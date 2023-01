Les Lakers travailleront sur DeMarcus Cousins, Meyers Leonard vendredi

Vendredi, les Lakers de Los Angeles organiseront des entraînements d’agents libres pour DeMarcus Cousins, quadruple étoile de la NBA, et le centre vétéran Meyers Leonard, selon des informations.

Les Lakers sont au début du processus d’essayer de remplir leur 15e et dernière place garantie sur la liste. Sterling Brown, qui a joué pour les Dallas Mavericks lors de la saison 2021-22, a signé un contrat de 10 jours avec les Lakers le 6 janvier. À moins que Brown ne signe un deuxième contrat de 10 jours ou ne signe un contrat pour le reste de la saison, les Lakers auront une place de liste ouverte la semaine prochaine.

Sur le papier, cela n’a pas beaucoup de sens pour les Lakers de signer un autre centre, car ils en emploient actuellement trois à Anthony Davis, Thomas Bryant et Damian Jones. Cependant, en raison de l’émergence de Bryant en l’absence de Davis, l’entraîneur-chef des Lakers, Darvin Ham, a sérieusement réfléchi au fait de ramener Davis à la position d’avant-garde – où il a toujours préféré jouer – et de commencer Bryant au centre.

“La façon dont AD est capable de fonctionner sur le périmètre, nous ne voulons pas qu’il soit trop loin de ce côté ; nous voulons qu’il ait un bon équilibre”, a déclaré Ham aux journalistes mercredi. “Ce sont tous des joueurs très qualifiés – Bron, AD, Thomas. Ils peuvent tous marquer aux trois niveaux ; ils peuvent tous défendre ; ils peuvent tous avoir une bonne activité, de bons instincts. Donc, oui, c’est quelque chose que nous allons certainement jeter un coup d’œil à.”

Cela ouvre la porte à Cousins ​​ou Leonard pour être le véritable centre de sauvegarde des Lakers.

Ni Cousins ​​ni Leonard n’ont joué en NBA cette saison. Les cousins ​​​​ont joué pour la dernière fois pour les Nuggets lors de la saison 2021-22 et ont récolté en moyenne 8,9 points et 5,5 rebonds par match, principalement hors du banc.

Leonard ne s’est pas adapté à une équipe depuis qu’il a été suspendu et condamné à une amende de 50 000 $ pour avoir utilisé une insulte antisémite lors d’une diffusion en direct sur Twitch. Leonard se remettait également d’une blessure à la cheville qui avait nécessité une intervention chirurgicale. Lors de sa dernière saison complète en NBA, Leonard a récolté en moyenne 6,1 points et 5,1 rebonds par match, tirant à 50,9% sur le terrain et à 41,4% au-delà de l’arc.

Les Lakers occupent actuellement le 12e rang de la Conférence Ouest avec un dossier de 19-22.

