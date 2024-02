Les lanceurs d’alerte de CNN dénoncent les préjugés systématiques dans les reportages sur la guerre à Gaza

Les journalistes de CNN ont partagé des informations sensibles avec un média rival, le journal britannique. Le gardien, dans le but de dénoncer les préjugés institutionnels persistants dans la couverture israélo-palestinienne de CNN, en particulier depuis le déclenchement de l’attaque génocidaire israélienne en octobre. Les collaborateurs ont révélé comment même la propagande farfelue du gouvernement israélien est approuvée sans discussion pour être diffusée, tandis que les expériences des Palestiniens sont systématiquement faussées ou enterrées.

Une demi-douzaine d’employés de CNN se sont manifestés, fournir des entretiens et des documents, pour dénoncer ce que l’on a appelé « un parti pris systématique et institutionnel au sein du réseau envers Israël » qui « équivaut à une faute professionnelle journalistique ». Les révélations extraordinaires détaillent comment les hauts responsables de CNN ont dicté ce qui pouvait être rapporté et comment, réaffecté le personnel en fonction de la conformité politique plutôt que de l’expertise, et ont fourni au gouvernement israélien et à l’armée un contrôle éditorial efficace.

Les six lanceurs d’alerte provenaient de diverses salles de rédaction, divisions et continents de CNN, ce qui indique que la désaffection est généralisée. “Les hauts fonctionnaires qui ne sont pas d’accord avec le statu quo se heurtent aux dirigeants qui donnent des ordres, se demandant comment nous pouvons efficacement raconter l’histoire avec des directives aussi restrictives en place”, a déclaré l’un d’entre eux. “Certaines personnes cherchent à s’en sortir.”

Ces diktats exécutifs commencent au sommet de l’organisation. Mark Thompson, président, PDG et rédacteur en chef de CNN Worldwide, a donné le ton dans une note largement diffusée, écrivant : « nous devons toujours continuer à rappeler à notre public la cause immédiate de ce conflit actuelà savoir l’attaque du Hamas, les massacres et les enlèvements de civils » (italiques dans l’original).

Un lanceur d’alerte a réfléchi : « Comment les éditeurs pourraient-ils lire cela autrement que comme une instruction selon laquelle, peu importe ce que font les Israéliens, c’est le Hamas qui est en fin de compte responsable ? Chaque action d’Israël – le largage de bombes massives qui détruisent des rues entières, l’anéantissement de familles entières – la couverture médiatique finit par être manipulée pour créer un récit « ils l’avaient prévu ».

Des soldats israéliens surplombent la bande de Gaza depuis un char, vu du sud d’Israël, le vendredi 19 janvier 2024. [AP Photo/Maya Alleruzzo]

Ce « gros mensonge » – selon lequel le conflit a commencé par une attaque non provoquée et aucun historique antérieur n’est pertinent – ​​suit le même scénario utilisé pour vilipender la Russie en la considérant comme le seul agresseur dans la guerre par procuration menée par l’OTAN en Ukraine. Des événements tels que le coup d’État de Maïdan, soutenu par les États-Unis et l’Allemagne en 2014, la guerre civile qui a duré huit ans et qui a fait des milliers de morts, et la destitution de Donald Trump pendant un an pour avoir refusé les livraisons d’armes à l’Ukraine sont effacés de la mémoire, et les médias réinitialisent la chronologie. du conflit à l’invasion réactionnaire de la Russie en février 2022.

Dans un autre aveu accablant, un employé de CNN a établi précisément ce parallèle : « La complaisance dans nos normes éditoriales et notre intégrité journalistique lors des reportages sur l’Ukraine est revenue nous hanter. Mais cette fois, les enjeux sont plus importants et les conséquences bien plus graves.» En d’autres termes, les rédacteurs de CNN ont pu s’en tirer avec une couverture biaisée de la Russie pendant deux ans et ont pensé qu’ils pourraient suivre la même formule à Gaza. Malheureusement pour eux, les mauvais traitements infligés aux Palestiniens par Israël sont obstinément anciens.

