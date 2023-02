Les Lakers manquent une autre chance d’échanger contre Kyrie Irving. Et maintenant?

Les Lakers ont échoué dans leur poursuite de Kyrie Irving, alors que les Dallas Mavericks ont choqué le monde de la NBA en acquérant le huit fois All-Star des Brooklyn Nets dimanche après-midi, comme l’a rapporté pour la première fois par L’athlétismede Shams Charania.

Les Lakers étaient considérés comme les favoris d’Irving pas plus tard que samedi. Ils ont offert à Brooklyn un paquet de Russell Westbrook et leurs choix de premier tour non protégés de 2027 et 2029, selon plusieurs sources de la ligue qui ont obtenu l’anonymat pour parler librement sur le sujet. Les Nets n’avaient aucun intérêt à reprendre Westbrook, alors les équipes ont essayé de trouver une troisième équipe pour aider à faciliter l’accord, selon ces sources. Mais ils n’ont pas pu parvenir à un accord avant que les Mavericks n’émergent dimanche matin et ne concluent finalement l’accord avec Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un choix de premier tour en 2029 et plusieurs choix de deuxième tour.

En fin de compte, il y avait trois principaux points de friction dans les négociations commerciales entre les Lakers et les Nets.

Le premier, et le plus important pour les Lakers, était la question de la prolongation du contrat d’Irving. Tel que rapporté par le Los Angeles Times et L’athlétisme‘s Sam Amick, les Lakers cherchaient à signer Irving pour une prolongation de plus de 80 millions de dollars sur deux ans lors de son acquisition, le maximum qu’ils pouvaient offrir avant le 30 juin. Cela aurait lié le mandat d’Irving à LeBron James, qui est sous contrat tout au long de la saison 2024-25 (avec une option de joueur pour la dernière année). Irving, cependant, a préféré entrer en agence libre en 2023, dans le but de signer un contrat de quatre ans pour environ 198 millions de dollars après le 30 juin. L’incertitude concernant l’avenir d’Irving à Los Angeles au-delà de cette saison a empêché les Lakers d’augmenter leur offre.

Deuxièmement, les Lakers n’étaient pas disposés à inclure Austin Reaves et / ou la recrue Max Christie dans l’accord si Irving n’acceptait pas la prolongation de contrat de deux ans, selon des sources de la ligue. Les Lakers considèrent les deux joueurs comme des membres clés de leur jeune casting de soutien, pas seulement comme des remises en jeu. Ils n’envisageaient d’en inclure un que s’ils avaient l’assurance qu’Irving ne serait pas seulement une location de seconde moitié.

Troisièmement, les Nets ont apprécié les joueurs qui pourraient les aider à rester compétitifs autour de Kevin Durant par rapport aux choix de repêchage qui ne se concrétiseraient pas avant la seconde moitié de la décennie. Une grande raison pour laquelle les Nets ont finalement choisi l’offre de Dallas pour Irving – et également considérée comme une offre des LA Clippers – était parce qu’elle était centrée sur des joueurs qui complétaient mieux la liste actuelle des Nets. Les Nets montrant peu d’intérêt pour Westbrook, les Lakers ne pouvaient pas rivaliser avec les Mavericks, les Clippers ou même les Phoenix Suns sur le front gagnant-maintenant.

C’est avant même d’envisager un objectif potentiel du propriétaire des Nets, Joe Tsai, d’envoyer Irving dans n’importe quelle équipe sauf les Lakers, comme Marc Stein de Substack l’a rapporté dimanche, qui aurait intrinsèquement sapé toutes les négociations en premier lieu.

La question maintenant, bien sûr, est de savoir ce qui se passera ensuite pour les Lakers de la 13e place?

Les Lakers resteront actifs sur le marché du commerce, explorant des transactions à la fois petites et grandes. À la suite des nouvelles d’Irving à Dallas, les deux équipes qui sont apparues à plusieurs reprises comme options du plan B pour les Lakers sont les Utah Jazz et les Raptors de Toronto, selon des sources de la ligue. Les deux équipes ont été liées aux Lakers ces dernières semaines et ont des joueurs de niveau débutant qui, selon les rumeurs, seraient disponibles. Cependant, les pourparlers restent préliminaires et rien n’est imminent. Les Charlotte Hornets, les San Antonio Spurs et les Chicago Bulls sont trois autres équipes à surveiller, selon ces sources.

La ride la plus intéressante est les retombées avec James, qui a clairement exprimé son désir de mises à niveau de la liste. De son tweet emoji cryptique initial peu de temps après la demande commerciale d’Irving, à appeler un accord potentiel pour Irving un commerce “duh” après la défaite de LA contre la Nouvelle-Orléans samedi, à son tweet “Peut-être que c’est moi” après qu’Irving a été échangé aux Mavericks dimanche, James a fait tout ce qu’il pouvait sans exiger explicitement l’échange des Lakers pour son ancien colistier du championnat.

Peut-être que c’est moi – LeBron James (@KingJames) 6 février 2023

C’est la deuxième fois en huit mois que les Lakers n’ont pas pu faire atterrir Irving après que James l’ait poussé à deux reprises – même si le résultat n’était techniquement pas sous leur contrôle dans les deux scénarios.

Cela aura-t-il un impact durable sur la relation de James avec l’organisation ? À ce stade, il est trop tôt pour le dire. Mais il semble que le seul moyen de l’apaiser, du moins à court terme, soit d’améliorer considérablement la liste avant la date limite des échanges du 9 février.

On ne sait pas s’il existe un autre accord disponible qui, selon les Lakers, méritera l’inclusion de ces deux choix de premier tour non protégés. Il y a moins de deux semaines, le vice-président des opérations de basket-ball et directeur général Rob Pelinka a déclaré que les Lakers n’incluraient ces choix de repêchage que dans un “mouvement qui nous place en tête pour obtenir un autre championnat ici”.

Des ajouts potentiels comme Zach LaVine, Fred VanVleet, Gary Trent Jr. ou Malik Beasley déplacent-ils suffisamment l’aiguille pour atteindre ce seuil? Les Lakers ont déjà décidé que Myles Turner et Buddy Hield de l’Indiana ne le feraient pas – du moins depuis octobre dernier. Y a-t-il une star mécontente qui a vu à quelle vitesse Irving a obtenu son chemin et demandera avant jeudi?

Ce sont les types de questions que les Lakers vont peser au cours des prochains jours. Comme l’a montré la saga Irving, il y a toujours une option imprévue qui se cache au coin de la rue. Les Lakers pourraient encore retravailler leur alignement et se mettre dans une bien meilleure position à la mi-avril.

Mais le meilleur joueur disponible est venu et est parti, les Lakers étant incapables de le faire atterrir une fois de plus. Que se passe-t-il maintenant ?

(Photo de Kyrie Irving, anciennement des Nets, et LeBron James des Lakers : Jim McIsaac / Getty Images)

