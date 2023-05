Les Lakers s’appuient sur Lonnie Walker dans la victoire cruciale du quatrième match

Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

Alors que des banderoles violettes et dorées tombaient des chevrons, LeBron James et Anthony Davis sont restés sur le terrain, embrassant Lonnie Walker IV.

James enroula son bras autour de la tête de Walker, le tenant contre le sien pendant qu’il lui parlait. Davis s’est blotti autour d’eux, a ajouté quelques mots et a ensuite étreint Walker.

Leur message ?

« Lui dire que c’est pour cela qu’il a été construit », a déclaré Davis. « C’était le moment qu’il attendait. Et il a brillé. »

Walker a explosé pour 15 des 27 points des Lakers au quatrième quart, les aidant à une victoire de 104-101 contre les Golden State Warriors lors du quatrième match des demi-finales de la Conférence Ouest, assurant une avance de 3-1 sur les champions en titre.

Ce fut un moment incroyable pour Walker, qui est passé du statut de partant cette saison à 14 matchs manqués à cause d’une tendinite au genou en janvier, pour ensuite se retirer de la rotation après la date limite des échanges.

Lorsqu’on lui a demandé de décrire ses émotions, Walker n’a pas hésité.

« Le plus grand sentiment que vous puissiez imaginer », a déclaré Walker. « En tant qu’enfant, c’est quelque chose que je rêvais de faire, pas seulement de faire partie des séries éliminatoires, mais d’avoir un impact. »

Walker n’avait même pas tenté un tir avant le quatrième quart. Il est ensuite allé 6 contre 9 sur le terrain, marquant plus de points au quatrième quart qu’il n’en avait marqué dans n’importe quel match des séries éliminatoires.

Il a dominé du début à la fin. Quinze secondes après le début du quart, il a fait un 3 points. Et avec 15 secondes à jouer et les Lakers en hausse de 102-101, il a effectué deux lancers francs pour sceller la victoire. Il a aidé les Lakers à se sortir d’un déficit de sept points au quatrième trimestre, et ils sont maintenant à une victoire de l’avant-dernière ronde des séries éliminatoires.

James a crédité Walker pour avoir fait preuve d’un professionnalisme exemplaire face à l’adversité.

« Au cours de mes 20 ans de carrière, j’ai vu beaucoup de gars perdre confiance en eux ou se perdre s’ils ont été dans la rotation ou ont commencé ou ont eu des minutes dans l’équipe, puis ils sont retirés de l’alignement. à cause de certaines situations ou circonstances, quel que soit le cas », a déclaré James.

» … Pour lui, être un jeune homme dans cette ligue et de manière constante, chaque jour, s’est présenté, a été un professionnel, une grande énergie, un caractère élevé. Cela a montré pourquoi il était capable de tout jeter de côté et juste soyez lui ce soir à ce moment-là. Le ballon du match lui revient définitivement ce soir. Nous ne gagnons pas sans lui.

De même, l’entraîneur des Lakers, Darvin Ham, a déclaré qu’il avait vu beaucoup de jeunes gars « échouer lamentablement » lorsqu’ils avaient de grandes opportunités parce qu’ils n’avaient pas la bonne attitude.

Mais Walker est resté positif tout au long de chaque revers et a simplement continué à travailler plus fort.

Walker faisait partie de ce que Ham appelait un « groupe de séjour prêt » orchestré par l’un de ses entraîneurs adjoints. Les gars qui n’avaient pas beaucoup de minutes se battaient entre eux.

Au cours de ces entraînements, les assistants de Ham observaient les approches des joueurs.

Ham a dit qu’il n’avait jamais entendu que des choses positives à propos de Walker. Cela lui a donné confiance que Walker pouvait gérer un si grand moment dans un match critique.

« Ce karma, ce karma bon, productif et positif, c’est réel », a déclaré Ham. « Tout ce que vous émettez boucle la boucle, soit il va revenir et vous gifler au visage, soit revenir et vous serrer dans ses bras. Et donc, vous savez, l’énergie qu’il a déployée, elle est revenue et l’a étreint – et elle nous parce que nous avions besoin de tout cela. »

Walker n’a pas joué pendant neuf matchs vers la fin de la saison. Et cette post-saison, il a été mis au banc pendant trois matchs et n’a joué que 30 secondes dans deux autres matchs.

Mais il est resté prêt.

Lorsqu’on lui a demandé comment il était resté optimiste à travers tout cela, Walker a dit qu’à moins qu’il ne se donne à 100%, il a l’impression d’être égoïste.

« À vrai dire, cela peut sembler narcissique ou autre, mais je suis amoureux de moi-même et je veux être le meilleur de moi-même », a déclaré Walker. « Je pense que c’est le plus grand prix de tout cela, c’est que je suis ambitieux, et j’ai hâte d’être là où Lebron et AD [are] – tu sais, devenir une star. »

Alors que James et Davis se blottissaient autour de Walker après le match, le joueur de 24 ans a tout absorbé. Il n’a pas pu s’empêcher de tout chérir.

Il se souvient qu’ils lui avaient parlé de « surmonter la tempête » et « d’apprendre à danser dans la tempête ».

Pour Walker, c’était un moment qu’il a mérité et qu’il n’oubliera jamais.

« Je suis vraiment fier de moi », a-t-il déclaré. « Cela montre vraiment mes capacités et juste ma force mentale. »

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

