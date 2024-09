Les lancements simultanés de Huawei et d’Apple attirent l’attention du monde entier

Huawei dévoile le premier smartphone pliable commercial au monde, le Mate XT, à Shenzhen, dans la province du Guangdong (sud de la Chine), le 10 septembre 2024. (Xinhua/Liang Xu)

Depuis le lancement de sa série de smartphones Mate 60 Pro en août dernier, Huawei a dépassé Apple sur le marché chinois, selon un rapport de Quartz, un site d’informations économiques américain.

NEW YORK, 13 septembre (Xinhua) — Apple et Huawei ont lancé leurs nouveaux modèles presque simultanément plus tôt cette semaine, suscitant de nombreuses discussions sur les innovations des deux géants de la technologie.

Huawei a lancé mardi le premier smartphone commercial à trois volets au monde, le Mate XT, avec plusieurs avancées technologiques telles qu’un système à double charnière et des fonctions de pliage d’écran.

La nouvelle version de Huawei est arrivée quelques heures seulement après le lancement de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Plus d’Apple, tous deux conçus pour Apple Intelligence. Le système photo de la gamme iPhone 16 comprend un appareil photo Fusion de 48 MP avec une option téléobjectif 2x, tandis qu’un nouvel appareil photo ultra-large permet la macrophotographie.

Les débuts des deux entreprises ont suscité l’attention et les discussions parmi les médias, les experts et les consommateurs.

Dans un article intitulé « Huawei, le rival chinois d’Apple, vient de surclasser le lancement de l’iPhone 16 », AOL, un fournisseur de services en ligne américain, a indiqué qu’Apple avait l’habitude d’être l’acteur principal du monde des smartphones chaque automne lorsque le géant de la technologie lance ses derniers iPhones. « Cette année, cependant, l’un de ses principaux rivaux en Chine a essayé de réécrire le scénario. »

« Cela montre à quel point Huawei est confiant pour affronter Apple dans le secteur des smartphones alors que l’entreprise de la Silicon Valley fait face à une période difficile sur son marché international le plus important », a-t-il déclaré.

Jamie MacEwan, analyste de recherche senior chez Enders Analysis, a déclaré à Business Insider que même si le Mate XT « accrocheur » cible une niche assez restreinte tout en haut de la gamme de prix, il s’agit d’un signe du « retour en force de Huawei ».

« Le lancement rapproché des produits de Huawei et d’Apple signale le début d’une nouvelle vague de concurrence sur le marché chinois haut de gamme », a déclaré à CNN Amber Liu, responsable de recherche au cabinet d’études de marché Canalys. Les principaux domaines de concurrence comprendront les produits haut de gamme, les capacités logicielles et le déploiement de l’IA, a-t-elle ajouté.

Liu a déclaré que la reprise rapide de Huawei « remet directement en cause » les performances d’Apple en Chine, son deuxième plus grand marché qui représente plus de 20 % de ses expéditions mondiales.

Cela survient également après que les fabricants chinois de smartphones ont dominé pour la première fois les cinq premières places au niveau national au cours du trimestre, a-t-elle déclaré, poussant Apple à la sixième place.

En avril, Huawei a annoncé une hausse de ses bénéfices pour le quatrième trimestre consécutif, démontrant sa résilience face aux sanctions américaines. Dans le même temps, les ventes d’iPhone d’Apple ont chuté de 19 % sur la même période, soit sa pire performance en Chine depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020, selon le rapport.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, assiste à l’ouverture d’un nouveau magasin phare d’Apple à Shanghai, dans l’est de la Chine, le 21 mars 2024. (Xinhua/Liu Ying)

La part d’Apple sur le marché chinois des smartphones a également chuté d’une année sur l’autre au premier trimestre 2024, passant de 19,7 % à 15,7 %. Selon le rapport, l’entreprise a dû réduire les prix de certains modèles d’iPhone sur le marché chinois en raison de la concurrence croissante avec Huawei et d’autres fabricants de smartphones locaux.

Les expéditions de smartphones d’Apple en Chine ont chuté de 6,7 % au deuxième trimestre de cette année, selon les données de Canalys.

Alors que Washington interdit à des entreprises comme Google de fournir à Huawei son système d’exploitation Android, certains analystes ont prédit que cette interdiction pourrait paralyser les ambitions et la compétitivité du géant chinois de la technologie en matière de smartphones.

« Aujourd’hui, l’entreprise (Huawei) retrouve le chemin du sommet. Elle se lance également dans de nouveaux secteurs », a indiqué un rapport de CNN.

Le nouvel iPhone 16 d’Apple n’a pas réussi à enthousiasmer les investisseurs, les fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) tant attendues étant toujours en mode test, alors même qu’un téléphone tripliable, une première dans l’industrie, de Huawei a augmenté les enjeux dans une bataille pour dominer le marché mondial des smartphones, a déclaré un rapport de Reuters.

Selon les analystes, l’essor des smartphones pliables reflète une demande croissante des consommateurs pour des formats plus flexibles et innovants. Dans les années à venir, les smartphones pliables devraient devenir plus courants, réduisant potentiellement la barrière des coûts et augmentant les taux d’adoption sur les marchés mondiaux.

« À mesure que la technologie des écrans progresse et que les attentes des consommateurs évoluent, des appareils comme le Mate XT illustrent l’avenir du design mobile, là où la fonctionnalité et l’esthétique convergent », indique un rapport sur technology.org, un site Web d’actualités scientifiques et technologiques.

L’intégration de l’IA est une autre tendance clé qui façonne l’avenir de la technologie mobile. De l’édition d’images aux traductions en temps réel, l’IA devient un élément différenciateur essentiel des smartphones.

« Les fonctionnalités d’IA avancées du Mate XT illustrent l’importance croissante de l’intelligence artificielle dans les appareils du quotidien, à la fois pour améliorer l’expérience utilisateur et pour transformer la façon dont nous interagissons avec la technologie », a déclaré le site d’actualités technologiques. ■