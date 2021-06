Les Lakers éliminés par les Suns au premier tour des playoffs NBA

Les Lakers de Los Angeles ont subi une défaite de 113-100 contre les Phoenix Suns jeudi au Staples Center et ont perdu leur série de premier tour en six matchs. Alors que les Lakers n’ont pas réussi à défendre leur championnat NBA en tant que septième tête de série, les Suns, deuxième tête de série, affronteront les Denver Nuggets, troisième tête de série, au deuxième tour.

Voici les principaux points à retenir du match de la fin des Lakers.

1. Anthony Davis a le mérite d’avoir essayé de jouer, mais il n’était clairement pas prêt.

Avec un air frustré sur son visage, Davis s’assit sur le sol adjacent au banc des Lakers. Il avait reçu l’autorisation de jouer dans le match 6 après avoir raté la deuxième moitié du match 4 et tout le match 5 en raison de son aine gauche tendue. Mais après avoir lutté pour défendre, attaquer la jante ou même bouger du tout, Davis en avait finalement assez.

Avec seulement 6:35 à jouer au premier quart, Davis s’est assis par terre et a eu du mal à tout traiter. Il se leva bientôt et se dirigea vers le vestiaire. Davis est revenu sur le banc environ quatre minutes plus tard lors des échauffements, et les Lakers considéraient techniquement Davis comme discutable de jouer. Mais il ne faisait aucun doute que Davis resterait absent pour le reste du match. Les Lakers ont officiellement pris cette décision après avoir été menés 62-41 à la mi-temps.

2. LeBron James n’a pas été à la hauteur.

Pas de prises chaudes ici. L’héritage de LeBron est parfait, même s’il ne remportera pas son cinquième titre NBA et a perdu au premier tour pour la première fois en 15 apparitions. La perte ne repose pas uniquement sur lui non plus. Mais soyons réalistes. Les Lakers ont montré lors de leur défaite au match 5 et à de nombreuses reprises au cours de la saison, une triste réalité à propos de leur casting de soutien. On ne pouvait pas leur faire confiance de manière cohérente.

Alors, la seule façon pour les Lakers d’avoir une petite chance dans ce match? Si James essayait juste de reprendre le jeu, la chimie de l’équipe soit au diable. Au lieu de cela, James a essayé d’enfiler à nouveau l’aiguille. Même si James a décidé de monopoliser le ballon, les Lakers ont peut-être encore perdu. Devin Booker, Deandre Ayton et Chris Paul des Suns sont si bons. Mais cette stratégie aurait probablement mieux fonctionné que son approche consistant à essayer d’enfiler l’aiguille entre le score et la mise en place de ses coéquipiers.

James a généralement maîtrisé comment jouer de la bonne façon. Et les critiques qu’il recevait occasionnellement pour ne pas avoir pris le dernier coup étaient généralement mal informées. Mais après avoir vu que cette approche d’équipe d’abord ne fonctionnait pas dans le jeu 5, pourquoi James penserait-il que cela fonctionnerait dans le jeu 6 ?

3. Les Lakers se sont vaillamment battus en seconde période

Cela étant dit, James et tous les autres membres des Lakers méritent le mérite d’avoir réduit un déficit de 29 points en seconde période. Ils auraient facilement pu le ranger. Au lieu de cela, les Lakers ont réduit l’avance des Suns à 13 au quatrième quart.

Cela s’est produit parce que James est passé en mode attaque, son équipe de soutien a effectué des tirs et toute l’équipe a effectué des arrêts défensifs. Mais chaque fois qu’il semblait que les Lakers étaient à portée de main, n’importe quelle combinaison de Booker, Paul ou Cameron Payne a répondu immédiatement.

À tout le moins, cela montre au moins que les efforts des Lakers cette saison avaient plus à voir avec la saison comprimée, les blessures qui se chevauchent et le nouveau personnel que tout problème d’attitude ou de vestiaire.

4. Où vont les Lakers à partir d’ici ?

L’arrivée des Lakers n’est peut-être pas surprenante compte tenu des blessures qui se chevauchent au cours d’une saison comprimée seulement 72 jours après avoir remporté le championnat NBA. Il est compréhensible que les Lakers aient modifié leur alignement au lieu de garder certains joueurs principaux du titre de l’année dernière dans l’espoir d’avoir un alignement plus jeune et plus frais. Mais attendez-vous à ce que les Lakers apportent des changements cette intersaison.

Non, James et Davis n’iront et ne devraient aller nulle part. Mais je ne vois pas pourquoi les Lakers auraient intérêt à garder Dennis Schroder, Andre Drummond et Montrezl Harrell. Les Lakers devraient garder Alex Caruso et Talen Horton-Tucker car ce sont pour la plupart des acteurs fiables. Mais attendez-vous à ce que Kyle Kuzma soit attaché aux négociations commerciales compte tenu de sa prolongation favorable à l’équipe et de son échec à avoir une cohérence tout au long de la saison.

