Les Lakers rechargés ont peut-être enfin corrigé leur plus grande faiblesse : le tir à 3 points

LOS ANGELES – Après une finale de Conférence Ouest alimentée par une défense d’élite, les Lakers de Los Angeles ont entamé la dernière intersaison avec un objectif clé en tête : réorganiser leur attaque intermédiaire.

Au cours de quatre matchs préparatoires, les résultats ont été impressionnants. Il y a un changement tangible dans l’identité de Los Angeles, l’offensive semblant bien plus puissante que la défense alors que l’équipe s’acclimate au début de la saison 2023-24.

« Notre attaque est peut-être un peu en avance sur notre défense en ce moment », a admis l’entraîneur-chef des Lakers Darvin Ham avant la défaite 129-125 des Lakers en pré-saison contre les Golden State Warriors à la Crypto.com Arena vendredi.

Pendant des années, le rapport de reconnaissance contre les Lakers a consisté à emballer la peinture contre LeBron James et Anthony Davis et à cajoler un casting de soutien qui possédait généralement des aptitudes de tir limitées pour les battre. En dehors de leur saison de championnat, lorsqu’ils se classaient au milieu du peloton, les Lakers ont été parmi les 10 dernières équipes de tir à 3 points en termes de volume et de pourcentage. Ils ont parfois réussi malgré leurs limites offensives, avec des joueurs à l’esprit défensif faisant le sale boulot alors que James et Davis portent l’essentiel de la charge offensive.

Mais avec l’émergence d’Austin Reaves comme troisième option légitime au cours de la seconde moitié de la saison dernière, les ajouts (et re-signatures) à la date limite des échanges de D’Angelo Russell et Rui Hachimura et les ajouts hors saison de Gabe Vincent, Taurean Prince et Christian Wood. , les Lakers sont convaincus qu’ils disposent d’une puissance de feu offensive plus importante qu’à aucun moment de l’ère James-Davis.

Avec la mise en garde requise selon laquelle le basket-ball de pré-saison ne se traduit pas toujours en saison régulière et la reconnaissance que quatre matchs représentent un échantillon minuscule, les premiers retours sur l’offensive des Lakers sont que le groupe de cette saison ne subira pas le même sort que itérations précédentes.

Au cours des cinq quarts-temps que les Lakers ont disputés en rotation semi-régulière – la première mi-temps contre Brooklyn et les trois premiers quarts-temps contre Golden State – ils ont marqué 177 points. Cela équivaut en moyenne à 35,4 points par quart-temps, soit 141,6 points par match. Ils ont marqué au moins 30 points au cours des cinq quarts-temps, créant sans effort des regards à 3 points grands ouverts, atteignant le bord et provoquant des fautes (ils étaient 21 sur 33 depuis la ligne des lancers francs au cours des trois premiers quarts-temps contre les Warriors). ). Ce rythme de but est insoutenable, mais le groupe de la saison dernière a rarement fait preuve de ce type de potentiel offensif.

Une partie de cette première amélioration est due à la continuité, la majeure partie de la rotation ayant joué ensemble la saison dernière. Cela est dû en partie aux améliorations apportées à la liste autour de ce noyau, avec les ajouts de Vincent, Prince et Wood. Cela est dû en partie au fait que Ham, à sa deuxième saison, a eu plus de temps pour peaufiner son système offensif afin de mieux s’adapter à son personnel plus cohérent.

« Ce sont les habitudes et la connectivité », a déclaré Ham à propos des progrès offensifs de l’équipe. «Nous faisons beaucoup de pannes, qu’il s’agisse de pick and roll à deux, d’actions à trois, d’actions à quatre et cinq, nous scénarisons beaucoup et nous travaillons constamment sur des concepts et des lectures. Avoir le type d’équipe que nous avons – tout le monde peut dribbler, passer et tirer – juste ce altruisme, déplacer le ballon, c’est tout ce qui compte. … Tant que la camaraderie, la continuité et la communication du côté offensif du ballon continuent de croître et de se développer, il ne fait aucun doute dans mon esprit que le ciel est la limite.

