Les Lakers explosés, derrière les Suns 3-2 au premier tour des éliminatoires de la NBA

Les Lakers de Los Angeles ont subi une défaite de 115-85 contre les Phoenix Suns mardi et font maintenant face à un déficit de 3-2 dans leur série éliminatoire du premier tour. Voici trois points à retenir du jeu 5:

Les Lakers risquent sérieusement de se faire rebondir au premier tour

Techniquement, les Lakers peuvent rectifier le tir lors du match 6 jeudi au Staples Center. Ils pourraient ensuite remporter un Game 7 à Phoenix samedi. Mais je ne peux pas le voir. Les Lakers ont exclu Anthony Davis pour le match 5 en raison de sa blessure à l’aine gauche, et je ne vois pas comment un jour supplémentaire rendra soudainement Davis disponible pour un match 6, à moins que les Lakers et Davis ne soient prêts à risquer sérieusement sa santé. Même dans un match d’élimination potentielle, je serais très surpris s’il revenait. Et s’il le fait, il sera extrêmement limité.

Dans le match 5, les Lakers n’ont pas offert beaucoup de signes convaincants qu’ils peuvent gagner sans Davis.

La ligne de statistiques des Lakers était moche dans tous les domaines. Les Lakers ont tiré 29 sur 84 sur le terrain (34,5%) et ont commis 16 revirements. Le match était essentiellement terminé à la mi-temps alors que les Lakers sont entrés dans la répartition 66-36.

Sans la protection de jante de Davis, les Suns se sont régalés de tout. Le gardien des Suns Devin Booker a marqué 22 de ses 30 points en première mi-temps. Phoenix a également tiré 8 sur 18 en profondeur pour prendre une grosse avance.

LeBron James n’a pas réussi à dominer le match

Dès que Davis s’est blessé lors du match 4, des questions ont émergé pour savoir si James pouvait faire avancer les Lakers – y compris s’il serait plus dangereux en tant que buteur ou animateur ?

« Il peut faire les deux », a déclaré au préalable l’entraîneur des Lakers Frank Vogel. « La façon la plus simple de le dire. Il peut faire les deux évidemment au plus haut niveau. Il trouvera cet équilibre dans le bon sens.

Au début, il semblait que James pouvait réussir. Il a commencé le jeu en jouant agressivement et a fait les bons jeux de basket-ball. Il a pris cinq des sept premiers tirs des Lakers. Mais assez vite, les tirs de James ont cessé de tomber. Et ses acteurs de soutien étaient en grande partie peu fiables pour faire des plans ouverts, sans parler même de les prendre.

Alors que James a terminé avec 24 points sur 9 tirs sur 19 – dont une marque de 6 sur 10 sur 3 – avec sept passes décisives, le reste de ses coéquipiers a tiré un combiné de 6 sur 25 à 3 points.

En toute justice envers James, il ne mérite pas tout le blâme. Il aurait accumulé de nombreuses passes décisives si ses coéquipiers avaient frappé des tirs ouverts et aurait reçu le crédit d’avoir dirigé l’attaque de la bonne façon. Mais James n’a pas non plus réussi à imposer sa volonté. Il s’est contenté de trop de tirs extérieurs au lieu d’attaquer en descente. Lorsque James l’a fait, il s’est rapidement adapté lorsqu’il a rencontré des équipes doubles.

James faisait-il le bon jeu de basket-ball ? Sûr. Mais avec ses coéquipiers ne l’aidant pas, James aurait dû prendre les choses en main.

Le casting de soutien des Lakers a raté une occasion d’avoir son moment en séries éliminatoires

Dans l’histoire du championnat des Lakers, ils ont toujours des acteurs fiables qui ont leur moment en séries éliminatoires. Pensez à Michael Cooper, Derek Fisher, Robert Horry et Ron Artest.

Dans cette équipe actuelle des Lakers ? Presque tout le monde a rétréci à partir du moment.

Dennis Schroder était au-delà de l’horrible (0 points sur un tir de 0 sur 9 et 0 sur 4 à partir de la plage de 3 points). Markieff Morris était un non-facteur puisqu’il a commencé à la place de Davis (quatre points). Kyle Kuzma a raté des tirs ouverts (6 sur 13 au total; 1 sur 5 en profondeur). Wesley Matthews et Alex Caruso ont raté trop de tirs ouverts. Kentavious Caldwell-Pope, qui s’est montré à la hauteur lors des séries éliminatoires de l’année dernière, n’a duré que 15 minutes avant de s’absenter en raison de problèmes persistants avec sa contusion au genou gauche.

