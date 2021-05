Les Lakers ne sont pas seulement à la recherche d’une position dans la dernière semaine de la saison

Au cours de la dernière semaine de la saison, les rumeurs selon lesquelles les Lakers de Los Angeles doivent entrer en séries éliminatoires via le tournoi de play-in font fureur.

Mais ce n’est pas la seule poussée décisive en séries éliminatoires avec sept jours à jouer dans la saison régulière 2020-21 de la NBA.

Les têtes de série ne sont pas encore verrouillées et les équipes se disputent la place tout au long du classement.

Nous examinons les scénarios des conférences de l’Est et de l’Ouest qui se dirigent vers les matchs de lundi et voyons qui est en position solide, une situation précaire et de l’extérieur en regardant tout en tenant compte des bris d’égalité qui pourraient faire la différence entre une place garantie en séries format de jeu play-in.

Conférence Est

Les trois meilleures graines

Philadelphie est sur le point de verrouiller la tête de série de l’Est. Les Sixers ont trois matchs d’avance sur Brooklyn et 3½ d’avance sur Milwaukee.

Les Bucks tentent d’attraper les Nets pour la tête de série n ° 2, et ils possèdent un bris d’égalité face à face.

Crême Philadelphia: à Indiana, à Miami, contre Orlando, contre Orlando

Brooklyn: à Chicago, contre San Antonio, contre Chicago, contre Cleveland

Milwaukee: à San Antonio, contre Orlando, à Indiana, contre Miami, à Chicago

Spots 4-5-6

Les Knicks sont à la quatrième place, mais juste un match devant Atlanta et Miami, tous deux à égalité pour la cinquième place avec 37-31 records. Les Knicks ont le bris d’égalité sur les Hawks mais pas sur le Heat.

Si les Knicks, Hawks et Heat terminent avec des records identiques, Atlanta serait la quatrième tête de série, basée sur les Hawks remportant la division sur le bris d’égalité face à face contre Miami, qui finirait cinquième et les Knicks sixième. Les Heat sont dans une situation où ils pourraient terminer quatrième ou septième.

Le numéro 7 de Boston est à deux matchs derrière les Heat et les Hawks et tente d’éviter le match de play-in. Atlanta possède le bris d’égalité sur Boston et Miami, et dans un match important mardi, les Celtics jouent le Heat avec le vainqueur remportant le bris d’égalité.

New York: aux Lakers de Los Angeles, contre San Antonio, contre Charlotte, contre Boston

Atlanta: contre Washington, contre Washington, contre Orlando, contre Houston

Miami: à Boston, contre Philadelphie, à Milwaukee, à Detroit

Boston: vs Miami, à Cleveland, au Minnesota, à New York Knicks

Le scénario du jeu play-in

Avec l’avantage face à face sur Charlotte, les Celtics devraient pouvoir éviter la huitième tête de série. Les spots 8-10 sont à gagner dans l’Est avec les Hornets un match devant Washington et 1½ matchs en Indiana. Les Hornets ont l’avantage sur Washington et l’Indiana, et les Wizards obtiennent le bris d’égalité sur les Pacers via un balayage de la saison 3-0.

Chicago fait une course tardive pour la 10e place avec une séquence de trois victoires consécutives et le retour de Zach LaVine. Bien que les Bulls aient l’avantage sur l’Indiana et Washington, les Bulls sont 2½ derrière les Pacers et trois derrière les Wizards et ont un calendrier restant difficile.

Boston: vs Miami, à Cleveland, au Minnesota, à New York Knicks

Charlotte: contre Denver, contre Los Angeles Clippers, à New York Knicks, à Washington

Washington: à Atlanta, à Atlanta, contre Cleveland, contre Charlotte

Indiana: à Cleveland, contre Philadelphie, contre Milwaukee, contre Los Angeles Lakers, à Toronto

Chicago: contre Brooklyn, contre Toronto, à Brooklyn, contre Milwaukee

Conférence occidentale

Une course à deux pour la tête de série

Dans l’Ouest, l’Utah possède une avance de deux matchs sur Phoenix pour la tête de série n ° 1 et doit terminer avec un meilleur bilan que les Suns qui possèdent le bris d’égalité en tête-à-tête.

Utah: à Golden State, contre Portland, à Oklahoma City, à Sacramento

Phénix: à Golden State, contre Portland, à San Antonio, à San Antonio

Clippers ou Nuggets pour la troisième graine?

Les Los Angeles Clippers sont un match devant Denver pour la tête de série n ° 3 avec les Nuggets possédant le bris d’égalité. Les Clippers obtiennent une pause dans le calendrier, jouant trois équipes qui ne sont pas dans la poursuite des séries éliminatoires.

Clippers de Los Angeles: à Toronto, à Charlotte, à Houston, à Oklahoma City

Denver: à Charlotte, au Minnesota, à Detroit, à Portland

Les Lakers peuvent-ils éviter le jeu de play-in?

Dallas a une avance d’un match sur Portland et une avance de deux matchs sur les Lakers de Los Angeles pour la sixième place. Les Mavericks sont bien placés pour éviter le jeu de play-in, détenant le bris d’égalité sur les Lakers. Cependant, Portland a le bris d’égalité s’il termine avec le même record que Dallas.

Les Lakers doivent non seulement gagner des matchs pour éviter le match de play-in, ils ont besoin de Portland pour perdre des matchs parce que les Trail Blazers sont 2-1 contre les Lakers cette saison, remportant le bris d’égalité. Portland termine aussi avec un calendrier difficile – contre Houston, à Utah, à Phoenix, contre Denver. Les Lakers se rapprochent contre les Knicks et Houston et sur la route contre l’Indiana et la Nouvelle-Orléans.

Golden State, huit places, a une avance de ½ match sur Memphis, neuvième. Avec la série de la saison à égalité de 1-1, le dernier match de la saison entre les deux équipes pourrait décider qui obtiendra la tête de série la plus élevée. Les Grizzlies éviteront probablement la 10e tête de série avec une avance de deux matchs et un avantage décisif sur San Antonio. Les Spurs, 10e, ont une avance de 1½ sur la Nouvelle-Orléans et possèdent le bris d’égalité.

Dallas: à Memphis, contre La Nouvelle-Orléans, contre Toronto, au Minnesota

Portland: contre Houston, à Utah, à Phoenix, contre Denver

Les Lakers de Los Angeles: vs New York, vs Houston, à l’Indiana, à la Nouvelle-Orléans

État d’or: contre Utah, contre Phoenix, contre La Nouvelle-Orléans, contre Memphis

Memphis: contre La Nouvelle-Orléans, contre Dallas, contre Sacramento, contre Sacramento, à Golden State

San Antonio: contre Milwaukee, à Brooklyn, à New York, contre Phoenix, contre Phoenix

La Nouvelle Orléans: à Memphis, à Dallas, à Golden State, contre Los Angeles Lakers