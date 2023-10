PHOENIX — Peu de temps après que les Phillies ont sélectionné Orion Kerkering il y a 16 mois, le releveur droitier a décidé qu’il avait besoin d’un nouveau look. Il est allé sur Internet à la recherche d’un bandeau à porter sous son chapeau lorsqu’il lançait. Il fit défiler quelques options et s’arrêta à une seule. C’était une silhouette du Joker souriant. C’était ça.

Pourquoi si sérieux?

« À peu près », a déclaré Kerkering.

Le joueur de 22 ans était ici, lors de la septième manche du match 3 du championnat de la Ligue nationale, parce qu’il est sérieux dans son travail et pas grand-chose d’autre. Il s’est envolé vers les majors depuis le bas A parce qu’il n’a pas surfé sur les hauts ni se vautrer dans les bas. Il avait lancé 56 matchs cette saison avant jeudi et pas une seule fois il n’avait accordé plus de deux coups sûrs au cours d’une sortie.

Il a lancé huit lancers lors d’une défaite 2-1 contre les Phillies et les Diamondbacks ont transformé trois de ses curseurs de septième manche en coups sûrs. Une avance d’un point s’est évaporée et, au neuvième, Craig Kimbrel n’a pas pu retenir l’Arizona. Le plus jeune lanceur et le lanceur le plus âgé de l’équipe ont échoué dans les plus grands moments du match et cela a empêché les Phillies de prendre une avance considérable dans la série. Mais les Phillies existent depuis 141 saisons et ils n’ont jamais pris une avance de 3-0 dans une série au meilleur des sept. C’est peut-être comme ça.

« Tout était là », a déclaré Kerkering. «C’était juste au-dessus de l’assiette. C’était ça. Rien de bien fou. C’était ça. »

« J’ai pris de l’avance », a déclaré Kimbrel, 35 ans. « J’avais l’impression d’avoir fait quelques lancers pour essayer de nous sortir de là, et certains jours, vous les obtenez, d’autres jours, non. Et aujourd’hui, ce n’était tout simplement pas mon jour.

C’est donc une série. Les Phillies débuteront Cristopher Sánchez, qui a lancé neuf lancers au cours des 25 derniers jours, dans le match 4. Les Diamondbacks débuteront avec Joe Mantiply, un releveur gaucher de 32 ans qui durera trois ou quatre frappeurs. Les deux équipes plongeront profondément dans leurs enclos.

Les Phillies devront établir plus de contacts ; ils ont retiré 13 fois, le troisième total le plus élevé de la franchise lors d’un match éliminatoire. Leur seul point marqué sur un terrain sauvage. L’Arizona a gaspillé chance après chance pour prendre les devants, mais encore une fois, les Phillies n’ont jamais joué par derrière jusqu’au dernier lancer lancé par Kimbrel.

Peut-être que les Phillies ne méritaient pas de gagner. Est-ce que cela ressemblait à un jeu qu’ils auraient pu – ou auraient dû – gagner ? « Les deux », a déclaré Kimbrel. Les Phillies ont choisi de ne pas considérer cela comme une occasion manquée. C’est ainsi que les équipes se comportent en octobre.

« C’était un excellent match », a déclaré le manager Rob Thomson. « Cela aurait pu se passer dans un sens ou dans l’autre, vous savez. Qu’est-ce que tu vas faire? Je ne vais pas y penser de cette façon.



Le simple de Ketel Marte contre Craig Kimbrel a donné aux Diamondbacks une victoire acharnée lors du troisième match. (Harry How / Getty Images)

Kerkering a lancé trois des pires curseurs qu’il a lancés toute la saison et ce n’était pas un bon timing. Personne ne l’a vu comme plus que cela. « Il a plutôt bien lancé pour nous », a déclaré Thomson, « et le moment n’est pas trop grand pour lui. » Ensuite, la recrue a répondu à quelques questions, a pris une assiette de nourriture et s’est assise à une table au milieu du club-house pour regarder une émission sur son téléphone.

« J’ai aimé qu’à la seconde où il a marché sur le monticule à ses débuts, il avait l’air aussi confiant que n’importe qui d’autre », a déclaré Trea Turner. « Quand il le fait, cela me donne confiance. Je l’ai vu le faire, donc je n’ai aucun doute qu’il nous lancera une autre grosse manche.

