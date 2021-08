Les Lakers de Los Angeles font le plein de vétérans et de tireurs pour reconstruire les aspirations de titre de LeBron James à la volée | Nouvelles de la NBA

Ce serait un euphémisme de suggérer que les Lakers de Los Angeles étaient dans une position inquiétante avant de devenir agent libre lundi soir.

Après tout, Luol Deng, qui n’a pas joué une minute de basket-ball pour la franchise depuis 2017 et a pris sa retraite en 2019, était le quatrième plus gros revenu de leurs livres avant que toute la folie ne commence.

C’était de la folie.

Au cours des 24 heures, les Lakers – désolé, Shams Charania et Adrian Wojnarowski – ont annoncé les signatures d’agents libres de Trevor Ariza, Dwight Howard, Wayne Ellington, Kent Bazemore, Malik Monk, Carmelo Anthony, Talen Horton-Tucker et Kendrick Nunn .

Une chose devrait vous sauter dessus à propos de cette collection de joueurs amenés à remplacer la quasi-totalité de l’équipe. À part Monk, Horton-Tucker et Nunn, il y a beaucoup d’expérience NBA dans ce groupe. Ce que vous devriez accepter de la même manière que quelqu’un vous dit qu’il y a beaucoup d’expérience dans les Rolling Stones. Ils sont vieux. Vraiment vieux. Anthony a 37 ans, Ariza 36 ans, Howard 35 ans, Ellington 33 ans et Bazemore 32 ans.

Ils rejoignent une liste des Lakers dirigée par LeBron James, lui-même âgé de 36 ans. Le centre de départ Marc Gasol a le même âge. Russell Westbrook, qui a été ajouté dans un commerce bouleversant vendredi dernier, a 33 ans en novembre, un poulet de printemps relatif. Cette décision a surpris même Wojnarowski, apparemment omniscient, en train de faire la sieste alors qu’il tweetait sur l’intérêt pour le garde des rois Buddy Hield à la place.

En fait, pour acquérir Westbrook, les Lakers ont dû écraser Kyle Kuzma (26 ans et repêché par la franchise), Kentavious Caldwell-Pope (28) et Montrezl Harrell (27), trois gars de base approchant de leurs meilleures années, ainsi que le 22e choisir dans le repêchage de cette année.

Ajoutez à cela la décision du directeur général Rob Pelinka de ne pas utiliser leurs droits d’oiseau (ce qui signifie qu’ils pourraient dépasser le plafond salarial) pour re-signer Alex Caruso, 27 ans et un élément clé du banc, et il est clair que l’équipe n’a tendance qu’en une direction. De l’expérience, des contrats à court terme et d’énormes bouleversements de joueurs à chaque intersaison pour maximiser cela, la dernière ligne droite de la carrière légendaire de James.

C’est du moins la méthode.

Les Lakers, qui étaient largement attendus pour un championnat consécutif au début de la saison, se sont effondrés lors des séries éliminatoires de la saison dernière pour plusieurs raisons. Ni James ni Davis n’étaient loin d’être en pleine forme avant les séries éliminatoires ou pendant celles-ci. Cela seul suffit à faire dérailler toute course au titre. N’oublions pas qu’ils ont affronté les éventuels champions de la Conférence Ouest au premier tour, et qu’ils avaient besoin d’un miracle de 34 pieds de LeBron pour battre les Warriors et même aller aussi loin.

Quels que soient leur prestige et leurs attentes, l’équipe de la saison dernière n’a jamais vraiment semblé se rapprocher.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



LeBron James a marqué les trois vainqueurs du match avec moins d’une minute à jouer alors que les Lakers de Los Angeles ont réservé leur place dans les éliminatoires de la NBA



Ajoutez à cela l’incohérence de Dennis Schroder comme troisième option, en particulier ses performances de tir lamentables sans Davis lors des Jeux 4 et 5 contre les Suns (il y a une raison pour laquelle il n’a toujours pas signé au moment de la rédaction) et le plan de sauvegarde d’Andre Drummond, allons-nous disons, l’inefficacité suprême et perpétuelle en matière de basket-ball en séries éliminatoires, et il semble évident que Pelinka tente d’atténuer autant que possible ces scénarios apocalyptiques de manière préventive.

