonique de secours 24 heures sur 24 du refuge dans les mois qui suivront la nouvelle année. Déjà, ses bénévoles hébergent temporairement 42 lapins abandonnés par leurs propriétaires.

“Notre observation est que tout au long de l’année, en particulier lors des fêtes comme la Saint-Valentin, Pâques ou Noël, il y a plus de gens qui veulent garder des lapins, mais après quelques mois, il y aura plus de lapins abandonnés”, a déclaré Ng.

Les chiens et les chats sans abri reçoivent toujours plus de soins, mais “j’espère qu’il y aura plus d’attention et de ressources pour toutes sortes d’animaux abandonnés”, a déclaré le fondateur Winky Cheng.