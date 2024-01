Les Lakers reviennent à l’alignement du premier match lors de la victoire contre OKC et prévoient de s’y tenir

LOS ANGELES — Les Lakers ont atteint la mi-saison avec une victoire de 112-105 contre le Thunder d’Oklahoma City lundi, et lors du match n°41, l’entraîneur Darvin Ham est revenu à la formation de départ avec laquelle il avait ouvert la saison.

LeBron James et Anthony Davis étaient flanqués d’Austin Reaves, D’Angelo Russell et Taurean Prince pour commencer le match contre Oklahoma City, l’une des 11 unités de départ différentes que Ham a mises en œuvre cette saison et qu’il prévoit de continuer à utiliser.

“Je voulais juste mettre autant d’habileté et de tirs sur le terrain autour de nos deux capitaines”, a expliqué Ham après le match. “Et ces cinq-là, ils ont été à peu près nos gars les plus constants tout au long de la saison jusqu’à présent. Alors rassemblez-les.

“Dans un avenir prévisible, ce sera notre composition, sauf blessure de quelque nature que ce soit.”

Cette victoire a porté les Lakers à 20-21 cette saison et à 3-3 avec ce groupe de départ. Le mois dernier, alors que son équipe était coincée dans une ornière de tournoi d’après-saison, Ham a remanié l’alignement pour donner la priorité à la défense – entourant James et Davis de Prince, Cam Reddish et Jarred Vanderbilt pour annoncer le dernier match de Los Angeles contre le Thunder, un 129- 120 victoire le 23 décembre.

Le changement de lundi – motivé en partie par la douleur au genou gauche de Reddish qui pourrait le mettre à l’écart pour plusieurs matchs supplémentaires, ont indiqué des sources à ESPN – a ramené le pendule à l’offensive.

“Je pense que nous pouvons marquer”, a déclaré Davis à propos de l’unité de cinq joueurs. “Je pense que pour nous, c’est juste du côté défensif. Sommes-nous capables de jouer en défense comme nous l’avons fait ce soir ? … Je pense que la défense est ce qui va nous séparer et nous rapporter plus de victoires.”

LA a tenu le Thunder (27-12) à 41,7% aux tirs sur le terrain et à 30,6% sur 3 tout en amassant 7 interceptions et 9 blocs en équipe.

L’un des domaines qui a fait mal aux Lakers était le verre : OKC a saisi 13 rebonds offensifs, devançant LA 21-9 pour les points de la deuxième chance.

James, qui a récolté 25 points, 7 rebonds et 6 passes décisives, a déclaré que cette formation devra rebondir en groupe pour que Davis, qui a récolté 27 points et 15 rebonds, n’ait pas à tout faire lui-même.

“Offensivement, nous voulons partager le ballon, pas le retourner, AD est toujours notre objectif offensif, le faire démarrer tôt et souvent”, a déclaré James. “Et puis défensivement, nous devons être sur une corde raide pour nous entraider. Et nous devons aider AD à rebondir. Et quand nous faisons cela, vous savez, nous pouvons être une assez bonne formation de cinq joueurs.”

Et leur qualité réelle informera la franchise de la direction qu’elle prendra à l’approche de la date limite des échanges du 8 février.

“Les gens parlent de métiers et de ceci et cela. Personne n’édulcore quoi que ce soit. Vous avez la possibilité de vous améliorer, vous allez en profiter”, a déclaré Ham. “Mais cela dit, ce que nous avons dans ce vestiaire, nous devons juste nous concentrer, nous concentrer, nous occuper des détails. Nous en avons plus qu’assez dans ce vestiaire pour faire bouger certaines choses.”