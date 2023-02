Les Lakers échangent Russell Westbrook contre D’Angelo Russell dans le cadre d’un contrat à trois équipes

Les Lakers de Los Angeles, les Timberwolves du Minnesota et les Jazz de l’Utah ont convenu d’un accord qui enverra D’Angelo Russell, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt aux Lakers, Mike Conley Jr., Nickeil Alexander-Walker et un futur choix de deuxième tour aux Lakers. Timberwolves et Russell Westbrook, Damian Jones, Juan Toscano-Anderson et un des quatre meilleurs choix de premier tour protégés en 2027 pour le Jazz, selon plusieurs rapports.

Avec l’échange, Russell retrouve les Lakers, l’équipe qui l’a repêché au deuxième rang du repêchage de la NBA 2015. Cette saison, Russell, 26 ans, marque en moyenne 17,9 points par match avec 46,5% de tirs depuis le terrain et 39,1% de tirs à 3 points, en plus de 6,2 passes décisives par match. Le contrat de 117 millions de dollars sur quatre ans qu’il a signé en 2019 expire cet été.

Westbrook devrait être racheté par le Jazz et les LA Clippers et les Chicago Bulls ont déjà exprimé leur intérêt pour le neuf fois All-Star, selon un rapport de Yahoo Sport. Westbrook a récolté en moyenne 15,9 points, 7,5 passes décisives et 6,2 rebonds par match en 52 matchs – dont seulement trois étaient des départs – pour les Lakers cette saison. Jones et Toscano-Anderson sont tombés hors de la rotation de Darvin Ham avant l’échange.

Conley, un ancien All-Star lui-même, ajoute une présence de vétéran au vestiaire des Timberwolves, tandis qu’Alexander-Walker peut être une bougie d’allumage pour Minnesota hors du banc. Conley, 35 ans, a un salaire partiellement garanti de 14,3 millions de dollars pour la saison 2023-24. Son contrat devient entièrement garanti pour 24,3 millions de dollars le 24 juin à moins qu’il n’accepte de le repousser.

