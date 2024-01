Les lancers francs de dernière seconde assurent la victoire 72-71 de Duke sur Clemson

Prochain jeu: chez Virginia Tech 29/01/2024 | 19h ESPN 29 janvier (lundi) / 19h à Virginie Tech

DURHAM– Deux lancers francs avec 1,0 au compteur par Tyrese Proctor a poussé Duke n°12 (15-4, 6-2) pour de bon, assurant la victoire 72-71 sur Clemson (13-6, 3-5) pour les Blue Devils samedi après-midi. Proctor a terminé avec 18 points et a été rejoint à deux chiffres par Jared McCain – qui a terminé avec un record de 21 points – et Marc Mitchell , qui a inscrit 13 points. Duke a vu un effort de rebond équilibré, avec six joueurs différents saisissant au moins quatre planches – menés par les six caramboles de Mitchell.

COMMENT CELA S’EST PASSÉ

Duke a stoppé la première possession du match et Jared McCain a ouvert le score avec un lay-up en cours d’exécution lors du premier voyage des Blue Devils dans l’extrémité offensive du terrain.

a ouvert le score avec un lay-up en cours d’exécution lors du premier voyage des Blue Devils dans l’extrémité offensive du terrain. Le deuxième panier à trois points de McCain en première mi-temps a égalisé le score à 18 après un peu plus de 10 minutes d’action. Tyrese Proctor a réussi un tir rapide à trois points peu de temps après, remettant Duke en tête, 21-18. Un flotteur dans le couloir de Mitchell a poussé le score des Blue Devils à huit points consécutifs avant qu’un lay-up contesté des Tigers ne mette fin à la séquence de Duke.

a réussi un tir rapide à trois points peu de temps après, remettant Duke en tête, 21-18. Un flotteur dans le couloir de Mitchell a poussé le score des Blue Devils à huit points consécutifs avant qu’un lay-up contesté des Tigers ne mette fin à la séquence de Duke. Les possessions consécutives se sont terminées par un trois points de Proctor, ce qui en fait un match de 29-20 et forçant un temps mort de Clemson à 5 :10 en première mi-temps. Duke a limité les Tigers à seulement deux de leurs 15 derniers tirs de la première mi-temps et a pris une avance de 32-26 à la pause.

Proctor est passé à deux chiffres après le premier temps mort médiatique de la seconde mi-temps, donnant à Duke une avance de sept, 39-32. Les visiteurs ont réussi un match à une possession, 45-43, après un jeu à trois points un peu plus de sept minutes après le début du deuxième tiers. Les deux équipes ont échangé des paniers alors qu’il restait moins de 10 minutes à jouer, Duke restant en tête, 52-49.

Clemson a égalisé le score à 54 avec un peu plus de huit minutes à jouer. McCain a répondu sur la possession suivante avec un flotteur, donnant à l’étudiant de première année 14 points en seconde période. Un panier à trois points des Tigres leur a donné l’avantage pour la première fois depuis les 10 minutes de la première mi-temps. Un long panier à trois points de Proctor à la fin du chronomètre des tirs a déclenché un temps mort des visiteurs avec Duke devant, 59-57.

Les Blue Devils n’étaient menés que par deux points, 65-63, lors du dernier temps mort médiatique du match. Filipowski a égalisé le score grâce à la bande de charité dès la pause, mais Clemson a répondu avec quatre points consécutifs pour revenir devant.

Des arrêts défensifs clés, dont trois interceptions de McCain au cours des deux dernières minutes, ont mis en place un Kyle Filipowski jeu à trois points pour faire avancer Duke, 70-69, avec 15 secondes. Proctor a définitivement mis les Blue Devils en tête, 72-71, après avoir drainé deux lancers francs avec 1,0 au compteur.

REMARQUES

Avec Duke mené 69-65 et 2:03 à jouer, les Blue Devils ont enregistré des interceptions sur quatre possessions consécutives, dont trois consécutives par Jared McCain ce qui a donné lieu à une course de 5-0 pour prendre un avantage de 70-69 à 15 secondes de la fin.

ce qui a donné lieu à une course de 5-0 pour prendre un avantage de 70-69 à 15 secondes de la fin. Les Blue Devils ont désormais remporté 21 matchs consécutifs à domicile contre Clemson, remontant à 1995. Duke mène la série de tous les temps avec les Tigers, 115-33.

La défense des Blue Devils a limité Clemson à 71 points, 9,7 de moins que sa moyenne de la saison de 80,7 points. Les Blue Devils ont désormais tenu 17 de leurs 19 adversaires en dessous de leur moyenne de score respective.

La défense de Duke a limité les Tigers à seulement deux de leurs 15 derniers tirs de la première mi-temps et a clôturé la première période sur une séquence de 17-8.

