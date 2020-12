EL SEGUNDO, Californie: Les Lakers de Los Angeles ont re-signé le vétéran Jared Dudley pour un contrat d’un an.

Les champions de la NBA ont annoncé cette décision mardi, mettant 13 joueurs sous contrat en route pour le camp d’entraînement pour la nouvelle saison.

Dudley, 35 ans, a apporté une petite contribution au banc pendant la saison de championnat des Lakers, avec une moyenne de 1,5 point et 1,2 rebonds en 45 matchs de la saison régulière et en apparaissant avec parcimonie en séries éliminatoires. Il entame sa 14e saison NBA et a joué pour sept équipes.

Dudley a atteint 39,3% de ses 3 points au cours de sa carrière, et il sert de leader vétéran clé dans le vestiaire des Lakers, notamment en tant que mentor de Kyle Kuzma.

Les Lakers n’ont toujours pas re-signé Anthony Davis, mais le grand All-Star devrait terminer la durée de son nouveau contrat avec l’équipe cette semaine.

___

Plus AP NBA: https; // apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports