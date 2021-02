Jose Mourinho avait raison: il est facile de gérer Chelsea, surtout si leurs adversaires jouent comme son équipe de Tottenham Hotspur l’a fait lors d’une défaite 1-0 contre les Blues.

Le manager de Tottenham avait un sourire ironique sur son visage en suggérant lors de la nouvelle conférence pré-match que « je ne pense pas que ce soit très difficile d’entraîner » les Bleus, citant son succès là-bas en tant que manager en plus des titres de champion pour Carlo Ancelotti et Antonio Conte.

C’était le premier gros test de Thomas Tuchel depuis sa succession à Frank Lampard, mais il n’aurait pas pu imaginer que ce serait un jour aussi confortable, même si le score de jeudi suggère un certain degré de danger jusqu’à la fin.

Le résultat n’était que douteux en raison de la débauche de Chelsea devant le but, une gueule de bois de l’ère Lampard que Tuchel aura besoin de plus de 10 jours pour réparer. Cela reflète bien sur lui qu’il y a déjà des signes clairs de changement, cependant, avec les Bleus s’adaptant rapidement à un système 3-4-3 et une demande de passes courtes et soutenues jumelées à une ligne défensive élevée et à des échanges réguliers de positions.

S’il y avait des nerfs au début, l’approche passive des Spurs a permis aux visiteurs de s’installer, comme ce fut le cas une semaine plus tôt lorsqu’une équipe fragile de Liverpool a été autorisée à trouver son rythme pour émerger avec une confortable victoire à l’extérieur contre l’équipe de Mourinho.

Tottenham a cédé l’initiative dès le départ, s’appuyant sur le style de contention qui a brièvement menacé de les voir entrer dans la course au titre de Premier League, en particulier après avoir battu Manchester City 2-0 en novembre.

Ce jour-là, ils ont réussi quatre tirs en 90 minutes, marquant avec leurs deux seuls cadrés. Ils en ont eu sept jeudi soir, la principale différence étant qu’Harry Kane et Son Heung-Min étaient alors au milieu d’une course d’une efficacité dévastatrice – dépassant de loin leur objectif de retour attendu pour ceux qui accordent de l’importance à de telles statistiques – et au De retour, Eric Dier rassemblait une défense extrêmement bien organisée pour forcer ses adversaires à surengager les joueurs.

Les Spurs ont perdu leur chemin défensivement depuis et, sans Kane, personne n’est capable de lier le jeu pour maximiser la menace de contre-attaque de Son.





Il est donc curieux que Mourinho ait choisi de s’installer de la même manière, bien qu’il ait admis auparavant que cela ne joue pas avec les forces de Carlos Vinicius.

Et l’approche de Mourinho repose apparemment plus que toute autre sur le premier but. Vinicius a eu un moment dans les 10 premières minutes où il aurait pu libérer Son, libre dans l’espace à sa gauche, alors que les Spurs se cassaient. Pourtant, Vinicius, lors de son premier départ en Premier League, a eu du mal à contrôler le ballon pendant un moment et la chance était partie.

C’était un microcosme de ce qui manquait aux Spurs et compte tenu des belles marges que le style de Mourinho exigeait pour jouer en faveur de son équipe, extrêmement important, d’autant plus que Chelsea a monopolisé la possession, enregistrant 77% du ballon dans les 20 premières minutes.

Le fait que Chelsea n’ait pas enregistré de tir cadré à ce moment-là – et ait exigé une pénalité pour prendre les devants – était la preuve que les attaquants de Tuchel recherchaient toujours leur meilleure forme.

L’attente de Timo Werner pour un but en Ligue se prolonge en 13 matchs, mais il était mieux ici rétabli à un rôle d’avant-centre – sur un terrain où il a excellé pour le RB Leipzig la saison dernière, marquant le vainqueur du point de penalty. Il a remporté le penalty cette fois, étant victime d’une faute de Dier dans la surface alors que le défenseur anglais agita négligemment les jambes dans la surface.

Jorginho a marqué le coup de pied, et bien que les Spurs aient montré un peu plus d’invention par la suite, ils n’ont enregistré un tir d’aucune description avant la 79e minute. Vinicius aurait pu arracher un point à la mort mais a dirigé le centre de Serge Aurier à 6 mètres.

Une fois de plus, aucun des attaquants de Chelsea n’a trouvé le filet. Ils avaient besoin de buts de Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso pour battre Burnley, mais Tuchel a une fois de plus trouvé un cadre dans lequel ses joueurs hors forme pouvaient encore être menaçants.

Callum Hudson-Odoi était à nouveau une menace dans une position plus avancée, tandis que Mason Mount a prouvé qu’il était bien plus qu’un projet d’animal de compagnie Lampard, excellant à nouveau et le plus malchanceux de ne pas marquer.

Les Spurs ne se sont jamais mis en mesure de capitaliser et le manque d’intention d’attaque remet en question la méthodologie de Mourinho. Il reste capable d’obtenir des résultats uniques – et il y a une finale de la Coupe EFL à venir en avril – mais le soupçon demeure qu’il est extrêmement difficile de triompher d’une saison de 38 matchs avec un tel conservatisme. Ce Mourinho post-Manchester United était censé être plus adaptable.

Mourinho peut souligner l’absence de Kane, Sergio Reguilon et Giovani Lo Celso, mais ostraciser Dele Alli – blessé pour ce match – et limiter l’implication de Gareth Bale (il était un remplaçant inutilisé ici) semblent de plus en plus contre-intuitifs.

Et en tout cas, cela ressemble à une saison définie au sommet encore plus que d’habitude par les équipes qui font le mieux face à leurs absents.

Manchester City est en tête du classement malgré le fait d’être privé d’un attaquant reconnu jusqu’à ce que Gabriel Jesus revienne au combat la semaine dernière.

La crise de l’arrière central de Liverpool a conduit Jurgen Klopp à nommer 12 partenariats différents cette saison. Les blessures dans cette campagne affectée par le COVID-19 sont inévitables, et Mourinho ne peut pas saluer le travail du président Daniel Levy pour assembler cette équipe une minute, puis agir comme si l’obtention de résultats dans des circonstances difficiles lui dépassait la suivante.

Après que les Spurs aient subi leur troisième défaite consécutive en Ligue pour la première fois depuis février 2012 et que Mourinho ait été battu lors de matchs consécutifs à domicile pour la première fois de son histoire, les Portugais ont lancé un coup sur l’arbitre Andre Marriner.

Mourinho: « Je lui ai dit quelque chose qu’il sait déjà, c’est que je le considère comme l’un des meilleurs arbitres de la Premier League. C’est un arbitre que j’ai une grande admiration. [for] et cela me donne une bonne position pour lui dire que je n’aime pas sa performance.

« Reguilon signifie quelque chose pour notre football offensif; Harry Kane signifie quelque chose pour notre football offensif; Lo Celso signifie encore quelque chose pour notre football offensif; un bon Dele Alli que nous n’avions pas encore mais que nous espérons pouvoir avoir à l’avenir, signifie quelque chose pour nous.

« Et pas seulement ce qu’ils veulent dire, mais ils signifient que nous n’avons pas beaucoup d’options de rotation et à la fin nous finissons avec des gens avec des signes de fatigue à cause de l’accumulation de matchs.

« La deuxième chose est la confiance. Ils sont très importants pour jouer au football. Quand une équipe a une période où les résultats ne sont pas bons, vous avez besoin de ce clic pour revenir à la normale. »

Mis à part les commentaires après le match, