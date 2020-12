Anthony Davis a marqué 28 points tandis que LeBron James en a ajouté 22 alors que le champion en titre de la NBA, les Los Angeles Lakers, a battu Dallas 138-115 lors du match de vendredi d’une ardoise de Noël record.

James a récolté 10 passes et sept rebonds, le sommet du match, tandis que Davis a contribué huit rebonds, cinq passes et deux interceptions et le réserve Montrezl Harrell a récolté 22 points pour les Lakers, qui ont joué pendant les vacances pour une 22e année consécutive.

« Nous avons beaucoup de puissance de feu offensive », a déclaré l’entraîneur des Lakers Frank Vogel.

James, qui fête ses 36 ans mercredi, est passé à la deuxième place de la liste des points de Noël de tous les temps de la NBA avec 383, dépassant Oscar Robertson par six pour se rapprocher de 12 ans après avoir égalé le record de carrière de feu Kobe Bryant.

C’était la 10e victoire de Noël en 15 apparitions de vacances de James, qui a égalé l’ancien coéquipier de Miami Dwyane Wade pour le plus grand nombre de victoires en carrière à Noël en NBA.

Le garde vedette slovaque Luka Doncic a marqué 27 points pour Dallas, mais les Mavericks – lors de leur premier match de Noël depuis 2011 – ont été dominés à chaque trimestre et battus 53-27 par les Lakers dans un effort écrasant lors d’une nuit d’éruptions.

Kyrie Irving de Brooklyn et Duncan Robinson de Miami ont chacun égalé un record de Noël de la NBA avec sept points à 3 points, le Heat étirant leur séquence de victoires de vacances à huit matchs.

Irving a marqué 37 points, réussissant 7 des 10 tentatives de 3 points à son retour à Boston, alors que les Nets déchiraient ses anciens coéquipiers des Celtics 123-95.

« Je suis heureux que nous ayons pu offrir une performance pour tout le monde », a déclaré Irving. « Nous allons certainement continuer à progresser chaque jour. »

Robinson a terminé avec 23 points, atteignant 7 sur 13 au-delà de l’arc, en tête du finaliste de la NBA 2020 à Miami lors de sa visite à la Nouvelle-Orléans 111-98.

« De plus en plus à l’aise chaque jour », a déclaré Robinson. « L’année dernière a été une excellente expérience d’apprentissage. Nous essayons simplement de bâtir dessus. Nous sommes heureux d’avoir celui-ci. »

Les Milwaukee Bucks, qui avaient un record de 31 points de Khris Middleton pour battre Golden State 138-99 – la deuxième éruption la plus déséquilibrée de l’histoire de Noël de la NBA – grâce à 72-43 Bucks bord dans la seconde moitié.

«Il ne faisait que déplacer le ballon, a dit Middleton. « Nous avons fait quelques erreurs défensives mais nous avons fait quelques ajustements pour les corriger. Nous voulions juste faire un show. »

À Boston, Jaylen Brown a marqué 27 points et Jayson Tatum en a ajouté 22, mais Kevin Durant de Brooklyn a marqué 16 de ses 29 points au troisième quart et les Nets ont saisi une avance de 86-77 avant de se retirer au quatrième quart.

Les Nets sont devenus le premier club depuis les Lakers de 2008-09 à remporter leurs deux premiers matchs par 20 points ou plus.

«Nous ne pouvons pas dépasser nos propres attentes», a déclaré Irving. « Nous savons que c’est un long chemin à parcourir. »

Quant à son retour à Boston, Irving a déclaré: « Je suis allé en guerre avec ces gars-là. Nous allons continuer à nous appuyer les uns sur les autres en tant que frères sur le sol et à concourir dessus. »

Pas de majordome, pas de problème

Goran Dragic est sorti du banc de Miami pour marquer 18 points, et Bam Adebayo en a ajouté 17 pour le Heat, dont le meilleur record de Noël en NBA est de 11-2 malgré que Jimmy Butler ait raté la deuxième mi-temps avec une raideur de la cheville droite.

« Quand il descend, c’est à nous de le récupérer pour lui », a déclaré Robinson. « Je pensais que nous avions fait du bon travail en nous y tenant et en remportant une bonne victoire aujourd’hui. »

Zion Williamson a marqué 32 points et récolté 14 rebonds pour mener les Pélicans.

À Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, deux fois en titre en titre, le joueur le plus utile de la NBA, a marqué 15 points et capturé 13 rebonds pour déclencher les Bucks, tandis que le double MVP Stephen Curry a inscrit 19 points.

Le dernier match sur l’ardoise des vacances de la NBA avait les Los Angeles Clippers à Denver.