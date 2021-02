Les lamantins de Floride meurent en masse cette année. Les experts accusent la mauvaise qualité de l’eau, la famine.

FORT MYERS, Floride – C’est déjà une année mortelle pour les lamantins de Floride.

Selon les archives de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, plus de décès de vaches de mer ont été documentés au cours des deux premiers mois de l’année que ceux enregistrés au cours de ces deux mêmes mois en 2019 et 2020 combinés.

Jusqu’au 12 février, l’État a enregistré 317 décès de lamantins, mais l’ancien commissaire du FWC, Ron Bergeron, a déclaré qu’il pensait que le nombre était plus proche de 350 vaches de mer.

Les défenseurs des lamantins ont confirmé la mortalité, affirmant que c’était un autre exemple de mauvaise qualité de l’eau.

«C’est quelque chose que nous n’avons jamais vraiment vu auparavant», a déclaré Pat Rose, directeur du Save the Manatee Club. « Il semble que nous ayons un nombre substantiel de lamantins qui meurent de faim. »

Rose a félicité FWC d’avoir travaillé sur l’événement de mortalité tout en faisant face à la pandémie de coronavirus.

Mais la vérité, dit-il, c’est que « les lamantins sont en train de mourir », a-t-il dit. « On ne peut nier cela, et tout commence par la qualité de l’eau. »

La moyenne des cinq dernières années montre 100 décès documentés chaque année, avec environ huit décès périnatals.

Le taux actuel met l’État sur le rythme pour enregistrer plus de 2 100 décès cette année, ce qui pourrait représenter jusqu’à un tiers de la population documentée de l’État.

« Nous avons subi une perte écologique entière »

Les tués de bateaux et les décès dus au stress dû au froid sont également comptabilisés, comme d’habitude, selon les registres du FWC. Mais la lagune de l’Indian River, du côté atlantique de l’État, souffre, ce qui représente la majorité des pertes.

La théorie est que les pertes d’herbes marines au cours des dernières décennies ont laissé les lamantins avec trop peu de nourriture pour survivre.

«C’est dégoûtant», a déclaré Mike Conner, le garde-rivière indien. « J’y ai réfléchi et en ai parlé aux guides et ils croient fermement que c’est un cas de famine. »

C’est un autre exemple d’un État qui est de plus en plus confronté à des problèmes de qualité de l’eau, des algues bleu-vert à la marée rouge et aux algues brunes, a déclaré Conner.

Les guides de pêche côtière ont vu les décès, et ils pensent que c’est lié à la mauvaise eau.

«La vérité brute de la question est due à la négligence de nos eaux pluviales, nous avons eu des proliférations d’algues continuelles au cours des 10 dernières années, ce qui bloque les herbes marines et les tue», a déclaré Billy Rotne, guide de Indian River Lagoon. « Alors les lamantins meurent de faim. »

FWC n’a fait aucun commentaire mercredi après-midi.

« Il est inconfortable pour les agences d’en parler », a déclaré Rotne. « Il n’y a pas de nourriture ici. Nous avons subi une perte écologique totale. Regardez sur Google Earth. C’est parti. Toute la superficie significative d’herbes marines dont ils dépendent a disparu. »

Les commissaires du FWC devaient se réunir jeudi et vendredi, lorsque les restrictions de prise et remise à l’eau du snook, de la truite et du sébaste et l’ajout du rail noir à la liste des espèces en voie de disparition et menacées de l’État seront examinés.

La réglementation de la remise à l’eau a commencé à la suite d’une efflorescence dévastatrice de marée rouge, qui a ravagé la côte sud-ouest de la Floride – en particulier le comté de Lee – pendant une période de 16 mois allant de l’automne 2017 au printemps 2019.

