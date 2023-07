Les Lakers construisent une équipe à craindre alors que le directeur général Rob Pelinka laisse derrière lui l’accord avec Russell Westbrook

Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

Les fans des Los Angeles Lakers réclamaient le licenciement du directeur général Rob Pelinka. Après des pertes, on le voyait souvent marcher à la hâte dans les tunnels de Crypto.com Arena, les yeux fixés sur le sol. Pendant une saison et demie, les Lakers ont été considérés comme l’une des plus grandes déceptions de la NBA.

Même si c’était la réalité des Lakers il y a à peine cinq mois, cette période sombre de la franchise semble maintenant à des années-lumière derrière elle.

Le premier changement majeur est survenu à la date limite des échanges en février, lorsque Pelinka a échangé Russell Westbrook et Patrick Beverley et a ajouté six nouveaux joueurs, leur donnant une taille, un tir, une protection des jantes et une meilleure chimie accrus. Ils sont passés de la 13e place à l’Ouest à des prétendants légitimes qui ont atteint la finale de la conférence.

Puis, dans les premiers jours de l’agence libre, Pelinka n’a fait que rendre l’équipe plus profonde et plus forte, tout en signant à nouveau les joueurs prioritaires de l’équipe, notamment Austin Reaves, Rui Hachimura et D’Angelo Russell.

Maintenant, Pelinka est largement saluée. LeBron James lui a donné un signe d’approbation très public, en publiant des photos sur Instagram de chaque joueur avec lequel les Lakers ont conclu un accord. Kendrick Perkins, ancien joueur et analyste actuel d’ESPN, a même qualifié les Lakers de gagnants de l’agence libre.

Vendredi, les Lakers ont conclu des contrats avec Hachimura (trois ans, 51 millions de dollars), Gabe Vincent (trois ans, 33 millions de dollars), Taurean Prince (un an, 4,5 millions de dollars) et Cam Reddish (deux ans, 4,6 millions de dollars, option joueur sur deuxième année).

Samedi, Russell (deux ans, 37 millions de dollars, option de joueur la deuxième année), Jaxson Hayes (deux ans, argent actuellement non divulgué) et Reaves (quatre ans, 56 millions de dollars, option de joueur la quatrième année) ont également accepté des accords.

C’est une aubaine pour Pelinka, qui a été très surveillée pour avoir échangé certaines pièces clés de l’équipe du championnat des Lakers 2020 (dont Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope) pour acquérir Westbrook en 2021. Cela s’est avéré être un désastre absolu pour les Lakers, qui a raté les séries éliminatoires en 2022 et était apparemment en route vers le même sort pour une deuxième saison consécutive avant de refaire la liste.

Les Lakers devraient-ils se contenter de le renvoyer?

Maintenant, les Lakers sont incontestablement l’une des équipes à craindre avant la saison prochaine.

Voici un bref aperçu des récents mouvements des Lakers:

Reaves, qui n’a pas été repêché de l’Oklahoma en 2021, a été la plus grande surprise des Lakers la saison dernière. Il est passé du statut de joueur marginal de la NBA à celui de troisième meilleur buteur de l’équipe en séries éliminatoires derrière James et Anthony Davis, avec une moyenne de 16,9 points sur 46,4% de tirs, 4,4 rebonds et 4,6 passes décisives. Les Lakers ont évité d’avoir à offrir des matchs au nord de 100 millions de dollars pour conserver Reaves, le re-signant pour le maximum qu’ils pouvaient offrir sans avoir à égaler.

Ensuite, il y a Hachimura, qui a également laissé une profonde impression lors des séries éliminatoires avec son jeu efficace, son manque de peur, sa capacité à protéger la jante et son tir. Il a récolté en moyenne 12,2 points sur 55,7% de tirs au cours des séries éliminatoires, dont 48,7% au-delà de l’arc.

Quant à Russell, les Lakers l’ont obtenu pour une bonne affaire après qu’il ait prouvé qu’il pouvait être un tireur général au sol fiable, bien que strié pendant la saison régulière, avec une moyenne de 17,4 points et 6,1 passes décisives en 17 matchs. Sa valeur a chuté après avoir lutté pendant les séries éliminatoires, en particulier contre les Denver Nuggets, alors qu’il n’avait en moyenne que 6,8 points sur 32,3% de tirs.

À Vincent, les Lakers ont acquis un rouage essentiel pour la finale des Miami Heat. Vincent, qui n’a pas été repêché de l’UC Santa Barbara en 2018, a été énorme avec son jeu et son tir ponctuel, notamment en marquant un sommet d’équipe de 23 points sur 8 pour 12 tirs lors de la victoire du Heat contre les Nuggets dans le match 2 de les finales.

Avec le Hayes de 6 pieds 11 pouces, les Lakers ont ajouté de la taille, de l’athlétisme et de la protection des jantes. Ils ont acquis un joueur 3-et-D à Prince. Et dans Reddish, ils augmentent la profondeur de leurs ailes. Les Lakers ont également retenu Jarred Vanderbilt en prenant son option d’équipe de 4,7 millions de dollars.

Les Lakers ont eu une solide performance en séries éliminatoires avant d’être balayés par les éventuels Nuggets du championnat lors de la finale de la conférence, battant les jeunes et talentueux Memphis Grizzlies au premier tour, suivis de l’élimination du champion en titre alors en titre, les Golden State Warriors, au deuxième. rond.

Cela a conduit Pelinka à dire lors de son entretien de sortie qu’il croyait en cette itération des Lakers.

« Nous étions sur le point de potentiellement participer à la finale de la NBA », a déclaré Pelinka en mai. « Et lors de la finale de la NBA, tout peut arriver. Je pense donc qu’il y a une preuve conceptuelle que c’était une très bonne équipe. Mais encore une fois, nous n’allons pas nous reposer sur nos lauriers. S’il y a des opportunités de s’améliorer encore. Que ce soit à travers le repêchage, que ce soit par le biais de métiers ou d’agence libre, nous cherchons toujours à nous améliorer. Mais nous avons un noyau qui réussit très bien.

Le succès des Lakers sur l’agence libre est certainement un développement bienvenu pour James, 38 ans, qui a laissé entendre qu’il envisageait de prendre sa retraite après une saison au cours de laquelle il est devenu le meilleur buteur de tous les temps de la ligue et a battu toutes sortes de records pour un joueur dans la 20e année de sa carrière.

LeBron fait allusion à sa retraite après sa défaite face aux Nuggets

Mais James était clairement très épuisé émotionnellement et physiquement après avoir échoué à atteindre son objectif ultime.

« Je n’aime pas dire que c’est une année réussie parce que je ne joue que pour gagner des championnats à ce stade de ma carrière », a déclaré James en mai. « … Nous verrons ce qui se passera à l’avenir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J’ai beaucoup de choses à penser, pour être honnête. »

Des sources ont depuis déclaré à FOX Sports qu’elles pensaient que James reviendrait. C’est certain: les Lakers ont construit une équipe conçue pour lutter, ce qui pèsera évidemment lourd dans la décision finale de James.

Pour Pelinka, cela a été un tourbillon.

Il est passé d’être considéré comme un échec à un succès absolu, un parcours provoquant un coup de fouet pour le directeur général d’une franchise qui a remporté un record de la NBA avec 17 championnats.

Maintenant, les Lakers sont à nouveau au centre du monde du basket-ball et devraient être des prétendants la saison prochaine.

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