Une autre méthode éprouvée de coercition éditoriale déployée à CNN consiste à placer des individus dans des rôles décisionnels clés en fonction de leur accord, ou du moins de leur acquiescement, à la ligne politique de l’agence. « Il est clair que certains de ceux qui n’en font pas partie couvrent la guerre et que d’autres, qui y appartiennent, ne la couvrent pas », a déclaré un journaliste.

Un appel de David North : faites un don au WSWS aujourd’hui Regardez le message vidéo du président du comité de rédaction international du WSWS, David North.

« Le système aboutit à ce que des individus sélectionnés éditent tous les reportages avec un parti pris pro-israélien institutionnalisé, utilisant souvent un langage passif pour absoudre les responsables. [Israel Defense Forces] de responsabilité, et minimiser les morts palestiniennes et les attaques israéliennes », a déclaré un autre.

Le réseau est allé jusqu’à exiger que tous les reportages sur Israël-Palestine, quelle que soit leur origine, passent par le bureau de Jérusalem, dont les relations avec le gouvernement et l’armée israéliens – les principaux sujets de leurs reportages – sont si compromises sur le plan éthique que cela ressemble à celui d’une société de relations publiques et d’un client qu’elle essaie de fidéliser.

C’est ainsi que l’histoire scandaleuse des combattants du Hamas commettant des décapitations à la manière de l’EI – de 40 bébés, rien de moins – a été autorisée à être diffusée. Comme le raconte l’un des initiés, « la tristement célèbre affirmation des « bébés décapités », attribuée au gouvernement israélien, a été diffusée pendant environ 18 heures – même après que la Maison Blanche soit revenue sur la déclaration de Biden selon laquelle il avait vu les photos inexistantes. CNN n’avait pas accès aux preuves photographiques, ni aucune possibilité de vérifier ces affirmations de manière indépendante. » Il n’est pas nécessaire de chercher plus loin des preuves de fautes journalistiques.

CNN et d’autres médias majeurs ont répété des affirmations israéliennes haletantes et sans fondement tout au long de cette guerre génocidaire, notamment le prétendu vaste centre de commandement souterrain situé sous l’hôpital Al-Shifa et l’affirmation selon laquelle le massacre par bombardement de précision de 500 civils à l’église baptiste arabe d’Al-Ahli L’hôpital était imputable aux Palestiniens eux-mêmes.

Le Site Web socialiste mondial écrivait à l’époque :

Un porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI) a déclaré à CNN qu’Israël avait « intercepté des conversations », révélant qu’« ils comprennent que c’était une roquette qui a raté son tir ». Cette référence aux « conversations interceptées » rappelle immédiatement le tristement célèbre discours de Colin Powell devant l’ONU en 2003, dans lequel il claironnait que les « communications interceptées » prouvaient l’existence d’armes de destruction massive.

Tandis que les rédacteurs donnent leur feu vert aux affirmations non fondées du gouvernement et de l’armée israéliennes, les journalistes n’ont pas le droit d’interviewer ou même de citer des responsables palestiniens. David Lindsay, directeur principal des normes et pratiques de l’information à CNN, a qualifié les déclarations du Hamas de « rhétorique et de propagande incendiaires » et de « non dignes d’intérêt » dans une note de novembre. Il a dirigé l’équipe de presse : « Nous devons faire attention à ne pas lui donner une tribune. »

Un employé de CNN a déclaré : « C’est bien pour nous d’être intégrés aux FDI, produisant des reportages censurés par l’armée, mais nous ne pouvons pas parler à l’organisation qui a remporté la majorité des voix à Gaza, que cela nous plaise ou non. Les téléspectateurs de CNN sont empêchés d’entendre un acteur central de cette histoire. Ils ont ajouté : « Nous avons interviewé Mouammar Kadhafi. Nous avons même interviewé Oussama ben Laden. Alors, qu’est-ce qui est différent cette fois-ci ?

