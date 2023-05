Les Lakers espèrent que LeBron James poursuivra sa carrière après son élimination en séries éliminatoires

Les Lakers de Los Angeles espèrent que LeBron James décidera de poursuivre sa carrière après s’être remis de la fin difficile de leur saison.

James n’a pas rencontré les médias le lendemain du jour où le meilleur buteur de l’histoire de la NBA a déclaré qu’il avait besoin de temps pour réfléchir à son avenir au basket après l’élimination des Lakers de la finale de la Conférence Ouest.

James, 38 ans, a déjà sauté les interviews de sortie des médias de son équipe en séries éliminatoires, mais sa décision mardi a laissé les fans des Lakers s’interroger sur ses intentions avec ses commentaires énigmatiques après un balayage de quatre matchs par les Denver Nuggets.

Le directeur général Rob Pelinka et l’entraîneur Darvin Ham ont déclaré qu’ils parleraient bientôt avec James de son avenir.

« Nous savons tous que (James) parle pour lui-même, et nous attendons avec impatience ces conversations lorsque le moment sera venu », a déclaré Pelinka. « LeBron a donné autant au basket-ball que quiconque a déjà joué. Lorsque vous faites cela, vous gagnez le droit de décider si vous allez donner plus. … Évidemment, notre espoir serait que sa carrière continue, mais nous voulons lui donner le temps d’avoir ce point d’inflexion et de le soutenir tout au long du chemin. »

Malgré la performance de 40 points de James, dont 31 points en carrière en séries éliminatoires en première mi-temps, les Lakers, septième tête de série, ont été balayés par les Nuggets, tête de série, avec une défaite 113-111 dans le match 4 lundi soir, mettant fin à James ‘ tenter de remporter son cinquième championnat en carrière lors de sa 20e saison NBA.

Ham a plaisanté: « Après une défaite difficile comme celle-là, le travail que nous avons fait cette saison, je pense que j’étais également prêt à prendre ma retraite après la nuit dernière. »

Pelinka et Ham ont refusé de spéculer sur la question de savoir si la frustration de James découlait de sa blessure persistante au pied, qui pourrait éventuellement nécessiter une intervention chirurgicale pour être complètement corrigée. Il a raté un mois de la saison régulière dans la foulée, mais est revenu à sa lourde charge de travail habituelle avant les séries éliminatoires.

James avait été en grande partie en bonne santé tout au long de sa carrière dans la NBA jusqu’à ce qu’il atteigne le milieu de la trentaine à Los Angeles, où il a raté des morceaux importants au cours de quatre de ses cinq saisons.

« Quand il y a une blessure, vous demandez plusieurs avis médicaux, et certains doutaient qu’il puisse jouer à nouveau cette saison », a déclaré Pelinka. « Pour lui, terminer la saison en jouant pratiquement 48 minutes et afficher un triple-double virtuel de 40 points en tant que joueur lors de la 20e année de sa carrière dans la NBA est stupéfiant. »

Les Lakers ont tous dit qu’ils comprenaient pourquoi James remettrait en question son avenir après une performance exceptionnelle dans la défaite.

« J’ai l’impression que c’est la nature humaine, d’avoir son âge et de jouer au niveau auquel il joue », a déclaré Troy Brown Jr. « Personnellement, j’ai l’impression qu’en raison de son amour du jeu, il continuera à jouer. Mais je ne le blâme pas du tout. »

Pelinka a déclaré qu’il espérait conserver une grande partie du noyau actuel des Lakers autour de James et Anthony Davis, qualifiant la continuité de la liste de « haute priorité » après plusieurs années de changements annuels majeurs. James devrait gagner 46,9 millions de dollars au cours de la première saison de sa prolongation de contrat de 97 millions de dollars sur deux ans, mais plusieurs contributeurs clés à la course aux séries éliminatoires sont des agents libres.

« Je pense qu’il y a une preuve conceptuelle que c’était une très bonne équipe », a déclaré Pelinka. « Mais nous n’allons pas nous reposer sur nos lauriers. S’il y a des opportunités de nous améliorer encore, nous cherchons toujours à nous améliorer. Mais nous avons un noyau qui réussit très bien, et c’est un bon point de départ. »

Los Angeles était l’une des meilleures équipes de la NBA après ses mouvements à la date limite des échanges, allant 18-8 pour terminer la saison régulière même sans James. Les Lakers ont ensuite fait une course impressionnante vers la finale de la conférence, éliminant Memphis, deuxième tête de série, et le champion en titre Golden State, mais se sont essoufflés contre la centrale Nuggets.

« Nous avons l’impression d’avoir des joueurs spéciaux dans le vestiaire qui aiment jouer les uns avec les autres », a déclaré Pelinka. « Nous savons qu’il y a plus de croissance et d’amélioration dans ce groupe, surtout si nous organisons un camp d’entraînement ensemble. »

Reportage de l’Associated Press.

