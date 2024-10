Les Lakers devraient échanger D’Angelo Russell et choisir Jarrett Allen

Getty Anthony Davis et Jarrett Allen se battent pour un rebond lors d’un match du 6 avril entre les Cavaliers de Cleveland et les Lakers de Los Angeles.

Pour une équipe comptant Anthony Davis et LeBron James en tête de son effectif, les Lakers de Los Angeles ont été silencieux cette intersaison. En dehors du repêchage de Bronny James et Dalton Knecht, ils ont évité d’opérer en dehors des marges.

Se pourrait-il que Rob Pelinka et le front office des Lakers attendent que davantage d’options se présentent à l’avenir ? Michael Pina de The Ringer a investi dans cette hypothèse dans la création d’une chronique « 22 prédictions audacieuses » pour la prochaine saison NBA.

Pina a prédit que le centre des Cleveland Cavaliers, Jarrett Allen, serait échangé à la mi-saison. Et que Los Angeles, entre autres équipes, ont les moyens de le faire venir.

Les Lakers reçoivent:Allen

Cleveland reçoit: D’Angelo Russell, Christian Wood, deux choix de première ronde, un de Knecht/Rui Hachimura

Allen vient de terminer sa huitième saison en carrière et sa quatrième en tant que membre des Cavaliers. En 77 matches de saison régulière l’année dernière, il a récolté en moyenne 16,5 points, 10,5 rebonds, 2,7 passes décisives et 1,1 bloc par match.

Lui et Davis constitueraient une défense des Lakers presque infranchissable, les deux grands étant capables de parcourir le périmètre. Alors que les Cavaliers continuent d’investir dans Evan Mobley, dont l’avenir de la NBA est au centre, maximiser la valeur d’Allen semble inévitable.

Pina : les Lakers construisent une « défense menaçante » avec Allen et Davis

L’argument de Pina pour que les Lakers fassent tapis est l’avantage défensif d’une zone avant Allen/Davis.

« Mis à part les problèmes d’espacement, si les Lakers font cela, ils disposeront immédiatement de l’une des deux ou trois défenses les plus menaçantes de la Conférence Ouest », a écrit Pina le 21 octobre. « Allen est un grand mobile qui peut basculer le long du périmètre et glisser rapidement. du côté faible pour contester les tirs au bord.

Il a également fait valoir que Davis est meilleur que Mobley et pourrait aider à maximiser les compétences d’Allen.

« A côté d’Anthony Davis (l’un des rares grands hommes vivants qui est un meilleur défenseur que Mobley, et quelqu’un qui ne veut pas passer le reste de sa carrière à se cogner autour de la peinture), Allen pourrait être incroyable, avec un ensemble de compétences offensives qui est pas de quoi éternuer non plus », a poursuivi Pina. « C’est une machine à dunk qui capte les lobs et qui établit certains des écrans les plus fermes de la ligue. »

S’il y a quelque chose à ne pas aimer dans un front-court Allen/Davis, c’est l’espacement. Aucun des deux grands hommes ne tire la moyenne de la ligue derrière l’arc, ce qui nuirait aux généraux de parquet Austin Reaves et Gabe Vincent.

La congestion dans le demi-terrain est une faiblesse presque toujours révélée lors des séries éliminatoires. Et cela suppose que Los Angeles sorte du gant qu’est la Conférence Ouest. Ils ont terminé 47-35 la saison dernière et huitièmes au classement de la conférence.

D’Angelo Russell l’homme étrange à Los Angeles

Ni Russell ni les Lakers ne semblent intéressés à poursuivre leur partenariat. Le gardien de 11 ans n’a pas laissé le choix à Los Angeles lorsqu’il a opté pour son option de joueur de 18 millions de dollars, après que des rapports précédents aient suggéré qu’il poursuivrait le libre arbitre.

Cela ne veut pas dire que les Lakers doivent le garder. Et cela ne veut pas non plus dire que Russell veut être à Los Angeles. Le joueur de 28 ans a pris l’argent garanti avec l’intention de revenir en agence libre l’été prochain, restant également éligible en tant que jeton commercial.

Russell a été un solide joueur en saison régulière l’année dernière : 18 points, 6,3 passes décisives et 3,5 rebonds par match sur une répartition de tir supérieure à la moyenne de 45/41/82. Mais sa production a chuté en séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive. Il n’a réussi que 14,2 points par match avec des temps de tir de 38/31/50 lors de leur défaite en cinq matchs contre les Denver Nuggets.

Alors que la saison régulière 2024-2025 démarre, attendez-vous à ce que le nom de Russell continue d’apparaître dans la rumeur. Lui et les Lakers n’ont pratiquement aucun intérêt mutuel dans un avenir commun, et en plus, son salaire expire.