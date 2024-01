Les langues s’agitent à propos du port d’un casque de sécurité par Biden “à l’envers” lors d’une séance photo avec des travailleurs

Réclamer:

Le président Joe Biden portait un casque à l’envers lors d’une séance photo avec des travailleurs syndiqués de la construction à Superior, dans le Wisconsin.

Notation:

Évaluation : Faux

Après le président américain Joe Biden et la sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn., visité un chantier de construction À Superior, Wisconsin, le 25 janvier 2024, pour dévoiler le plan d’infrastructure de 5 milliards de dollars de l’administration, Klobuchar a publié une photo sur X (anciennement Twitter) d’elle-même, de Biden et d’un groupe d’ouvriers du bâtiment faisant la fête dans un bar local.

Les utilisateurs des réseaux sociaux, qui ne sont pas particulièrement favorables au président, ont rapidement identifié ce qu’ils considéraient comme une gaffe de la part de Biden : il semblait porter un casque de sécurité à l’envers.

La photo est authentique. Et il semble, à première vue, que Biden portait ce casque à l’envers. Mais après l’avoir comparé à d’autres photos et vidéos du même événement, nous avons été contraints de parvenir à la conclusion opposée : le chapeau sur la tête de Biden était tourné vers l’avant, le bec vers l’avant et non vers l’arrière.

Nous l’avons identifié comme étant le même casque porté par l’un des ouvriers du bâtiment que Biden a rencontré ce jour-là. Voici une photo. Comparez la disposition des autocollants :

En fait, sauf erreur de notre part, le chapeau a été porté par le même travailleur photographié plus tard debout à la droite de Biden sur la photo de Klobuchar. Voici Biden serrant la main de cet homme :

Regardez bien, cependant. Dans quelle direction le bec de ce chapeau est-il orienté ? L’ouvrier du bâtiment le porte-t-il à l’envers ou à l’envers ? Et sur cette photo ?

(Actualités WQOW/Capture d’écran)

Les ouvriers du bâtiment portent-ils parfois leur casque à l’envers ? Oui. Mais pour ce faire, il faut inverser la suspension interne pour qu’elle s’ajuste correctement, ce qui explique pourquoi, lorsque Biden a enfilé le chapeau avec le bord vers l’avant, la sangle de nuque s’est retrouvée sur son front. Voir le “FAQ sur les casques de sécurité” :

Q. Puis-je porter mon casque à l’envers ?

R. Cela dépend du fabricant de votre casque de sécurité. Si les points de fixation de la suspension sur votre casque de sécurité sont les mêmes d’avant en arrière, la suspension peut être inversée et la casquette portée avec le bord tourné vers l’arrière tout en répondant aux exigences de la norme applicable en matière de casques de protection. Assurez-vous que la suspension a été inversée afin que la sangle de nuque soit à l’arrière. De nombreux fabricants de casques de sécurité proposent désormais des suspensions de style pivotant qui vous permettent d’inverser rapidement la direction de votre casque de sécurité.

Pour un aperçu encore meilleur, regardez la vidéo ci-dessous publiée sur YouTube par WQOW News d’Eau Claire, Wisconsin.

Quelqu’un veut-il critiquer cet homme pour la façon dont il choisit de porter son casque de sécurité ?