Westbrook a été la première étape pour s’assurer qu’une répétition de cette campagne est impossible. Il est, comme les filets de sécurité, assez important, compte tenu de sa capacité à gérer le ballon, à créer des tirs pour ses coéquipiers, à marquer à volonté et à rebondir comme un possédé. Si les Lakers doivent faire des étirements sans James, Davis ou, Dieu nous en préserve, les deux, Westbrook est exactement le genre de joueur sur lequel vous pouvez compter pour mettre l’équipe sur le dos à leur place, pour le meilleur ou pour le pire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Russell Westbrook marque 19 points, 14 passes décisives et 21 rebonds pour aider les Wizards de Washington à remporter leur première victoire contre les 76ers de Philadelphie lors de leur série éliminatoire du premier tour.



Le problème avec Westbrook, le diable de Tasmanie déguisé en meneur, est double. La première est qu’il ne peut pas tirer. On pourrait dire que c’est d’une importance assez grave étant donné que la maxime autour de LeBron James n’a jamais vraiment changé : entourez-le de tireurs et un championnat vous attend. Westbrook, malheureusement, est littéralement le pire tireur à trois points à haut volume de tous les temps.

Deuxièmement, il a également besoin du ballon dans les mains. Westbrook, malgré tout son athlétisme d’un autre monde et sa férocité autour du bord, ne coupe pas le panier du ballon et ne filtre pas les autres. Il est soit dans la pièce – lisez est le jeu – ou n’est pas du tout impliqué. Il reste à voir si la présence de James à elle seule suffira à lui faire faire une activité hors du commun significative.

Davis est le même que LeBron. Plus il a d’espace au sol pour opérer, plus il devient dominant et effectivement imparable. Westbrook n’est pas le joueur qui va étirer le sol pour l’un ou l’autre, mais c’est peut-être le but. Westbrook est là pour prendre le relais lorsque l’un d’entre eux ou les deux sont assis, une superstar du plug-in pour alléger le fardeau de deux joueurs qui pensaient peut-être qu’ils ne pouvaient pas se permettre de prendre une seule minute au cours des deux dernières saisons.

Essentiellement, Davis a prouvé à la fois son manque de confiance et celui de James dans le reste de l’équipe lorsqu’il s’est précipité pour ce match décisif 6 contre Phoenix, seulement pour durer cinq minutes avant de boiter dans les vestiaires.

Tableau de profondeur des Lakers de Los Angeles Point de garde Russell Westbrook Kendrick Nunn Garde de tir Wayne Ellington Moine/Horton-Tucker Petit avant James Lebron Bazemore/Ariza Puissance en avant Anthony Davis Carmelo Anthony Centre Marc Gasol Dwight Howard

Quant au tournage, il s’agit désormais d’Ellington (42,2 % contre trois la saison dernière), Anthony (40,9 %), Bazemore (40,8 %), Monk (40,1 %), Nunn (38,1 %) et Ariza (35 pour cent). Cela augure bien. Ce qui n’est pas le cas, c’est à quel point chaque joueur peut avoir un impact sur le jeu au-delà de rester dans le coin en attendant un coup de pied.

Commençons par Ariza, qui a joué un rôle extrêmement précieux pendant plus d’une décennie, en particulier dans le cadre des Houston Rockets « Moreyball ». Maintenant, c’est un joueur 3-et-D sans beaucoup de 3 et à peine de D.

Carmelo Anthony, un futur Hall of Famer et pendant un certain temps le Yin du Yang de LeBron James, est toujours un seau de marche de la ligne des trois points, du milieu de gamme et du poteau. Défensivement, eh bien… étant donné à la fois son âge et le fait que ce n’était jamais son point fort au départ, moins on en disait, mieux c’était.

