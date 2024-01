Les Lakers défendent Jarred Vanderbilt pour une altercation avec Dillon Brooks

HOUSTON – Après que Jarred Vanderbilt ait été expulsé dans la première moitié de la défaite 135-119 de lundi contre les Rockets de Houston pour une altercation avec Dillon Brooks, plusieurs membres des Lakers de Los Angeles ont défendu les actions de Vanderbilt contre l’attaquant agité de Houston.

Brooks a commis une faute sur Vanderbilt lors d’un dunk avec 11:03 à jouer au deuxième quart alors que Vanderbilt était en l’air. Peu de temps après, Brooks a bousculé Vanderbilt avec son bras alors qu’il était sous le bord alors qu’Austin Reaves effectuait un tir sauté avec 10:17 à jouer dans la seconde. Vanderbilt a répondu en poussant Brooks dans la poitrine avec son avant-bras, provoquant une faute technique de l’arbitre Eric Dalen.

Un instant plus tard, Vanderbilt a mis son doigt sur le côté de la tête de Brooks et a été évalué par un autre technicien par le chef d’équipe Curtis Blair et expulsé du match. Un joueur des Lakers a déclaré à ESPN que Brooks avait traité Vanderbilt de “p—y” lors de l’échange.

“Il va faire un dunk grand ouvert et [Brooks] Je l’ai juste poussé dans le dos”, a déclaré Anthony Davis. “Ce n’est pas un jeu sûr. Les gars sont blessés comme ça. Et tu dois savoir quel type de joueur [Brooks] est. [The referees] en quelque sorte, laissez ça continuer et [Brooks] ça l’a en quelque sorte provoqué. Il parle et dit ce qu’il veut aux arbitres, aux joueurs et en fin de compte, nous sommes des hommes.

“Aucun homme ne parlera à un autre homme de la même manière qu’il parlait à Vando. Alors, Vando a fait ce qu’il avait à faire.”

Vanderbilt est parti sans parler aux journalistes.

Brooks a déclaré que Vanderbilt avait intensifié la confrontation. “J’ai l’impression qu’il a peut-être l’impression que j’ai fait un sale jeu”, a déclaré Brooks. “Quand il ressent cela, il aime se cogner. C’est du basket-ball. On se cogne et on se bat. J’ai l’impression qu’il est allé un peu trop loin.”

Après l’expulsion de Vanderbilt, alors que les Lakers menaient 46-36 au début du deuxième quart-temps, les Rockets ont pris le contrôle, poussant leur avance à 30 points au milieu du troisième. LA, mené par 24 avant le quatrième match, a tenté de faire un effort avec LeBron James restant dans le match malgré le déplacement des Lakers à Atlanta pour la deuxième nuit consécutive mardi.

Les Lakers étaient menés par 16 avec 5:45 à jouer lorsque Jae’Sean Tate a raté un lay-up et Brooks est revenu sur le dos de James lors de la tentative de rebond, frappant la star des Lakers au visage. Après un visionnage vidéo par les officiels, Brooks a été sanctionné pour une faute flagrante 1 pour le contact. James, qui a crédité le feu compétitif de Brooks lorsqu’on l’a interrogé plus tôt cette saison sur le contrat lucratif que Brooks a signé à Houston, a coupé court à la question d’un journaliste sur Brooks après le match.

“Prochaine question,” dit James.

L’entraîneur des Lakers, Darvin Ham, a déclaré que la poussée de Brooks sur Vanderbilt et la frappe sur James étaient suffisantes pour justifier une expulsion à elles seules, à son avis.

“Être compétitif est une chose”, a déclaré Ham. “Mais… mettre les joueurs en danger de blessures avec certains jeux – je viens de le revoir [on video] avant de venir ici, [Brooks] il le pousse dans le dos, un gars qui est dans les airs. Aéroporté, sans défense. Puis le jeu de Bron, Bron va au panier et c’est un double mouvement avec ses bras. Un bras essaie de dévier le ballon et il recule puis il traverse [James’] affronter.

“Alors peut-être que Dillon Brooks n’aurait pas dû être dans le jeu non plus.”

Davis a fait écho au point de vue de son entraîneur sur les deux jeux.

“Je veux dire, vous commettez une grave faute”, a déclaré Davis. “Cela fait partie du basket-ball, mais vous n’allez tout simplement pas pousser ouvertement quelqu’un dans le dos alors qu’il n’a aucun contrôle sur son corps et qu’il est dans les airs. Et il aurait dû être expulsé pour ça. Et puis vous le connaissez, lui et Bron. avoir leur [collision] et d’après ce que j’ai vu, c’était juste un coup flagrant porté à LeBron au visage.”

Ham a ajouté: “Chapeau à Vando”, pour la façon dont il a répondu en confrontant Brooks.

Brooks a déclaré aux journalistes qu’il continue d’apporter une “mentalité de chien alpha” aux matchs et qu’il a apporté des ajustements à la façon dont il se contrôle depuis qu’il a quitté les Grizzlies de Memphis et rejoint les Rockets.

“L’année dernière, je suis allé trop loin”, a déclaré Brooks. “Maintenant, j’ai l’impression d’avoir le contrôle. Cela apporte simplement l’énergie de savoir que certaines choses que vous faites, vous pouvez aller trop loin. Et jouer dans les limites.”