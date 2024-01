Les Lady Trojans clôturent avec une séquence de 12-0 et battent Paris 48-36 au premier tour de Sturgeon

Par Jeremy Jacob, rédacteur sportif

Pendant environ 28 minutes, le match féminin du premier tour du tournoi Sturgeon de mercredi a été égal.

Community R-6 vs Paris dans la galerie de photos du tournoi Sturgeon Girls

Community R-6 et Paris ont suivi leur affrontement vendredi avec un match serré tout au long de la nuit jusqu’à ce que les Lady Trojans clôturent le match avec une séquence de 12-0 pour donner à Community une victoire de 48-36. Les Lady Trojans remportent une revanche du match de championnat de la saison dernière avec Salisbury en demi-finale tandis que Paris affronte South Callaway.

Aucune des deux équipes n’a gagné beaucoup d’avantage offensif jusqu’à quatre minutes de la fin, le match étant à égalité à 36 et la plus grande avance étant de quatre points. Brooklynn Glasgow jouait avec zéro point et trois fautes subies en première mi-temps, mais a rapidement renversé sa fortune avec trois paniers à 3 points lors de la dernière manche de Community pour rembourser Paris pour une défaite 64-42 vendredi lors des retrouvailles de Community.

“J’étais assez contrarié d’avoir commis trois fautes en première mi-temps et d’avoir dû m’absenter presque tout le deuxième quart-temps”, a déclaré Glasgow. “Cette défaite de 20 points la semaine dernière n’était pas acceptable pour moi et j’ai donc eu une brûlure interne, comme dirait l’entraîneur (chef) (Bob Curtis).”

Melanie Moore a inscrit un record de 21 points et six interceptions lors de la précédente rencontre de Paris contre Community (10-6) et a récolté 14 points cette fois. Il y a eu un jeu où Moore a exécuté une passe en courant vers Sophia Crusha, qui a ensuite marqué le seau dans la foulée avec ses bras au-dessus de sa tête.

« C’était cool, n’est-ce pas ? Sophia est une très bonne athlète et Mel l’a mise là où elle devait être”, a déclaré l’entraîneur-chef de Paris, Garrett Thomas. « Notre attaque passe définitivement par (Moore). C’est elle qui nous permet de beaucoup pousser dans la transition. Lorsqu’elle a eu des ennuis, cela a en quelque sorte neutralisé cela, et nous avons traversé une longue période où nous n’avons pas marqué beaucoup.

Glasgow a déclaré que Community avait eu un peu de temps pour préparer son match revanche contre Paris (5-12) et ne l’avait pas perdu.

“Nous nous sommes concentrés énormément à l’entraînement avec ces quelques jours de neige que nous avons eu sur la défense de transition”, a déclaré Glasgow. “Nous avons regardé des films, et Paris nous a battus dans les transitions presque à chaque fois et nous n’étions pas revenus pour les arrêter.”

Curtis a déclaré que les Lady Trojans avaient terminé de la bonne manière en devançant Paris 18-3 au quatrième quart et en recevant de grosses performances de la part de Paris. Peyton Beamer avec 19 points, sept rebonds, quatre 3 points et trois interceptions et Kylie Brooks avec un double-double de 16 points et 15 rebonds. Il s’est dit beaucoup plus satisfait de la défense de la Communauté cette fois-ci, qui rivalisait avec sa meilleure de la saison puisque c’était la quatrième fois que son adversaire était limité à moins de 40 points. Après cela, Curtis a déclaré qu’il était convaincu que son équipe pourrait connaître une séquence offensive comme les quatre dernières minutes.

“Nous savions que nous avions une chance de les battre si nous les maintenions à moins de 50”, a déclaré Curtis. « Ils nous ont beaucoup contournés avec leurs dribbles la dernière fois. Nous fermerions la porte et ils arriveraient au bord. Nous avons fait un effort concerté pour leur faire tirer des tirs sautés.

Cette stratégie a fonctionné pour Paris dès le début puisque Reese Sutton a réussi les quatre tirs à 3 points en première mi-temps avant de terminer avec un record de 16 points et cinq rebonds. Melanie Moore a ajouté trois tirs à 3 points.

Thomas a déclaré que chaque défense arrêtait fréquemment son adversaire dans son élan, mais qu’elle aimait lorsque les Lady Coyotes attaquaient en transition. Il a déclaré qu’ils n’étaient pas aussi efficaces en course que lors de la dernière rencontre, ce qui a conduit Paris à tirer à 42 pour cent du terrain, et a plongé globalement offensivement après seulement être mené 22-20 à la mi-temps.

“Parfois, j’avais l’impression que nous essayions d’attaquer depuis les mauvaises zones”, a déclaré Thomas. “Nous étions 3 sur 13 sur la ligne des lancers francs, et ils étaient 10 sur 24, donc il y avait un petit écart ici.”

Thomas a déclaré qu’être plus actif sur la vitre offensive aurait pu conduire à plus d’opportunités de lancer franc pour Paris, mais Community en avait trop dans la dernière ligne droite. Le grand Brooks, en particulier, a présenté des problèmes avec 11 rebonds en seconde période, mais Thomas a déclaré que ce n’était pas tout.

“C’est une excellente rebondeuse, donc cela en fait certainement partie”, a déclaré Thomas. « L’unité dans son ensemble fait un bon travail en cassant les planches. Elle nettoie, mais beaucoup de filles y vont et attirent parfois d’autres filles hors de la fille Brooks.

Curtis a souligné que Brooks avait touché 20 et 30 points à plusieurs reprises dans le gymnase de Sturgeon, donc elle était à l’aise.

“Elle fait un double-double tous les soirs”, a déclaré Curtis. « Elle décolle vraiment mieux que la plupart des filles et est difficile à gérer sur le verre offensif. Lorsqu’elle utilise le panneau arrière et se redresse, elle constitue une charge difficile à gérer.

La communauté affrontera Salisbury (11-5) à 18h30 vendredi dans le gymnase du lycée pour les demi-finales de ce qui sera une revanche du match de championnat Sturgeon de la saison dernière que Salisbury a remporté. Les Lady Coyotes affronteront South Callaway (3-14) vendredi à 17 heures dans le gymnase du lycée lors des rondes de consolation de Sturgeon, dans l’espoir d’améliorer leur rebond par rapport à ce qu’il était tard contre Community.

“De toute évidence, nous sommes les outsiders et nous aimons ce rôle”, a déclaré Curtis. “Nous sommes ravis de jouer à nouveau contre Salisbury.”

“C’est un groupe jeune, et nous sommes aussi un groupe assez jeune”, a déclaré l’entraîneur-chef Garrett Thomas. “Je les ai vu lancer beaucoup de choses différentes à Salisbury, et ils ont quelques athlètes assez physiques. Le rebond sera encore une fois un facteur.”