Ellington et Bazemore sont des menaces catch-and-shoot et très peu d’autres. Nunn et Monk sont plus intrigants, avec un potentiel de jeu inexploité tout en étant des tireurs respectables à part entière. Nunn, qui a 26 ans, est le bien meilleur défenseur des deux, tandis que Monk, 23 ans, peut créer une attaque à partir de rien sur le banc. Ensemble, ils pourraient bien s’avérer être le «facteur X» des Lakers au moment où les séries éliminatoires se déroulent.

Les vétérans Dwight Howard, Trevor Ariza et Wayne Ellington ont tous accepté de rejoindre les Lakers tandis que Kent Bazemore a également été recruté après avoir réalisé un record en carrière de 40,8% en profondeur la saison dernière. – Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) 3 août 2021

Horton-Tucker, seulement 20 ans, ne peut pas tirer un seul coup (28,2% contre trois la saison dernière). Cependant, il est jeune, intrépide et dans Rich Paul de Klutch Sports partage le même agent que James et Davis. Cela pourrait bien expliquer pourquoi il a obtenu un contrat de 32 millions de dollars sur trois ans pour rester à Los Angeles plutôt que Caruso, qui a joué tous les matchs des séries éliminatoires et a passé en moyenne beaucoup plus de minutes.

Howard, qui entame maintenant sa 18e saison dans la ligue et son troisième passage séparé avec les Lakers, s’est complètement débarrassé de la réputation toxique qui l’a suivi pendant une grande partie de sa carrière, évoluant vers quelque chose d’assez proche du parfait centre de vétéran de secours. Comme ce fut le cas lors de leur course au titre 19-20, il devrait une fois de plus s’avérer inestimable.

Hormis un ou deux ajouts tardifs surprises, c’est très probablement ce que les Lakers apporteront à la fête le premier jour de la nouvelle saison régulière en octobre. En termes simples, toute équipe comprenant James, Westbrook, Davis et une multitude de tireurs à trois points doit être prise au sérieux comme des prétendants légitimes, voire des favoris, même si ce n’est pas l’année 2013.

Cela étant dit, il reviendra à James de faire tout cela fonctionner.

L’ajustement avec Westbrook n’est pas net, il y a trop de jambes vieillissantes dans la rotation et les problèmes de blessures suivront cette équipe à chaque étape du processus. Malgré les ajouts, quelques coups intempestifs aux trois grands pourraient voir tout le château de cartes s’effondrer une fois de plus. Il suffit de demander aux Brooklyn Nets comment s’est passé la saison dernière pour eux après avoir ajouté James Harden, Blake Griffin et LaMarcus Aldridge à une équipe contenant déjà Kevin Durant et Kyrie Irving.

LeBron devra tout jongler comme lui seul le peut. Egos et énergie autant que minutes et touchers. Il l’a fait à Miami avec Dwyane Wade, Chris Bosh et une foule de joueurs de rôle inférieurs à la moyenne et de minimums vétérinaires remplissant la liste. La même chose s’est produite à Cleveland, avec Kyrie Irving et Kevin Love. Des chevilles carrées ont été faites pour s’adapter à des trous ronds. Il n’y a aucune raison de parier contre lui cette fois, même dans ce qui sera sa 19e saison.

James est la raison pour laquelle la plupart de ces joueurs ont pris moins de rôles et moins d’argent pour signer pour les Lakers, malgré tout ce glamour inhérent. Ils croient tous qu’il est le moyen de gagner une bague. Compte tenu de l’influence inévitable qu’il a sur le front office de toute équipe qu’il rejoint, il est logique de supposer que James croit également en eux.

Au final, cela pourrait bien suffire. Que ce patchwork sauvage d’une équipe ait été assemblé à la volée ou non. Si James pense qu’il peut le faire avec ces gars-là, il y a de fortes chances qu’il le puisse, d’une manière ou d’une autre.