Kimbrel est venu ici – à plusieurs reprises – et le niveau de stress ne s’est pas atténué. Il n’avait accordé aucun point en séries éliminatoires avant la neuvième manche de jeudi. Il a marché le premier frappeur. Son arrêt-court a réalisé un bon jeu pour réduire le potentiel gagnant à domicile. Mais Kimbrel a ensuite marché sur le frappeur n°9 de l’Arizona pour charger les buts. Il a lancé le premier strike à Ketel Marte, mais Marte a chronométré une balle rapide élevée pour un simple de fin de match.

« Il n’arrivait tout simplement pas à trouver la zone de manière constante, et parfois cela arrive à ‘Kim' », a déclaré Thomson. « Mais il sera disponible demain et il sera prêt à partir. »

Il s’agissait de la neuvième défaite de l’histoire des Phillies en séries éliminatoires. Ils avaient remporté 11 matchs consécutifs en séries éliminatoires au cours desquels ils avaient accordé deux points ou moins. La dernière défaite : le cinquième match de la National League Division Series 2011, une soirée qui hantera à jamais les Phillies.

Celui-ci semblait beaucoup moins climatique. Les Phillies restent aux commandes de la série.

Mais ils auront besoin de Kimbrel et Kerkering lors du cinquième match car Sánchez pourrait ne pas affronter plus de 11 frappeurs environ. Kerkering n’a pas fait ses preuves et Kimbrel a marché sur la corde raide. Pourquoi y a-t-il confiance dans un rebond ?

« Juste les gens qu’ils sont », a déclaré Brandon Marsh. « Tu sais? Nous avons déjà parlé avec Orion. Ce mec est méchant. Nous le voulons dans toutes les situations, comme tous les autres gars. Nous avons en lui toute la confiance du monde. J’ai hâte de le voir revenir là-bas. Les deux. »



Cristopher Sánchez débutera le match 4. Il n’a jamais lancé en séries éliminatoires. (Eric Hartline / USA aujourd’hui)

Il y a une confiance inhabituelle en Sánchez, qui est une surprise pour commencer le match 4. Taijuan Walker a signé un contrat de 72 millions de dollars lors de la dernière intersaison et les Phillies avaient une fiche de 21-10 lorsqu’il a commencé. Il est resté dans l’abri pour chaque match éliminatoire parce que les Phillies ne l’ont pas considéré comme une option viable dans l’enclos des releveurs puisqu’il n’a jamais été lancé comme releveur. Et maintenant, il a été écarté pour un départ crucial.

Les Phillies ont choisi Sánchez parce qu’ils pensent que son changement est si bon. C’est une arme contre les droitiers comme contre les gauchers.

« Il lance très bien le ballon et je sais qu’il y a beaucoup de droitiers dans cette formation », a déclaré Thomson. « Je ne sais pas jusqu’où nous allons pouvoir aller avec lui, mais il lance très bien et lance des frappes, et j’ai beaucoup de confiance en lui. »

« C’est pour cela que vous travaillez », a déclaré Sánchez par l’intermédiaire d’un interprète de l’équipe. « Demain, je dois montrer de quoi je suis capable. »

Il répétait cela encore et encore. « Je serai prêt demain », a-t-il déclaré. Alors, il a fait un clin d’œil.

« C’est un compétiteur », a déclaré Aaron Nola. « Vous pouvez le voir sur son visage quand il est là-bas. Il a de bonnes choses. Sinker est toujours méchant. Le changement est encore plus méchant. Il martèle la zone. Il ne marche pas vraiment les gars, ce qui est gros contre (Arizona). Évidemment, nous savons tous qu’ils sont rapides.

Les Diamondbacks n’ont pas vu Sánchez pendant la saison. Ils se sont classés 14e en moyenne au bâton et en pourcentage de frappes contre les changements. Les Phillies pourraient demander à Sánchez d’affronter l’alignement de l’Arizona une fois, puis de le pousser à voir Corbin Carroll une deuxième fois, avant d’ouvrir l’enclos des releveurs. Cela pourrait être le scénario idéal.

« Ce sera son premier départ dans une minute, mais nous sommes confiants », a déclaré Bryce Harper. « Nous avons l’impression qu’il peut aller là-bas, lancer des frappes et nous garder dans le coup et laisser notre enclos s’en occuper. »

Kerkering et Kimbrel feront partie du plan. Les Phillies ont fait confiance à Kerkering pour une énorme place dans le premier match de la série des Braves. Depuis, il avait lancé à des endroits moindres, puis a trébuché jeudi lors du troisième match.

Rien ne change.

«Non», dit-il. « Même chose. Soyez juste prêt pour le lendemain. Chaque fois que ton nom est appelé.

(Photo du haut d’Orion Kerkering sortant à la septième manche : Harry How / Getty Images)