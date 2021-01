Les Lakers s’étirent sur une séquence de victoires à 4, battant les Grizzlies 94-92

MEMPHIS, Tennessee: Anthony Davis et LeBron James ont chacun marqué 26 points chacun, ralliant les Lakers de Los Angeles à une victoire de 94-92 contre les Memphis Grizzlies mardi soir.

James a ajouté 11 rebonds et sept passes, et Dennis Schroder a terminé avec 12 points pour Los Angeles.

Jonas Valanciunas, Dillon Brooks et Gorgui Dieng ont mené Memphis avec 13 points chacun, et Brandon Clarke a ajouté 12 points. Valanciunas a terminé avec 11 rebonds.

Lors d’une mauvaise nuit de tournage pour les deux équipes, les Lakers ont pu compter sur James et Davis sur toute la longueur. Los Angeles traînait 79-77 à cinq minutes de la fin lorsque les deux grands hommes se sont combinés pour une course de 9-2 pour une avance de 86-81. Le panier final est venu sur un dunk de Davis sur une aide de James.

James et Davis ont combiné pour une course de 15 points d’affilée en fin de quatrième pour prendre l’avantage à 92-83 avec 31,1 secondes à faire.

Memphis a réussi à rassembler quelques paniers tardifs pour se rapprocher, mais n’a pas pu dépasser les Lakers, qui ont remporté leur quatrième consécutive.

La défense de Los Angeles a maintenu les Grizzlies à 43,5% en première mi-temps, mais l’attaque des Lakers a bafouillé, tirant à 41,3%. Memphis a construit une avance de 10 points en fin de seconde et détenait une avance de 49-45 à la pause.

TIP-INS

Lakers: est entré dans le jeu en tant que seule équipe NBA classée dans le top 5 en efficacité offensive (2e / 115,7) et en efficacité défensive (4e / 104,5). Kentavious Caldwell-Pope (entorse de la cheville gauche) et Alex Caruso (protocole de santé et de sécurité) se sont de nouveau assis. Les deux semblaient se diriger vers le retour dans les prochains matchs, selon l’entraîneur Frank Vogel.

Grizzlies: Valanciunas a enregistré son septième double-double consécutif. La recrue Desmond Bane a vu sa séquence de matchs avec plusieurs 3 points se terminer à six. Cela a marqué la deuxième plus longue séquence pour commencer une carrière en NBA derrière Chicagos Lauri Markkanens 10 de suite pour ouvrir la saison 2017-18. Swingman John Konchar était le dernier joueur de Memphis à rater un match après avoir subi une entorse de la cheville gauche.

SUIVANT

Lakers: De retour chez eux jeudi après un road trip de quatre matchs pour accueillir les San Antonio Spurs.

Grizzlies: Accueillez les Cavaliers de Cleveland jeudi soir.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports