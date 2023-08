Les Lakers s’apprêtent à dévoiler la statue de Kobe Bryant le jour du Mamba 2024

Les Lakers de Los Angeles finalisent leurs plans pour dévoiler une statue de Kobe Bryant le Mamba Day 2024 qui mettra en vedette Gigi Bryant.

Près de quatre ans plus tard, la mort de Kobe Bryant n’a toujours aucun sens. Sa fille Gigi mourant dans l’accident avec lui rend la perte encore plus dévastatrice. La perte a eu un impact sur toutes les parties du monde et le fait encore de nos jours. À Los Angeles, de nouvelles peintures murales apparaissent toujours en hommage à la star des Lakers et à sa fille. Le mois d’août est officieusement le mois de Mamba, les 8/8 et 24/8 étant tous deux célébrés comme la Journée Mamba. Selon Le courrier quotidien, les Lakers finalisent leurs plans pour célébrer le 8 août 2024 en grand. Selon certaines informations, Jeanie Buss et l’organisation des Lakers dévoileront une statue de Kobe Bryant à l’extérieur de la Crypto.com Arena. La statue rendra également hommage à sa fille Gigi et Vanessa Bryant est impliqué dans les plans.

Pour l’instant un artiste pour le projet n’a pas été sélectionné mais en temps voulu l’annonce sera faite. Les habitants de Los Angeles et les fans de Laker sont devenus impatients d’attendre la statue et ont constamment demandé une mise à jour sur les réseaux sociaux. Espérons qu’ils pourront attendre un an de plus pour la cérémonie qui attirera sûrement une foule massive remplie de gens du monde entier.