Six Lakers ont marqué à deux chiffres contre les Warriors : Prince (17 points), Reaves (16), Davis (13), Wood (13), James (12) et Russell (12). Los Angeles a réalisé neuf 3 au premier quart-temps, égalant son record de la saison dernière pour un quart. (Ils ont réalisé neuf 3 au premier quart-temps le 14 mars 2023 – également connu sous le nom de « jeu de Malik Beasley ».). Cela survient seulement deux matchs après que les Lakers ont marqué 20 paniers à 3 points contre les Nets, soit plus que lors d’un match de saison régulière ou de séries éliminatoires la saison dernière.

Les défenses de pré-saison ne sont pas exactement celles des Bad Boys Pistons, mais l’amélioration du tir des Lakers semble légitime. Même sans Vincent, qui a raté le match de vendredi en raison d’une douleur au dos, 10 Lakers différents ont réalisé des 3 contre les Warriors, y compris les cinq titulaires. Les nouveaux arrivants aident, avec Prince (50 pour cent sur 3 sur 4,5 tentatives par match cette pré-saison) et Vincent (37,5 pour cent sur 5,3 tentatives) tirant bien et figurant en bonne place dans la rotation. Plus important encore, Davis, dont le tir sauté est la clé de l’offensive des Lakers en séries éliminatoires, a réussi quatre de ses huit tentatives en trois matchs.

Les données sur l’effectif ne sont pas disponibles pour la pré-saison sur NBA.com, mais quatre des cinq titulaires des Lakers ont des notes offensives qui auraient mené la NBA la saison dernière si on les extrapolait au contexte d’une équipe : Davis (les Lakers ont marqué 127,1 points par match). 100 possessions avec lui au sol), Reaves (124,8), Russell (123,8) et Prince (119,2). Fait intéressant, James est le seul partant avec une note offensive inférieure à la moyenne (110,8, ce qui l’aurait classé 27e dans la ligue).

Alors que Russell et Reaves dirigent le spectacle en tant que principaux manieurs de balle dans les actions pick-and-roll et côte à côte, James et Davis ont fréquemment été utilisés comme finisseurs, repérant et réduisant leurs points. Cela aide à préserver leurs jambes pour la défense et les temps de crise. L’équipe joue également à un rythme beaucoup plus rapide et son pourcentage de passes décisives est légèrement en hausse, ce qui indique une augmentation du mouvement du ballon et une meilleure qualité de tir.

« Chaque fois que vous pouvez jouer plus longtemps avec un groupe de gars, vous construisez cette alchimie », a déclaré Reaves. « Vous créez vraiment la sensation de jouer en tant qu’unité. Cela ne conduit pas à un bon tir, mais à un excellent (un). Nous essayons donc de prêcher du bon au grand. … Nous avons recruté des gars qui peuvent vraiment tirer le ballon et jouer de la bonne manière. C’est donc vraiment un témoignage de tout cela.

Il est possible que les Lakers aient échangé une partie de leur efficacité défensive contre des compétences offensives, bien que la rétrogradation défensive du meneur suppléant de Dennis Schröder à Vincent soit minime car Vincent est un défenseur compétent sur le ballon à part entière. Si cela se produit, il s’agit probablement d’un compromis juste, voire nécessaire. Une défense d’élite sera toujours un ingrédient important du championnat, mais une attaque d’élite, et en particulier une équipe d’élite de tir à 3 points, est devenue un ingrédient tout aussi important, sinon plus, pour les prétendants au titre modernes.

Bien sûr, Ham sera toujours un entraîneur défensif avant tout, et Davis, l’un des meilleurs défenseurs et protecteurs de jantes du jeu, donne à l’équipe l’une des bases les plus solides de la NBA. Mais les Lakers auraient dû moderniser leur attaque depuis longtemps, et il est clair après quatre matchs préparatoires que ce groupe est sur la bonne voie pour le faire.

« Nous avons une pléthore de gars qui peuvent porter cette charge (offensive) et nous aurons besoin de chacun d’eux », a déclaré Ham. « Chaque personne dans ce vestiaire, nous allons nous appuyer sur elle si nous prévoyons que ce soit un voyage de neuf mois. »