De plus, les journalistes occidentaux sont physiquement interdits d’accès à Gaza, où Israël a tué au moins 85 journalistes depuis octobre et en a blessé des dizaines d’autres, dont beaucoup lors d’assassinats ciblés. L’un des membres du personnel de CNN a déclaré à propos des restrictions : « La réponse à notre reportage sur Gaza dans les médias israéliens suggère une raison tacite pour refuser l’accès. Interrogé à l’antenne à propos de notre reportage, un journaliste du La chaîne israélienne 13 a répondu“Si effectivement des journalistes occidentaux commencent à entrer à Gaza, ce sera certainement un gros casse-tête pour Israël et la hasbara israélienne.” Hasbara est un mot hébreu désignant le plaidoyer pro-israélien.

Le PDG Mark Thompson est allé jusqu’à exiger que le ministère de la Santé de Gaza soit qualifié de « contrôlé par le Hamas » chaque fois que ses chiffres de victimes sont mentionnés, pour laisser entendre qu’ils sont politisés. En fait, c’est le contraire qui est vrai : l’armée israélienne s’est engagée dans une guerre de propagande, faisant constamment des affirmations non fondées sur des chiffres sur- et sous-gonflés, tandis que le ministère de la Santé de Gaza a un palmarès admirable en matière de reportages de haute qualité dans des conditions de guerre exceptionnelles.

Le bilan du ministère comprend des rapports sur les victimes des guerres de Gaza de 2008 à 2009 et de 2014, ainsi que de la crise israélo-palestinienne de 2021. Ses chiffres ont été confirmés de manière indépendante et considérés comme fiables par les Nations Unies, l’Organisation mondiale de la santé, Human Rights Watch et le Département d’État américain.

L’accusation selon laquelle toute la vie quotidienne dans la petite enclave est dirigée par le Hamas et que tous ses habitants sont politiquement et spirituellement esclaves de la direction du Hamas est peut-être la plus grande distorsion de toutes. « Il n’y a pas de civils innocents à Gaza » est un refrain souvent répété parmi les dirigeants fascistes d’Israël.

Même si la population de Gaza sympathisait politiquement avec le Hamas, cela ne justifierait pas leur punition collective ni ne permettrait, en vertu du droit international, les exécutions sommaires perpétrées par les forces israéliennes.

Cependant, un sondage réalisé par Arab Barometer, un groupe non partisan dirigé par des chercheurs basés aux États-Unis, a révélé que 67 pour cent des Palestiniens de Gaza avaient peu ou pas confiance dans le Hamas. Sur des questions telles que la grave pénurie alimentaire, seulement 16 pour cent des habitants de Gaza ont blâmé les sanctions extérieures, tandis qu’ils étaient deux fois plus nombreux à blâmer la mauvaise gestion du gouvernement (Hamas).

En outre, la moitié de la population actuelle de Gaza n’était même pas née lorsque le Hamas a remporté les élections législatives de 2006 qui l’ont porté au pouvoir, et un autre quart n’était pas en âge de voter. Il convient de noter que le Hamas a battu de peu le parti au pouvoir, le Fatah, en dénonçant ce dernier pour son adhésion à l’apartheid israélien – une perspective amplement justifiée en Cisjordanie, où le Fatah a continué à gouverner depuis.

Cependant, ces sondages et le contexte historique ne seraient pas considérés comme faisant partie de la « cause immédiate de ce conflit actuel », selon le PDG Thompson. CNN n’est pas le seul à s’autocensurer et à faire preuve de partialité. Il suffit de considérer qu’avant de rejoindre CNN en 2020, Thompson a occupé les mêmes postes au sein de New York Times pendant huit ans et à la BBC pendant huit ans auparavant. Il a dirigé certaines des plus grandes marques d’information au monde pendant deux décennies – à cause de son éthique compromise, et non en dépit d’elles.

Cette exposition souligne l’importance cruciale de la Site Web socialiste mondial comme la seule publication indépendante et internationale de la classe ouvrière, financée exclusivement par les travailleurs – et non par les États, les fondations, les entreprises donatrices ou…