Les lanternes tachetées se régalent des vignes et mettent les vignobles en danger

La lanterne tachetée est originaire d’Asie et a été détectée pour la première fois en Pennsylvanie en 2014. Depuis, elle s’est propagée dans 14 États : Connecticut, Delaware, Indiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Caroline du Nord, Ohio, Pennsylvanie, Rhode Island, Virginie et Virginie-Occidentale.

Selon le département américain de l’Agriculture, la cicadelle ressemblant à un vampire se nourrit d’un large éventail d’arbres ornementaux, fruitiers et ligneux, y compris la vigne. Domaine viticole Fiore fait partie de ceux qui subissent les effets destructeurs de l’insecte, ayant déjà perdu environ 50 % de sa production cette année à cause des lanternes, selon son propriétaire.

“Si nous ne les détruisons pas, [they’ll] détruisez-nous”, a déclaré Fiore, un immigrant italien de 78 ans dont la famille est dans le secteur du vin depuis plus de 300 ans. “C’est l’insecte le plus destructeur.”

Il est 14 heures à Pylesville, dans le Maryland, et Mike Fiore patrouille dans les vignobles qu’il possède depuis 1975 à la recherche d’un insecte qui a récemment commencé à faire des ravages sur sa propriété : la mouche lanterne tachetée envahissante.

En ce qui concerne les vignes, les experts disent que les insectes ciblent la vigne plutôt que le raisin. Et Shrawder a déclaré que les insectes saignaient continuellement la plante de nutriments.

“Ils couvrent tout le coffre et vous arrivez au point où vous ne pouvez même plus voir le coffre”, a déclaré le Domaine viticole Stony Run le propriétaire a déclaré à CNBC. “Ce sont juste des lanternes côte à côte qui aspirent toutes le jus de votre plante.”

À Kempton, en Pennsylvanie, Larry Shrawder possède l’un des premiers vignobles durement touchés par les insectes. Des années plus tard, il est toujours en convalescence.

Les lanternes tachetées ne volent pas très bien, mais font de l’auto-stop. Les chercheurs disent qu’ils ont parcouru les États-Unis en s’accrochant aux passages de roue des voitures et en sautant dans des trains ou des avions, et en pondant leurs œufs en cours de route.

“Il est possible que la mouche lanterne soit parmi les choses les plus graves qui pourraient avoir un impact sur un vignoble”, a déclaré Urban à CNBC. “La véritable histoire va dépendre de la distance à laquelle elle se propage.”

“Cela élimine la capacité de la plante à faire mûrir les fruits et à stocker les glucides pendant l’hiver et la plupart des décès surviennent l’année suivante lorsque la plante ne se réveille pas au printemps”, a-t-il déclaré.

Shrawder a déclaré que cela faisait quatre ans que les lanternes tachetées avaient commencé à se régaler de ses vignes.

“Pendant un bon moment, nous avons pensé que nous allions simplement être en faillite”, a-t-il déclaré. “Les 15 % du vignoble que nous avons perdus se traduisent par environ 30 000 bouteilles par an et environ 525 000 $ de produits par an emportés par les mouches.”

Pour essayer d’éloigner les insectes, Shrawder a enveloppé ses vignes dans des filets blancs spéciaux. Cela n’a pas fonctionné, mais il a dit que la pulvérisation d’insecticide sur les arbres entourant le vignoble avait aidé.

“Ce n’est pas complètement réussi – mais nous réduisons certainement la météorisation des insectes dans le vignoble de cette façon”, a-t-il déclaré.

Une préoccupation majeure est que la cicadelle envahira les plus grands vignobles viticoles du pays à New York et en Californie.