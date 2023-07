Les lanceurs d’alerte de l’IRS vont témoigner devant le Congrès alors qu’ils affirment avoir « ralenti » l’affaire Hunter Biden

WASHINGTON (AP) – Des dénonciateurs affirmant que le ministère de la Justice s’est ingéré de manière inappropriée dans une enquête d’un an sur Hunter Biden témoigneront devant le Congrès mercredi alors que les républicains de la Chambre accélèrent leurs enquêtes sur le président et sa famille.

Les chefs des comités de la magistrature, de la surveillance et de la responsabilité et des voies et moyens de la Chambre dirigeront une audience avec deux employés de l’Internal Revenue Service – Greg Shapley et un «dénonciateur x» encore inconnu – qui affirment qu’il y avait un schéma de «lente- marche des étapes d’enquête »dans Hunter Biden, y compris des mesures d’application retardées dans les mois précédant les élections de 2020 remportées par Joe Biden.

Ce sera le premier témoignage public des deux agents de l’IRS affectés à l’affaire fédérale sur le plus jeune fils du président Joe Biden, Hunter, qui se concentrait sur les impôts et les accusations d’armes à feu. Le deuxième agent, dont le nom n’a pas été divulgué dans les transcriptions d’entretiens publiées par les républicains, devrait voir son identité révélée lors de l’audience.

L’enquête du Congrès sur l’affaire du ministère de la Justice contre Hunter Biden a été lancée le mois dernier, quelques jours après qu’il a été annoncé que le jeune Biden plaiderait coupable des délits fiscaux dans le cadre d’un accord avec les procureurs fédéraux.

Le comité des voies et moyens de la Chambre a voté pour divulguer publiquement des centaines de pages de témoignages d’employés de l’IRS dans lesquels ils décrivaient plusieurs agents de barrages routiers sur l’affaire rencontrés lorsqu’ils tentaient d’interroger des personnes concernées par l’affaire ou de délivrer des mandats de perquisition.

L’une des affirmations les plus explosives de Shapley était que l’avocat américain David Weiss du Delaware, le procureur fédéral qui a mené l’enquête, avait demandé à obtenir le statut d’avocat spécial afin de porter les affaires fiscales contre Hunter Biden dans des juridictions extérieures au Delaware, y compris Washington, DC, et la Californie, mais a été refusé.

Weiss et le ministère de la Justice ont tous deux nié avec véhémence de telles allégations, affirmant qu’il avait « pleine autorité » sur l’affaire et n’a jamais cherché à porter des accusations dans d’autres États.

Le deuxième dénonciateur de l’IRS a décrit ses frustrations persistantes quant à la manière dont l’affaire a été traitée, remontant à l’administration Trump sous le procureur général William Barr. Il a dit qu’il avait commencé l’enquête sur Hunter Biden en 2015 et avait commencé à approfondir sa vie et ses finances. Les républicains ont également demandé des témoignages à d’autres agents impliqués dans l’affaire, mais ont pour la plupart échoué jusqu’à présent.

Républicains, y compris les trois présidents —Reps. Jim Jordan de l’Ohio, James Comer du Kentucky et Jason Smith du Missouri – ont cherché à dépeindre le cas du ministère de la Justice comme en proie à l’ingérence politique et aux préjugés.

Ils ont également qualifié l’accord de plaidoyer que Hunter Biden a conclu avec les procureurs pour éviter probablement une peine de prison d ‘«accord amoureux».

Avant l’audience, Comer a reconnu qu’il avait été difficile pour les républicains de décrire succinctement les affaires financières enchevêtrées de Hunter Biden ou de fournir des preuves convaincantes de tout acte répréhensible spécifique du président ou de sa famille.

« C’est tellement difficile à expliquer », a déclaré Comer aux journalistes au Capitole.

« J’espère que ces agents de l’IRS pourront mieux expliquer que moi », a-t-il déclaré.

Des hauts fonctionnaires du ministère de la Justice ont contré ces affirmations en soulignant l’extraordinaire ensemble de circonstances entourant une affaire pénale contre un sujet qui, à l’époque, était le fils d’un candidat présidentiel de premier plan.

Et on ne sait toujours pas dans quelle mesure le conflit décrit par les lanceurs d’alerte équivaut à un désaccord interne sur la manière de poursuivre l’enquête de grande envergure ou à un schéma d’ingérence et de traitement préférentiel. La politique du département avertit depuis longtemps les procureurs de veiller à inculper les affaires ayant des connotations politiques potentielles au moment d’une élection, afin d’éviter toute influence possible sur le résultat.

Dans un cas spécifique, Shapley a décrit les efforts des agents de l’IRS pour exécuter un mandat de perquisition d’une installation de stockage en Virginie où les documents du jeune Biden étaient stockés. Il a déclaré que l’avocat américain adjoint impliqué dans l’affaire avait contacté les avocats de Hunter Biden, dans un geste considéré comme habituel dans les affaires impliquant des personnalités de premier plan, mais cela a ruiné «notre chance d’obtenir des preuves avant d’être détruit, manipulé, ou dissimulé. »

Un événement similaire s’est produit lorsque les responsables du FBI ont informé les détails des services secrets de Hunter Biden avant de tenter de l’interroger, ainsi que plusieurs de ses associés commerciaux, afin d’éviter une fusillade potentielle entre deux organismes chargés de l’application de la loi.

Les démocrates à la Chambre ont également souligné que Weiss avait été nommé à son poste par l’ancien président Donald Trump et que l’enquête fédérale sur Hunter Biden avait été ouverte par le ministère de la Justice de Trump. Biden a gardé Weiss sur l’affaire lorsqu’il a remporté les élections.

Néanmoins. Les républicains ont avancé à toute vapeur, lançant une série de demandes de témoignage volontaire de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, du FBI et de l’Internal Revenue Service, y compris Weiss. Ils ont également demandé un examen par un avocat spécial des représailles supposées contre les dénonciateurs qui ont présenté les allégations.

Weiss a écrit dans une lettre à Jordan plus tôt ce mois-ci qu’il serait heureux de témoigner devant le comité lorsqu’il est légalement en mesure de partager des informations avec le Congrès sans violer la politique de longue date du département de discuter d’une enquête en cours.

Le témoignage de responsables du ministère de la Justice pourrait intervenir après la comparution de Hunter Biden pour son audience de plaidoyer la semaine prochaine.

___

La rédactrice d’Associated Press, Lisa Mascaro, a contribué à ce rapport.

Farnoush Amiri, Associated Press