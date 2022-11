“Les lancements de missiles balistiques compromettent notre sécurité” – Les États-Unis et leurs alliés condamnent le lancement de missiles nord-coréens

La Corée du Nord a lancé un missile balistique intercontinental.

Les puissances occidentales ont condamné le lancement.

Le missile a atterri dans les eaux japonaises.

Le vice-président américain Kamala Harris et les dirigeants du Japon, de la Corée du Sud, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada se sont engagés à faire pression sur la Corée du Nord alors qu’ils tenaient des pourparlers urgents vendredi sur le lancement par Pyongyang d’un missile balistique intercontinental.

Quelques heures après que la Corée du Nord a tiré un missile qui, selon le Japon, était capable de frapper le continent américain, Harris a rencontré les dirigeants de proches partenaires américains en marge d’un sommet Asie-Pacifique à Bangkok.

“Nous condamnons fermement ces actions et nous appelons à nouveau la Corée du Nord à mettre fin à de nouveaux actes illégaux et déstabilisateurs”, a déclaré Harris aux journalistes au début des pourparlers.

« Au nom des États-Unis, je réaffirme notre engagement à toute épreuve envers nos alliances indo-pacifiques », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté:

Ensemble, les pays représentés ici continueront d’exhorter la Corée du Nord à s’engager dans une diplomatie sérieuse et soutenue.

Le Japon a déclaré que le missile avait atterri dans ses eaux.

Le lancement fait suite à des semaines de tensions croissantes avec la Corée du Nord, qui, selon les services de renseignement américains, prépare un septième essai nucléaire.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, participant à la réunion, a averti : « Il est possible que la Corée du Nord lance d’autres missiles.

Le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo a qualifié le lancement par le Nord, officiellement appelé la République populaire démocratique de Corée, de “grande provocation” qui a violé les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

“Nous condamnons fermement cet acte effronté et tenons à souligner que de telles activités illégales de la RPDC ne seront jamais tolérées et que la communauté internationale doit réagir de manière résolue”, a déclaré M. Han.

Le président américain Joe Biden a rencontré dimanche pour discuter de la Corée du Nord avec Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol en marge d’un sommet d’Asie du Sud-Est au Cambodge.

Ils ont lancé un avertissement conjoint sur les conséquences si la Corée du Nord procédait à un essai nucléaire. Pyongyang a dénoncé la réunion à trois comme une preuve de l’hostilité américaine.

Vendredi, les trois alliés ont été rejoints par d’autres pays dans leur campagne conjointe contre l’État isolé.

“Ces multiples lancements de missiles balistiques sans précédent compromettent notre sécurité. Ce sont des actions imprudentes”, a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese.

Les dirigeants “appellent la Corée du Nord à mettre fin à cette activité irresponsable – cette provocation – et à se tenir prêt et à se conformer aux résolutions précédentes des Nations Unies”, a déclaré Albanese.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré qu’il se joignait à ses alliés pour “condamner dans les termes les plus forts” les “actions irresponsables continues de la Corée du Nord”.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a également participé aux pourparlers.

Harris participe à la réunion de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) après que Biden soit rentré chez lui pour le mariage de sa petite-fille.

L’administration Biden espère augmenter la pression sur la Corée du Nord, mais estime également que la clé ultime pour amadouer Pyongyang sera son principal allié, la Chine.

Biden a rencontré lundi le président chinois Xi Jinping en marge d’un sommet du Groupe des 20 à Bali et s’est dit convaincu que Pékin partageait des objectifs fondamentaux sur la Corée du Nord – l’une des nations les plus isolées et les plus pauvres du monde.

“Je suis convaincu que la Chine ne cherche pas à ce que la Corée du Nord s’engage dans une nouvelle escalade”, a déclaré Biden aux journalistes par la suite.

Mais la Chine et la Russie, dont les relations avec l’Occident se sont fortement détériorées suite à l’invasion de l’Ukraine par Moscou, ont opposé en mai leur veto à une offre menée par les États-Unis au Conseil de sécurité de l’ONU pour renforcer les sanctions contre la Corée du Nord.

Biden a proposé d’entamer un dialogue de travail avec la Corée du Nord mais n’a vu aucun intérêt de la part de Pyongyang.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a tenu trois réunions conçues pour la télévision avec le prédécesseur de Biden, Donald Trump, réussissant à apaiser les tensions mais ne parvenant à aucun accord durable.

Les États-Unis affirment qu’ils ne reconnaîtront jamais la Corée du Nord comme puissance nucléaire, tandis que la plupart des experts pensent que Pyongyang n’abandonnera jamais son arsenal.