Les lacunes en matière de connaissances en matière de santé alimentent des attentes irréalistes en matière d’antibiotiques chez les patients en soins primaires

Les patients qui attendent des antibiotiques pour traiter des symptômes courants risquent de contribuer à une surutilisation des antibiotiques, ce qui rend cruciale l’éducation sur les dangers d’une mauvaise utilisation et de la résistance, tant pour les cliniciens que pour le public.

Étude: Le manque de connaissance des risques liés aux antibiotiques contribue aux attentes des patients en soins primaires à l’égard des antibiotiques pour les symptômes courants. Crédit d’image : Nouvelle Afrique/Shutterstock.com

Dans une étude récente publiée dans Les Annales de la médecine familiale, les chercheurs étudient les prédicteurs et la prévalence des attentes en matière d’antibiotiques chez les patients présentant des symptômes et des maladies courants.

Plus de 93 % des patients s’attendaient à recevoir des antibiotiques pour un ou plusieurs symptômes courants, des attentes plus élevées étant observées chez les patients des cliniques publiques. Un niveau d’éducation inférieur, des connaissances insuffisantes en matière de santé et un manque de connaissances sur les risques liés aux antibiotiques sont liés à des attentes accrues en matière d’antibiotiques.

L’usage inapproprié des antibiotiques

Les patients se voient fréquemment prescrire des antibiotiques pour des symptômes viraux courants et des affections telles que les infections respiratoires, le rhume/la grippe et la diarrhée, malgré les directives cliniques déconseillant cette pratique. En fait, les estimations actuelles indiquent que jusqu’à 28 % des prescriptions d’antibiotiques rien qu’aux États-Unis sont inutiles.

La résistance aux antimicrobiens (RAM), qui constitue un problème de santé publique majeur qui menace de faire s’effondrer les systèmes de santé mondiaux, est principalement due à l’utilisation inappropriée et fréquente des antibiotiques. Cependant, réduire la prescription inappropriée d’antibiotiques est complexe, car divers facteurs, tels que les convictions, les connaissances et les attentes des patients, entrent en jeu. Peu d’études ont exploré les effets indépendants des facteurs sociodémographiques et de la sensibilisation aux risques liés aux antibiotiques sur les attentes des patients en matière d’antibiotiques dans le traitement des symptômes courants.

À propos de l’étude

Dans la présente étude, les chercheurs évaluent la fréquence à laquelle les patients s’attendent à recevoir des antibiotiques pour des affections telles que la diarrhée aiguë, le rhume/la grippe, les maux de gorge, les infections des sinus et la bronchite et comparent la prévalence de ces attentes entre les patients des systèmes de soins primaires privés et publics. Les chercheurs identifient également différents facteurs qui peuvent prédire les attentes des patients en matière d’antibiotiques pour chaque pathologie spécifique.

Entre janvier 2020 et juin 2021, une enquête a été menée dans six cliniques publiques de soins primaires et deux services d’urgence privés du comté de Harris, au Texas. Les patients issus de divers milieux sociodémographiques ont été invités à participer à l’enquête au moyen de dépliants, les enquêtes étant menées en personne ou virtuellement en raison des restrictions liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Les personnes de moins de 18 ans et celles incapables de répondre au sondage ont été exclues de l’analyse.

L’enquête a évalué les attentes des patients concernant les antibiotiques à l’aide de l’échelle de Likert, divisée en attentes ou en absence d’attentes. Les connaissances des patients sur les risques liés aux antibiotiques, les facteurs sociodémographiques et les connaissances en matière de santé ont également été analysées. Les réponses affirmatives aux questions de sensibilisation aux risques ont déterminé la connaissance des risques liés aux antibiotiques, tandis qu’un outil de dépistage validé a été utilisé pour mesurer les connaissances en matière de santé.

Des comparaisons statistiques entre les caractéristiques des patients et les attentes en matière d’antibiotiques ont été effectuées à l’aide de tests du chi carré. Une analyse de régression logistique multivariée a également été utilisée pour évaluer l’impact de l’éducation, de la connaissance des risques liés aux antibiotiques, du système de santé et des connaissances en matière de santé sur les attentes en matière d’antibiotiques.

Résultats de l’étude

Parmi les patients interrogés, 84 % pensaient que les antibiotiques aideraient à traiter la bronchite, tandis que 72 %, 64 %, 66 % et 36 % s’attendaient à ce que des antibiotiques soient prescrits pour traiter les infections des sinus, le rhume/la grippe, les maux de gorge et la diarrhée, respectivement. Les patients des cliniques publiques étaient presque deux fois plus susceptibles de s’attendre à des antibiotiques contre la diarrhée, les maux de gorge et le rhume/grippe que les patients des cliniques privées, avec des rapports de cotes (OR) de 1,8, 2,2 et 1,5, respectivement.

Un niveau d’éducation plus faible prédisait des attentes plus élevées en matière d’antibiotiques pour la diarrhée. De même, les patients n’ayant pas de diplôme d’études secondaires étaient deux fois plus susceptibles de s’attendre à des antibiotiques que ceux ayant fait des études collégiales.

Environ 37 % des patients ne connaissaient pas les risques liés aux antibiotiques, ce qui augmentait considérablement leurs attentes en matière d’antibiotiques dans le traitement de la diarrhée et du rhume/grippe, avec des OR de 1,6 et 2,9 respectivement et, dans une moindre mesure, des symptômes de maux de gorge.

Ces résultats concordent avec ceux des études précédentes. Cependant, la présente étude est limitée par le manque de généralisabilité à des zones urbaines moins diversifiées, la complexité potentielle des patients des cliniques publiques, les biais de désirabilité sociale et l’influence possible de la pandémie de COVID-19 sur les attentes en matière d’antibiotiques.

Conclusions

Les différences dans l’éducation des patients, les connaissances en matière de santé, la connaissance des risques liés aux antibiotiques et le système de santé contribuent aux attentes irréalistes des patients concernant le traitement antibiotique pour les symptômes courants. Pour résoudre ce problème, les futures interventions de gestion devraient se concentrer sur l’éducation des patients sur les symptômes que les antibiotiques peuvent traiter efficacement et sur la mise en évidence des risques individuels et sociétaux associés à l’utilisation d’antibiotiques.

S’appuyant sur ces résultats, les chercheurs de l’étude actuelle visent à créer un outil éducatif sur les antibiotiques pour les patients et les cliniciens afin de promouvoir l’utilisation appropriée des antibiotiques et de faciliter les discussions sur les options de traitement non antibiotiques.