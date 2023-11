Les Lakers se seraient plaints à la NBA que LeBron James n’avait pas tiré suffisamment de lancers francs contre le Heat

Surprendre.

LeBron James et les Lakers de Los Angeles ne pensent pas qu’il reçoive suffisamment de fautes.

Un jour après que James et l’entraîneur-chef Darvin Ham se sont montrés poétiques à propos des fautes manquées lors de la défaite 108-107 de lundi contre le Miami Heat, Dave McMenamin d’ESPN rapporte que les Lakers ont déposé une plainte officielle auprès du bureau de la ligue NBA.

Selon le rapport, les Lakers ont cité « de nombreux appels manqués » en mettant l’accent sur les appels manqués perçus contre James. Les Lakers ont cité plusieurs extraits du match pour démontrer ce qu’ils prétendent être un contact illégal clair contre James qui n’a pas été appelé, selon le rapport.

James a terminé avec 30 points en tirant et en réalisant quatre lancers francs. Le Heat a tiré 16 lancers francs en équipe, tandis que les Lakers en ont tenté 14. Les Lakers ont été sifflés pour 17 fautes ; le Heat a été appelé pour 14.

James a répondu à un appel manqué spécifique après le match de lundi alors qu’il parlait avec les médias.

“Ce qu’ils me disent n’est pas cohérent avec ce qui se passe réellement sur le terrain”, a déclaré James, selon McMenamin. “Quand j’ai tenté le dunk contre Thomas Bryant, il m’a clairement donné un coup de coude, comme un bras droit sur mon visage.

“Et je lui ai demandé l’explication. Eh bien, l’un des arbitres a dit qu’il était droit, les mains tendues en l’air. Deux des arbitres ont dit qu’ils étaient bloqués et qu’ils ne l’avaient pas vu.”

Voici la pièce en question :

Les Lakers devraient envoyer une mauvaise ceinture à la NBA avec toutes les fautes pas cobradas à LeBron J’ai été comme Phil Jackson par le passé. pic.twitter.com/itjhheD0Ss – Lakers sur 𝕏 (@LakersOnX) 7 novembre 2023

Thomas monte en effet droit avec le bras droit en l’air. Il glisse ensuite son bras vers le bas et donne clairement un coup de coude à James au visage. C’est le genre de contact qui peut entraîner une faute flagrante dans la NBA d’aujourd’hui. James a raison d’être contrarié qu’une faute personnelle n’ait pas été sifflée.

L’absence d’appel a suscité une protestation de la part de Ham, ce qui lui a finalement valu une faute technique. Il s’est également adressé aux officiels d’après-match.

“Je vois Bron tirer quatre lancers francs et le nombre de fois où il a attaqué le cercle, le nombre de fois où il a été frappé sur le bras, ce que je pouvais voir clairement comme le jour, pour que cela ne soit pas appelé, mec”, a déclaré Ham. … “Il ne floppe pas. Je le regarde aller fort jusqu’au trou.”

LeBron James n’était pas satisfait de l’arbitrage lundi soir. (Megan Briggs/Getty Images) (Megan Briggs via Getty Images)

James est-il arbitré équitablement ?

James a une moyenne de 5,7 lancers francs par match, son plus bas niveau en carrière, cette saison sur sept matchs. Sa moyenne en carrière est de 7,7 tentatives par match, un taux qu’il n’a pas atteint au cours d’une seule saison depuis 2014-15 avec les Cavaliers de Cleveland. Son taux de carrière est élevé de trois saisons au début de sa carrière, qui ont vu James en moyenne plus de 10 lancers francs par match. À mesure que son jeu évoluait pour inclure davantage de jeux périmétriques et de tirs à 3 points, ses tentatives de lancer franc ont diminué.

Pendant ce temps, James n’est pas étranger à attribuer son taux de lancers francs à la façon dont il a arbitré. Il se plaint depuis longtemps via les médias, réseaux sociaux et sur le terrain à propos des arbitres de la NBA. En janvier, il a approuvé une théorie du complot sur les réseaux sociaux suggérant que la NBA s’en prend à lui et aux Lakers. Comme si entraver la plus grande star du jeu et la franchise glamour de la ligue était dans l’intérêt de la NBA.

Et toute l’année, ils n’arrêtent pas de me dire en face sur le terrain : « Je ne l’ai pas vu » ou « Ce n’était pas une faute ». Cela n’a aucun sens pour moi sérieusement ! Frustrant comme l’enfer mec! Quoi qu’il en soit, continuez Squad! 💜💛👑 https://t.co/tsrlXtJjuO -LeBron James (@KingJames) 16 janvier 2023

Des appels sont manqués dans tous les sports, à tous les niveaux et dans chaque match. Officier est difficile, et il y a des officiels dans tous les sports majeurs qui ne sont franchement pas bons dans leur travail. En général, les appels vous parviennent parfois. Et parfois non.

James et les Lakers savent parfaitement s’assurer que les médias et les fans sachent quand les appels ne leur parviennent pas. Et maintenant, ils le font savoir à la ligue en déposant une plainte officielle.