Les Lakers améliorent la liste avec Gabe Vincent et Taurean Prince mais ont encore du travail à faire

Suivez nos nouvelles et analyses en direct sur les agences libres de tout notre personnel de la NBA, et inscrivez-vous à The Bounce pour recevoir du contenu de basket-ball directement dans votre boîte de réception.

Les Lakers de Los Angeles sont entrés en agence libre en soulignant l’importance de maintenir la continuité et de n’avoir besoin que de mises à niveau marginales d’une liste qui a fait la finale de la Conférence Ouest.

Ils sont restés fidèles à leur parole le premier jour de l’agence libre, acceptant de signer à nouveau l’agent libre restreint Rui Hachimura (trois ans, 51 millions de dollars) tout en ajoutant le garde Gabe Vincent (trois ans, 33 millions de dollars), l’attaquant Taurean Prince (un an , 4,5 millions de dollars) et l’ailier Cam Reddish (minimum de deux ans vétéran, option de joueur la deuxième année), ont confirmé des sources de l’équipe à L’Athlétisme.

Les Lakers utiliseront l’exception de niveau intermédiaire des non-contribuables sur Vincent et l’exception semestrielle sur Prince, ce qui signifie qu’ils seront plafonnés au premier tablier de taxe de luxe de 172 millions de dollars. Cette restriction ne les empêchera pas de ramener l’agent libre restreint Austin Reaves ou l’agent libre sans restriction D’Angelo Russell, selon plusieurs sources de l’équipe non autorisées à parler publiquement. Reaves reste la priorité n ° 1 pour les Lakers, et les Lakers sont toujours intéressés à re-signer Russell malgré la signature de Vincent, un autre garde du combo shoot-first, ont indiqué ces sources.

Le salaire de première année de Reaves est plafonné à 12,4 millions de dollars en raison de la « disposition Gilbert Arenas » de l’ABC, qu’il accepte ou non de re-signer avec les Lakers pour le maximum qu’ils peuvent offrir (environ quatre ans, 52 millions de dollars) ou s’ils correspondent à une feuille d’offre d’une autre équipe (environ quatre ans, 102 millions de dollars au maximum).

De manière réaliste, le maximum que les Lakers pourront offrir à Russell sur un salaire de première année est d’environ 20 à 22 millions de dollars, selon les types de contrats minimums qu’ils utilisent pour remplir leur liste. (Les contrats minimum portent des valeurs différentes selon les années de service d’un joueur). Au-delà de Reaves et Russell, les Lakers ont deux ou trois emplacements de liste minimum de vétérans disponibles – attendez-vous à deux car ils transporteront probablement 14 joueurs de la liste officielle dans la saison 2023-24.

Après avoir refusé de prendre l’option d’équipe de 16,5 millions de dollars de Malik Beasley et renoncé aux salaires non garantis de Mo Bamba (10,3 millions de dollars) et de Shaquille Harrison (2,4 millions de dollars), les Lakers ont ouvert leur exception de niveau intermédiaire non-contribuable à utiliser au niveau débutant. mise à niveau de la rotation. Ils en ont trouvé un à Vincent, qui devient leur principal ajout hors saison. Le tireur d’élite de 27 ans est considéré comme un défenseur coriace qui s’intègre parfaitement à la culture impitoyable et désintéressée de Miami.

Vincent, un vétéran de quatre ans, a été relativement piéton en saison régulière, affichant des moyennes de 9,4 points, 2,1 rebonds, 2,5 passes décisives et 0,9 interceptions en 25,9 minutes par match. Il n’a tiré que 40,2% du terrain, 33,4% du 3 et 87,2% de la ligne des lancers francs au cours de cette période. Mais ses chiffres ont considérablement augmenté pendant les séries éliminatoires, puisqu’il a récolté en moyenne 12,7 points par match sur des intervalles de tir de 40,2/37,8/88,2 en 30,5 minutes par match avec Tyler Herro blessé à la main. Le saut le plus notable a été au-delà de l’arc, où Vincent est passé d’un tireur en dessous de la moyenne à un tireur au-dessus de la moyenne.

Contrairement à Russell, Vincent est un contributeur éprouvé en séries éliminatoires. Il était sans doute le troisième meilleur joueur du Heat pendant une grande partie de leur finale magique en tant que tête de série n ° 8, décrochant cinq matchs de 20 points, dont au moins un à chaque tour. Il devrait renforcer le tir, le maniement du ballon et la défense au point d’attaque de Los Angeles quand cela compte le plus

En supposant que les Lakers conservent Reaves et Russell, Vincent prévoit de quitter le banc en tant que troisième garde de l’équipe. Il pourrait facilement commencer à côté de Reaves si les Lakers ne sont pas d’accord avec Russell, ou s’il surpasse Russell au camp d’entraînement et que les Lakers décident de déplacer Russell sur le banc. Reaves devrait être un démarreur verrouillé, en supposant qu’il revienne.

Essentiellement, Vincent remplace Dennis Schröder, qui a signé un contrat de 26 millions de dollars sur deux ans avec les Raptors de Toronto peu de temps après que les Lakers aient signé Vincent. Compte tenu des joueurs disponibles dans une gamme de prix similaire, y compris Schröder, Vincent est une valeur solide pour les Lakers. S’il finit par quitter le banc, il serait le meilleur garde de banc que les Lakers aient eu depuis des années.

Les Lakers ont envisagé de ramener Schröder, mais ont finalement considéré Vincent comme le meilleur joueur et la meilleure valeur, selon des sources de l’équipe. L’entraîneur-chef des Lakers, Darvin Ham, était l’une des voix internes fortement en faveur du maintien de Schroder, ont indiqué ces sources.

Dans les jours qui ont précédé l’agence libre, les Lakers étaient convaincus qu’ils décrocheraient l’ancien ailier des Nuggets Bruce Brown avec un contrat d’exception de niveau intermédiaire non-contribuable pluriannuel, ont déclaré plusieurs sources de la ligue. L’athlétisme. Mais cela a changé vendredi matin lorsque les Indiana Pacers ont dégagé de l’espace supplémentaire et sont devenus les favoris pour débarquer Brown. Brown a fini par accepter un contrat de 45 millions de dollars sur deux ans avec Indiana, soit près du double de la valeur annuelle que les Lakers pouvaient lui offrir.

Pendant ce temps, l’accord de Hachimura était largement conforme à sa valeur marchande, ce qui L’athlétisme rapporté était d’environ 15 à 18 millions de dollars. L’attaquant de 25 ans a fini par se situer dans la partie supérieure de cette fourchette, les Lakers appréciant la certitude de l’enfermer et de ne pas laisser une autre équipe essayer d’augmenter le prix.

Comme Vincent, Hachimura était un élévateur des séries éliminatoires en agence libre, augmentant son score (9,6 à 12,2), son pourcentage de buts sur le terrain (48,5 à 55,7) et son pourcentage de 3 points (29,6 à 48,7). Le tir à 3 points de Hachimura dans les saisons à venir contribuera grandement à déterminer la valeur de son contrat. Heureusement pour les Lakers, il est un candidat idéal à côté de LeBron James et Anthony Davis et a été le quatrième meilleur joueur de l’équipe pendant une grande partie de leur parcours en séries éliminatoires.

Pour l’instant, Hachimura est le seul agent libre que les Lakers ont retenu. Il est entré dans l’intersaison en tant que deuxième priorité des Lakers après Reaves, et est un membre clé du vice-président des opérations de basket-ball et directeur général des Lakers, Rob Pelinka, auquel Rob Pelinka a fait référence lorsqu’il a déclaré que l’équipe avait l’intention de « garder notre noyau de jeunes gars ensemble ». cette intersaison.

ALLER PLUS LOIN Rob Pelinka des Lakers réitère son intention de « garder ce noyau de gars ensemble » en agence libre

Après avoir été renoncé par les Timberwolves du Minnesota plus tôt cette semaine avant que son salaire de 7,7 millions de dollars pour cette saison 2023-24 ne soit garanti, Prince arrivera à Los Angeles en tant que type d’aile 3-et-D que les Lakers convoitent depuis longtemps. Il est un tireur à 3 points en carrière à 37,2% sur 4,4 tentatives par match et a réalisé 38,1% de ses 3 la saison dernière. Il sortira probablement du banc, soutenant James et Hachimura en tant qu’espaceur au sol dans des situations de catch-and-shoot, de kick-out et de pick-and-pop. Prince est dur et se classe comme un défenseur supérieur à la moyenne dans la plupart des mesures avancées.

Reddish est un nom qui avait fait le buzz au cours des deux derniers jours. Le front office a eu une affinité pour lui et il a des liens évidents avec l’organisation étant donné qu’il est représenté par Klutch Sports, dirigé par l’ami d’enfance de James, Rich Paul. Le rougeâtre de 6 pieds 8 pouces a récolté en moyenne 11,0 points sur un pourcentage de tir réel de 56,1 en 20 matchs avec Portland la saison dernière après avoir été échangé des New York Knicks. Il n’est pas vraiment un tireur à 3 points (32,2% pour sa carrière) et il a tendance à jouer pour des vols et à perdre sa concentration défensivement. À seulement 23 ans (il aura 24 ans avant la saison), l’ancien choix n ° 10 au classement général est le type de swing sur un potentiel inexploité qui a porté ses fruits pour les Lakers ces dernières saisons avec Malik Monk, Lonnie Walker IV et, à un dans une moindre mesure, Stanley Johnson. Reddish a montré des éclairs tout au long de sa carrière, mais il n’a pas encore eu un impact constant dans un contexte gagnant.

Re-signer Hachimura était une formalité, tout comme re-signer ou correspondre sur Reaves. Mais la vraie question avec l’intersaison des Lakers était de savoir ce qu’ils feraient avec leurs exceptions. Ils ont effectivement remplacé Schröder et Troy Brown Jr., qui ont accepté de signer au Minnesota, par Vincent et Prince, ce qui est une mise à niveau pour Los Angeles. (Beasley, Bamba et Walker restent non signés vendredi soir.) Ils ont ajouté deux tireurs supérieurs à la moyenne tout en conservant le sens défensif qui les a parfois rendus si dominants au cours de la seconde moitié de la saison dernière. Ils ont également pris un dépliant à faible risque sur Reddish qui pourrait être payant.

Russell est l’autre point d’interrogation. Il ne semble pas y avoir beaucoup d’intérêt à l’échelle de la ligue à le signer; si tel est le cas, les Lakers détiennent l’essentiel de l’influence dans les négociations et ont le pouvoir de retirer des millions d’un accord potentiel.

Alors que les mouvements de vendredi ont été un succès indéniable qui a renforcé la liste d’une équipe à quatre victoires de la finale de la NBA, les Lakers ont encore quelques trous dans leur liste. Leur tir est amélioré, mais il serait exagéré de dire que c’est une force de la liste. Ils parient fortement sur Vincent et Hachimura pour conserver leurs numéros de tir en séries éliminatoires. Si les deux reviennent plus près de leurs pourcentages de la saison régulière 2023-24, Los Angeles n’aura pas assez d’espacement autour de James, Davis et Reaves.

De plus, alors que la défense du périmètre des Lakers est meilleure avec Vincent et Prince à bord, il y a des questions légitimes sur la façon dont ils affronteront des équipes avec plusieurs grandes ailes de score, comme Boston et les Clippers). Jarred Vanderbilt, un choix évident pour garder des joueurs comme Jayson Tatum et Kawhi Leonard, peut être joué hors du sol lors de ces affrontements, comme il l’a parfois été pendant les séries éliminatoires.

Enfin, LA a toujours un trou géant au milieu derrière Anthony Davis. À ce stade, ils n’ont qu’un seul centre (Davis) sur la liste. Hachimura et James sont capables de glisser vers le centre, mais ce n’est que dans certaines situations. Alors que les Lakers cherchent à occuper leurs deux dernières places sur la liste au-delà de Reaves et (éventuellement) Russell, la meilleure approche serait d’encrer deux gros minimum de vétérans comme assurance de profondeur et de blessure nécessaire. Bamba a intérêt à rester avec les Lakers et pourrait être une option, selon une source de la ligue.

En ce qui concerne les déménagements futurs, Reaves et Russell restent évidemment sur le marché. Reaves étudie le paysage et prend son temps avant de signer à nouveau avec les Lakers, mais ses options s’estompent. Le message des Lakers selon lequel ils allaient égaler toute offre présentée à Reaves semble jouer en leur faveur.

Le travail des Lakers est loin d’être terminé, mais ils se sont appuyés sur l’identité de la saison dernière et semblent mieux placés pour répéter le succès de la saison dernière qu’il y a moins de 24 heures.

(Photo: Eric Espada / Getty Images)