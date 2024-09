Les Lakers porteront le patch « 44 » sur leurs maillots cette saison en hommage à Jerry West

Finales NBA 2024 – Celtics de Boston contre Mavericks de Dallas

Jerry West est sans doute le plus grand Laker de tous les temps : un joueur de championnat, un entraîneur et le directeur général architecte de l’ère Showtime.

À la suite du décès de West en juin derniere, les Lakers honoreront « le logo » en portant un patch « 44 » sur leurs maillots cette saison.

Bien joué les Lakers.

Pour être clair, cela ne concerne pas seulement le match où les Lakers honoreront West lors de la soirée d’ouverture du 22 octobre, mais toute la saison.

Le CV de West n’a rien à envier à celui de n’importe qui : 14 fois All-Star, champion NBA, 12 fois All-NBA, médaillé d’or olympique, champion des marqueurs, meilleur passeur de la ligue, membre des équipes des 50e et 75e anniversaires de la NBA, ainsi que le seul joueur à avoir remporté le titre de MVP des finales dans l’équipe perdante (avec une moyenne de 37,9 points et 7,4 passes décisives par match lors des finales NBA de 1969) – et ce, uniquement en tant que joueur. Et ce n’est pas tout : il a été l’un des meilleurs et des plus respectés directeurs généraux et cadres dirigeants de la ligue, travaillant avec les Warriors pendant la formation de leur ère dorée de Stephen Curry, ainsi qu’avec les Grizzlies et les Clippers (pendant les meilleures saisons de cette franchise de Los Angeles).