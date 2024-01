Les Lakers observent une minute de silence pour l’entraîneur des Warriors, Dejan Milojević

NBA

Le monde de la NBA continue de pleurer le décès prématuré de l’entraîneur adjoint des Warriors, Dejan Milojević, y compris les Lakers, qui ont observé une minute de silence en son honneur mercredi soir.

Milojević est décédé mercredi des suites d’une crise cardiaque la veille.

Il avait 46 ans.

Avant que les Lakers n’affrontent les Mavericks mercredi à Los Angeles, l’équipe a pris le temps d’honorer le défunt entraîneur.

“La communauté mondiale du basket-ball se joint à la famille NBA pour pleurer le décès soudain de l’entraîneur adjoint des Golden State Warriors, Dejan Milojević, à l’âge de 46 ans”, a déclaré mercredi soir le porte-parole des Lakers, Lawrence Tanter.

« Il a joué professionnellement pendant 14 saisons dans toute l’Europe et a également fait partie des équipes nationales de Serbie et du Monténégro avant de diriger son entraînement vers l’Amérique. Ayant commencé par être assistant de l’équipe nationale serbe, il a travaillé avec les organisations des Hawks, des Spurs, des Rockets et depuis 2021, il fait partie intégrante du staff des Warriors.

Les Lakers ont rendu hommage à feu Dejan Milojevic.

Tanter a ensuite demandé à Crypto.com Arena de faire une pause pour un moment de silence pour honorer le défunt entraîneur.

Le bâtiment est devenu silencieux tandis que les joueurs sur le terrain inclinaient la tête en signe de respect devant une photo de Milojević diffusée sur le jumbotron.

Les Warriors devaient initialement affronter le Jazz mercredi soir, mais la NBA a reporté le match à une date ultérieure.

Les joueurs et les supporters ont observé une minute de silence pour Dejan Milojevic.

L’entraîneur adjoint des Warriors, Dejan Milojevic, regarde les joueurs se réchauffer

avant un match préparatoire de la NBA contre les Nuggets. PA

compatriote serbe et Darko Rajaković, entraîneur-chef des Raptors » a félicité Milojević avant le match de son équipe mercredi.

“Beaucoup de joueurs de la NBA sont passés par ses mains et son influence”, a déclaré Rajaković. Et il a aidé beaucoup de gars. … En tant qu’entraîneur-chef (à l’étranger), il a aidé beaucoup de gens à franchir la prochaine étape de leur carrière. La dernière fois que nous étions ensemble, il parlait de l’équipe nationale serbe et de son rêve d’être un jour entraîneur-chef de l’équipe nationale serbe.

“Et nous parlions de projets et tout ça, et malheureusement, il n’est plus avec nous pour partager nos rêves et nos objectifs.”

Milojević était au milieu de sa troisième saison en tant qu’entraîneur des Warriors, remportant une finale NBA en 2022.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo