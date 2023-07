Les Lakers abandonnent la chasse aux étoiles habituelle pour des décisions sensées d’agent libre pour augmenter leur noyau

Moins de 24 heures après le début de l’agence libre de la NBA, les Lakers ont exécuté leur plan déclaré de revenir sur le noyau de la saison dernière avec des améliorations marginales et se sont imposés comme l’un des grands premiers gagnants de l’intersaison.

Los Angeles a verrouillé la continuité pour la saison prochaine et a complété sa liste le deuxième jour de l’agence libre, acceptant de conserver la zone arrière de départ d’Austin Reaves (quatre ans, environ 56 millions de dollars avec une option de joueur de quatrième année) et D’Angelo Russell (deux ans, 37 millions de dollars avec une option de joueur la deuxième année), tout en ajoutant un centre de sauvegarde à Jaxson Hayes pendant deux ans au minimum du vétéran, avec une option de joueur la deuxième année. Ces mouvements interviennent un jour après que les Lakers ont accepté des conditions avec Gabe Vincent, Taurean Prince et Cam Reddish tout en conservant Rui Hachimura.

Reaves, Russell et Hachimura étaient les trois principales priorités de l’organisation à conserver. Compte tenu de l’évolution du marché des agents libres, Los Angeles s’est retrouvée fermement aux commandes de chaque agent libre, ce qui se reflète dans la valeur de chacun des contrats qu’ils ont acceptés.

La plus grande décision, de loin, a été de conserver Reaves, ce qui porte la liste à 13 joueurs au total. Les Lakers ont réussi à effrayer le reste du marché pour l’agent libre restreint, notamment les San Antonio Spurs et les Houston Rockets. Aucune équipe avec un espace de plafond n’était disposée à offrir à Reaves un contrat maximum de quatre ans à environ 102 millions de dollars si les Lakers allaient de toute façon égaler.

Au lieu de cela, les Lakers paieront à Reaves près de la moitié de ce prix au cours des quatre années. Les deux premières saisons de l’accord de Reaves auraient été pour le même montant en dollars quel que soit l’accord qu’il a signé, mais les deux dernières auraient été reportées si les Lakers avaient été forcés d’égaler l’offre maximale d’une autre équipe, ce qui aurait affecté la façon dont les Lakers ont construit leur liste en 2025-26 et 2026-27. Le compromis est que Reaves a obtenu une option de joueur la quatrième année et pourra désormais entrer en agence libre en 2026, quand il aura 28 ans.

Si Reaves avait été un agent libre sans restriction, il aurait probablement accepté un contrat d’une valeur bien supérieure à 100 millions de dollars cette intersaison. Le garde de 6 pieds 5 pouces vient d’avoir 25 ans et était le troisième meilleur joueur d’une équipe qui s’est qualifiée pour la finale de la Conférence Ouest. Au cours des 10 derniers matchs de la saison régulière, lorsque Reaves est devenu un partant à temps plein, il a récolté en moyenne 18,3 points, 3,3 rebonds et 6,1 passes décisives par match tout en tirant à 57,1% depuis le terrain, 48,6% depuis 3 et 89,8% depuis le libre- ligne de lancer. Seuls sept joueurs de l’histoire de la NBA (LeBron James, Stephen Curry, Larry Bird, Steve Nash, Kyrie Irving, Jrue Holiday et Mark Price) ont récolté en moyenne au moins 18 points et six passes décisives sur plus de 50% de tirs et plus de 40% 3- tir au point pendant une saison complète.

Reaves a poursuivi son jeu stellaire dans les séries éliminatoires, avec une moyenne de 16,9 points, 4,4 rebonds, 4,6 passes décisives sur 46,4% du terrain et 44,3 sur 3 en tant que partant au cours des 16 matchs des Lakers. Les seuls joueurs à avoir atteint ces records en séries éliminatoires étaient Nikola Jokić, Devin Booker et Kawhi Leonard (bien que Leonard n’ait disputé que deux matchs en séries éliminatoires). L’équipe américaine l’a identifié comme un jeune joueur en pleine ascension et l’a invité à jouer dans son équipe de Coupe du Monde FIBA ​​cet été.

Les Lakers prévoient de mener une plus grande partie de leur attaque à travers Reaves la saison prochaine, débloquant les compétences de meneur de jeu qu’il a démontrées au cours de ses deux premières années dans la ligue, selon des sources de l’équipe non autorisées à parler publiquement.



D’Angelo Russell et Austin Reaves reviennent tous les deux chez les Lakers. (Photo : Jayne Kamin-Oncea / USA Today)

Les Lakers ont également obtenu Russell, leur meneur de départ prévu, à un prix équitable après les avoir aidés à se rendre à la finale de la Conférence Ouest, mais ont eu du mal une fois là-bas. Le joueur de 27 ans était l’un des meilleurs gardes d’agents libres sans restriction en agence libre, car l’ancien All-Star possède une combinaison d’élite de tir à 3 points (41,1% en saison régulière depuis qu’il a rejoint les Lakers en février) et meneur de jeu (6,1 passes décisives par match en saison régulière pour Los Angeles).

Il était un meilleur joueur et en forme que Russell Westbrook, le joueur qu’il a essentiellement remplacé. Mais le marché de Russell était froid. Ses difficultés en séries éliminatoires et ses limites défensives font de lui un choix difficile en tant que première option pour une équipe qui aspire au titre. Les chiffres de Russell ont considérablement chuté lors des séries éliminatoires de 2023, passant de ses points (17,4 à 13,3) à ses passes décisives (6,1 à 4,6) au pourcentage de buts sur le terrain à un pourcentage de 3 points (41,4 à 31,0). Il a particulièrement lutté contre les Nuggets lors de la finale de la Conférence Ouest, avec une moyenne de 6,8 points sur 32,2% de tirs tout en perdant sa place de départ au match 4. Les équipes apprécient la performance d’un joueur plus il avance dans les séries éliminatoires. Cela, plus que tout, a fonctionné contre Russell en agence libre.

Alors que d’autres équipes remplissaient leurs vides de meneur de jeu, y compris les Lakers avec l’ancien gardien du Heat Gabe Vincent et les Raptors avec l’ancien coéquipier de Russell Dennis Schröder, un retour à court terme à Los Angeles est devenu la seule option logique. Il s’agit d’un mariage temporaire de convenance pour les deux parties. Les Lakers peuvent déplacer Russell pendant la saison 2023-24, et Russell a obtenu la possibilité de se retirer et de signer ailleurs l’été prochain. (Une ride: Russell a le droit d’opposer son veto à tout échange, mais comme Nate Duncan du podcast Dunc’d On Basketball NBA noté sur Twitter, la nouvelle CBA permet à l’équipe et au joueur de négocier la possibilité de renoncer à ce droit dans le cadre des discussions contractuelles. On ne sait pas si les Lakers et Russell l’ont fait avec ce contrat.)

Dans leur deuxième pari à faible enjeu de l’intersaison (l’autre étant rougeâtre), les Lakers ont signé Hayes, 23 ans, anciennement des Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Avec Hayes (le choix n ° 8 en 2019), Hachimura (le choix n ° 9) et Reddish (le choix n ° 10) sur la liste, les Lakers ont tout le milieu de la loterie NBA Draft 2019.

Le Hayes de 6 pieds 11 pouces est un voleur de haut vol qui est un excellent coureur de jante, un finisseur de lob et un bloqueur de tir. Il a tiré 75,2% à moins d’un mètre de la jante pour sa carrière, une figure d’élite. Il y a des questions sur sa concentration et sa conscience. Il est un travail en cours en tant que tireur, clignotant à 3 points les deux saisons précédentes. Défensivement, il peut faire des jeux qui changent la donne mais a une propension aux fautes. On ne sait toujours pas s’il est meilleur en tant qu’attaquant de puissance ou centre; en fait, son meilleur basket-ball est survenu lors de la saison 2021-22 lorsqu’il a joué comme attaquant de puissance aux côtés de Jonas Valančiūnas.

Si les Lakers prévoient d’utiliser Hayes comme principal centre de sauvegarde et de départ si Anthony Davis est blessé, ils prennent un risque moyen. Hayes vient de terminer une saison au cours de laquelle il a disputé le moins de minutes (13,0 par match) et de matchs (47) de sa carrière de quatre ans après avoir été remplacé par Larry Nance Jr. dans la rotation des Pélicans. L’année dernière, Hayes a été condamné à 450 heures de travaux d’intérêt général, 52 semaines de cours sur la violence domestique et trois ans de probation après avoir plaidé sans contestation à deux accusations de délit qui suivi d’un incident avec sa petite amie à Woodland Hills, en Californie, en juillet 2021.

Voici à quoi ressemble actuellement le tableau de profondeur des Lakers avec leurs 13 joueurs au total.

Tableau de profondeur actuel des Lakers Entrées Banc Banc PG D’Angelo Russel Gabe Vincent Jalen Hood-Schifino SG Austin Reaves Max Christi Maxwell Lewis SF James Lebron Prince Taureau Came rougeâtre FP Rui Hachimura Jarred Vanderbilt C Anthony Davis Jaxson Hayes

Les compositions projetées sont fluides. Russell est le premier favori pour commencer au poste de meneur, mais Vincent pourrait gagner la place s’il le surpasse au camp d’entraînement, ont déclaré des sources de l’équipe. L’athlétisme. Après avoir investi massivement dans Hachimura cet été, les Lakers s’attendent à ce qu’il reprenne là où il s’était arrêté en séries éliminatoires et reste un partant malgré le fait qu’il était un joueur de banc pendant la saison régulière. Les Lakers ont également beaucoup de flexibilité positionnelle, avec Jarred Vanderbilt, Prince, Max Christie et Reddish chacun capable de jouer au moins deux positions. Nous pouvons même voir Hayes et Davis jouer ensemble parfois.

En fonction des salaires exacts de la première année de leurs nouveaux contrats, la masse salariale des Lakers sera d’environ 165 millions de dollars en salaire garanti avec 13 joueurs. Cela signifie qu’ils sont à environ 7 millions de dollars sous la ligne de plafond de 172 millions de dollars du premier tablier avec deux places vides disponibles. Les Lakers pourraient toujours offrir à Malik Beasley ou Lonnie Walker IV plus qu’un contrat minimum, mais on ne sait pas où l’un ou l’autre s’intégrerait dans la rotation avec Reaves, Russell, Vincent, Prince et Christie enregistrant déjà des minutes aux trois points du périmètre (pour ne rien dire de James, qui est fondamentalement sans position, ou les recrues Jalen Hood-Schifino et Maxwell Lewis).

LA vise un autre grand homme avec sa 14e place sur la liste, selon des sources de l’équipe. Ils sont susceptibles d’emporter 14 contrats garantis dans la saison, laissant une place sur la liste ouverte. Mo Bamba, auquel les Lakers ont renoncé jeudi, et Tristan Thompson, qui a rejoint l’équipe juste avant leur course en séries éliminatoires, restent des options pour occuper cette 14e place, selon des sources de la ligue. Le marché des grands hommes a été sec jusqu’à présent pendant cette période de libre agence, de sorte que les Lakers pourraient également attendre de voir si de meilleures options se présentent.

Dans la chose la plus proche de ses premiers commentaires publics depuis qu’il a fait allusion à la retraite après la défaite des Lakers dans le match 4 contre Denver, James a reconnu chacune des offres des Lakers sur son histoire Instagram. Les Lakers continuent de fonctionner comme s’il reviendrait la saison prochaine.

Histoire Instagram de Lebron James pic.twitter.com/4sfgBRLTZb – Cartes de sport BBC (@bbcsportscards) 1 juillet 2023

En supposant que les Lakers signent un autre gros match fiable, leur intersaison se terminera par un succès retentissant. Il y avait une stabilité sobre dans leur processus de prise de décision qui contrastait avec certaines des erreurs éclaboussantes qu’ils ont commises au cours des intersaisons passées en poursuivant des stars et des joueurs de rôle sur la colline avec pedigree.

Ils n’ont pas sacrifié leur casting de soutien pour poursuivre Kyrie Irving ou Fred VanVleet, comme ils l’ont fait en 2021 lors de la négociation pour Westbrook. Au lieu de cela, ils ont conservé leurs deux jeunes artistes les plus prometteurs dans les séries éliminatoires (Reaves et Hachimura), ont ajouté deux tireurs d’élite qui offrent une défense supérieure à la moyenne (Vincent et Prince) à une rotation qui nécessitait ces types de joueurs de rôle et ont pris deux balançoires à faible risque. sur la longueur et l’athlétisme avec les 10 meilleurs choix Hayes et Reddish. La décision de conserver Russell sur un accord à court terme était une décision plus délicate, compte tenu des questions légitimes sur sa viabilité en séries éliminatoires et son rôle dans une équipe en lice, mais il est au moins un solide contributeur de la saison régulière qui devrait avoir de la valeur autour de la date limite des échanges comme un contrat à pseudo-expiration.

Parmi les prétendants, les Lakers sont jusqu’à présent l’une des rares équipes à avoir ajouté de manière significative à leur liste depuis le début de l’agence libre. (Cela pourrait, bien sûr, changer en un clin d’œil selon l’endroit où Damian Lillard et James Harden atterrissent.) Les Phoenix Suns ont ajouté Bradley Beal pour former l’un des meilleurs trios de la ligue et ont réussi un tas de leurs signatures marginales, mais pourraient manquer Chris Paul. Les Golden State Warriors doivent intégrer Paul dans leur style de jeu. Les Denver Nuggets restent clairement les favoris de l’Ouest et de la NBA, mais ils ont pris un coup avec la perte de Bruce Brown. Les LA Clippers se profilent comme la prochaine super équipe s’ils peuvent réaliser un méga-échange Harden, mais ils ne l’ont pas encore fait. Les Celtics de Boston sont, sur le papier, l’équipe la plus talentueuse de la ligue, mais la perte de Marcus Smart se profile. Les Milwaukee Bucks ont conservé Khris Middleton et Brook Lopez, prolongeant la fenêtre de leur noyau de championnat, mais ils n’ont encore ajouté personne de notable. Miami Heat, fraîchement sorti d’une finale de la NBA, est le grand favori pour débarquer Lillard, mais a perdu des acteurs clés dans Vincent et Max Strus.

Les Lakers se sont élevés, ne serait-ce que légèrement, dans le mélange. Ils ont fait de leur mieux avec les ressources dont ils disposaient et ont conservé les ingrédients de base d’un finaliste de la conférence qui a terminé 19-8 lors de leurs 27 derniers matchs de saison régulière, y compris la victoire en Play-In contre le Minnesota. Ce groupe ne devrait que s’améliorer avec un été pour l’entraîneur-chef Darvin Ham et son personnel afin de se préparer pour le nouveau groupe et un camp d’entraînement complet.

Avec plusieurs chemins devant eux, les Lakers ont choisi le plus intelligent : conserver leurs meilleurs agents libres et effectuer des mises à niveau judicieuses qui leur donneront une chance de remporter la bannière n°18 la saison prochaine.

(Photo du haut : Adam Pantozzi / NBAE via Getty Images)