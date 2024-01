Les Lakers séparés par les Hawks avant les Celtics et les Knicks s’affrontent

ATLANTA — Les Lakers de Los Angeles ont affronté mardi une équipe des Hawks d’Atlanta qui a entamé la soirée huit matchs sous .500, après avoir perdu quatre de ses cinq matchs précédents.

Et LA a accordé au moins 127 points pour le cinquième match consécutif en route vers une défaite 138-122 à la State Farm Arena.

Les Lakers avaient remporté quatre des six matchs au début de leur road trip de six matchs, qui a commencé par une victoire fougueuse en double prolongation contre les Golden State Warriors samedi soir. Depuis, ils sont allés 0-2, perdant les deux bouts consécutifs, contre les Houston Rockets dans un match où ils étaient menés par 30 et contre les Hawks après avoir été menés par 20.

Près de 50 matchs après le début de la saison, on ne peut nier que la seule cohérence dont les Lakers ont fait preuve est leur incohérence.

“Nous pourrions, n’importe quel soir, battre n’importe quelle équipe de la NBA. Et puis, n’importe quel soir, nous pouvons nous faire botter le cul par n’importe quelle équipe de la NBA”, a déclaré LeBron James après avoir inscrit 20 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. contre Atlanta. “C’est juste le [facts]. Quel est notre bilan ? Moins de 0,500 ? Quoi, 24h/25 ? C’est là que nous en sommes.”

Avec Anthony Davis absent à cause de spasmes à la hanche, les Lakers n’ont même pas pu se rendre à l’alerte sans défis.

Environ 30 minutes avant le début du match – et peu de temps après que les compositions de départ des deux équipes aient été soumises, avec Jaxson Hayes commençant au centre à la place de Davis – le grand remplaçant Christian Wood, dans un post sur X, a écrit « mdr » avec pas d’autre contexte. Compte tenu du timing du message, il y avait une question naturelle quant à savoir si cela concernait la formation de départ, car Wood a en moyenne plus du double des minutes, des points et des rebonds que Hayes a cette saison.

Après le match – avec Wood contribuant 9 points, 8 rebonds et 2 passes décisives en 22 minutes contre 6 points, 6 rebonds, 4 interceptions et 1 bloc en 24 minutes pour Hayes – Wood a nié que le poteau ait quelque chose à voir avec la programmation et a déclaré que le “mdr” était destiné à répondre au message d’un autre utilisateur.

“Je voulais citer quelque chose”, a déclaré Wood. “Je pensais l’avoir fait et j’ai juste appuyé sur envoyer, et je n’ai pas pu vérifier mon téléphone avant parce que nous devons sortir [to the court], mais c’était un accident. … Je l’ai regardé tout à l’heure. … Cela s’est déroulé d’une certaine manière. Je ne le pensais pas de cette façon.

“Pas lié au basket-ball, certainement pas lié au basket-ball.”

L’entraîneur des Lakers, Darvin Ham, dont les décisions concernant la formation de départ ont été critiquées par les fans tout au long de la campagne, a déclaré qu’il n’avait pas vu le poste de Wood avant le match.

“Nous recherchons constamment un équilibre dans notre alignement”, a déclaré Ham. “Ce n’est pas un concours de popularité. Nous cherchons à mélanger et assortir nos joueurs qui seront les plus efficaces pour nous aider à remporter la victoire.”

Jarred Vanderbilt, qui a réalisé un autre bon match en sortie de banc avec 12 points à 6 contre 6 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions, a apparemment fait référence à un changement d’alignement lorsqu’on lui a demandé ce que Los Angeles devait faire pour obtenir son la défense revient en ordre.

“Je pense que nous devrions être une équipe défensive pour commencer le match”, a-t-il déclaré. “Je pense que notre défense devrait enflammer notre attaque.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que son talon gauche était suffisamment en bonne santé à ce stade pour faire tout ce que le personnel d’entraîneur lui demandait, y compris revenir dans la formation de départ afin que l’équipe puisse compter sur lui comme elle l’a fait lors de sa course à la finale de la Conférence Ouest la saison dernière. – Vanderbilt a laissé cela au personnel d’entraîneurs.

“J’y arrive encore”, a-t-il déclaré à propos de son talon. “Cela fait quelques mois maintenant, donc je me sens bien, beaucoup mieux. Évidemment, je ne fais pas attention aux files d’attente. Ce n’est pas ma décision. J’essaie juste d’y aller et de jouer dur chaque soir. C’est tout ce sur quoi je peux me concentrer et m’inquiéter, et les laisser s’occuper du reste.”

Le road trip de Los Angeles se poursuit jeudi contre les Boston Celtics, leaders de la Conférence Est, qui ont une fiche de 22-2 à domicile. Samedi, les Lakers affronteront l’équipe n°3 de l’Est, les Knicks de New York, qui ont une fiche de 17-5 à domicile.

On a demandé à James s’il avait quelque chose à dire à ses coéquipiers à l’approche de la prochaine étape du voyage.

“Je n’ai aucun message pour mes coéquipiers”, a déclaré James. “Sortez et faites votre travail.”

James a commencé sa réflexion suivante en disant : « Je veux dire… » puis a ri intérieurement, la frustration étant clairement visible dans sa voix, lorsqu’un membre de l’équipe l’a remercié pour son temps et a mis fin à la séance d’entretien.

“C’est une façon de m’interrompre”, a déclaré James en se détournant des journalistes. “Parce que j’étais sur le point d’entrer.”