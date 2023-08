Les Lakers de Los Angeles s’apprêtent à dévoiler une statue en hommage à Kobe Bryant, membre du Temple de la renommée

Les Lakers de Los Angeles rendront hommage au regretté Kobe Bryant avec une statue du garde du Temple de la renommée devant leur arène, a annoncé l’équipe jeudi.

Une statue en bronze de Bryant sera dévoilée le 8 février 2024 au Star Plaza, à l’extérieur de la Crypto.com Arena, avant le match des Lakers contre le champion en titre de la NBA, les Denver Nuggets.

Vanessa Bryant, l’épouse de Kobe, a fait cette annonce dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux sur ce que le club a surnommé « Kobe Day » – le huitième mois et le 24e jour correspondant aux numéros de maillot de Bryant, 8 et 24.

« Kobe a joué toute sa carrière de 20 ans dans la NBA en tant que Los Angeles Laker », a déclaré Vanessa Bryant. « Depuis son arrivée dans cette ville et son arrivée dans l’organisation des Lakers, il s’est senti chez lui ici, jouant dans la Cité des Anges.

« Au nom des Lakers, de mes filles et de moi, je suis tellement honoré qu’en plein centre de Los Angeles, devant l’endroit connu comme la maison que Kobe a construite, nous allons dévoiler sa statue et son héritage. peut être célébré pour toujours.

Bryant, 18 fois All-Star de la NBA, a pris sa retraite en 2016 en tant que premier joueur de l’histoire de la NBA à jouer au moins 20 saisons avec une seule franchise.

Il a été tué dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020, à 41 ans, avec sa fille Gianna et sept autres personnes.

L’héritage légendaire de Bryant consiste notamment à aider les Lakers à remporter cinq titres NBA de 2000 à 2010, à remporter le prix du joueur le plus utile des finales NBA en 2009 et 2010 et à remporter le prix NBA MVP 2008. Il a été nommé 11 fois dans la première équipe All-NBA et neuf fois dans la première équipe All-Defensive.

Bryant, double champion olympique, est le leader de tous les temps des Lakers en termes de score en saison régulière avec 33 643 points, 1 346 matchs joués, 1 944 interceptions, 1 827 tirs à 3 points et 8 378 lancers francs.

Les Lakers ont déclaré que Bryant avait participé aux plans initiaux pour une statue prévue dans l’arène et que la statue avait été créée par la sculptrice Julie Rotblatt Amrany.

La statue de Bryant rejoindra celles des grands Lakers Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Elgin Baylor, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West et du diffuseur Chick Hearn.

« Kobe Bryant était l’un des athlètes les plus extraordinaires de tous les temps et l’un des individus les plus emblématiques de l’histoire de Los Angeles », a déclaré la propriétaire des Lakers, Jeanie Buss, dans un communiqué.

« Il n’y a pas de meilleur endroit pour honorer Kobe avec une statue qu’ici, au centre de notre ville, où tout le monde peut le célébrer et s’inspirer de ses incroyables réalisations. »

Bryant a remporté les titres de marqueur de la NBA en 2006 et 2007 et a marqué 81 points, un sommet en carrière et un record de franchise, le 22 janvier 2006, contre Toronto. Ses numéros de maillot ont été retirés en 2017.

« L’esprit transcendant de Kobe est toujours et pour toujours dans nos cœurs, nous inspirant chaque jour », a déclaré le directeur général des Lakers, Rob Pelinka.

« Avec le dévoilement de cette statue puissante et magnifique, il aura également une présence physique. »