La bataille de l’ACC a connu 11 égalités et 12 changements d’avance, le dernier changement d’avance via une paire de lancers francs du garde de deuxième année de Duke. Tyrese Proctor avec une seconde restante.

avec une seconde restante. Duke a ouvert le concours avec sa sixième formation de départ différente cette saison, et la première composée uniquement d’étudiants de première et de deuxième année.

Marc Mitchell a marqué 10 points en première mi-temps, assurant ainsi son 28e match en carrière avec au moins 10 points. Mitchell a terminé avec 13 points sur 3 tirs sur 6 et 6 sur 8 sur la ligne des lancers francs.

a marqué 10 points en première mi-temps, assurant ainsi son 28e match en carrière avec au moins 10 points. Mitchell a terminé avec 13 points sur 3 tirs sur 6 et 6 sur 8 sur la ligne des lancers francs. Les Blue Devils ont désormais une fiche de 26-2 dans les matchs où l’étudiant de deuxième année atteint le seuil des 10 points.

Tyrese Proctor est allé 4 sur 6 au-delà de l’arc en route pour un total de 18 points. L’étudiant de deuxième année a marqué au moins 10 points lors de chacun des quatre derniers matchs de Duke, avec une moyenne de 17,5 points sur cette séquence.

est allé 4 sur 6 au-delà de l’arc en route pour un total de 18 points. L’étudiant de deuxième année a marqué au moins 10 points lors de chacun des quatre derniers matchs de Duke, avec une moyenne de 17,5 points sur cette séquence. Proctor s’est connecté sur quatre tirs à 3 points lors de matchs consécutifs, égalant son sommet en carrière pour les tirs à 3 points.

Proctor a réussi trois triples ou plus en quatre matchs cette saison et neuf au cours de ses deux années de carrière. Les Blue Devils sont invaincus (9-0) lors de ces matchs.

Jared McCain a marqué un record de 21 points sur 8 tirs sur 12 – dont trois à 3 points – et a inscrit 16 points en seconde période, dont 11 dans les 12 dernières minutes. McCain a marqué 20 points ou plus lors de cinq des 11 dernières sorties.

a marqué un record de 21 points sur 8 tirs sur 12 – dont trois à 3 points – et a inscrit 16 points en seconde période, dont 11 dans les 12 dernières minutes. McCain a marqué 20 points ou plus lors de cinq des 11 dernières sorties. McCain a désormais marqué trois points ou plus en huit matchs cette saison. Duke a une fiche de 7-1 dans ces compétitions.

CITATIONS

“C’était juste un match important. Je pensais que nous étions vraiment prêts à jouer. Je pensais que la fin de la première mi-temps était la clé. Je pensais que nous avions raté des lancers francs, quelques regards ouverts, qui auraient pu prolonger le match, mais “Donnez du crédit à Clemson. Ils sont expérimentés, ils sont vieux, ils ont tenu bon, et évidemment il y a eu des allers-retours en seconde période. Je suis vraiment très fier de nos gars et de leur volonté, de leur esprit de compétition. ” – l’entraîneur-chef Jon Scheyer

“”Ouais, je me parlais juste à moi-même, sachant que j’allais faire les deux. Je n’ai pas très bien réussi les lancers francs cette saison et je sais que je suis l’un des meilleurs tireurs de lancers francs du pays. J’ai juste pris mon temps et je les ai fait tomber tous les deux. » – gardien de deuxième année Tyrese Proctor

“J’ai joué à beaucoup de jeux comme celui-ci. C’est amusant. C’est pour ça que je vis. Cette montée d’adrénaline. Je connaissais Rese [ Tyrese Proctor ] j’allais réussir ces lancers francs. Comme dirait LeBron, je savais qu’il allait réussir ces lancers francs. Je suis juste heureux que nous ayons gagné. » – gardien de première année Jared McCain

SUIVANT

Le numéro 12 Duke (15-4, 6-2 ACC) affronte Virginia Tech (13-7, 5-4 ACC) lors du Big Monday au Cassell Coliseum. Le match du 29 janvier débute à 19 heures sur ESPN.

Pour rester au courant du basket-ball masculin des Blue Devils, suivez l’équipe sur Twitter, Instagram et Facebook en recherchant « DukeMBB ».

Centenaire du duc

En 2024, Duke célèbre son centenaire, marquant le centenaire depuis que Trinity College est devenu Duke University. Duke profitera de cette étape historique pour approfondir la compréhension de son histoire, inspirer la fierté, renforcer les liens et les partenariats, et se préparer à un deuxième siècle d’excellence continue et de leadership percutant. Pour en savoir plus, veuillez visiter

100.duke.edu

#GoDuke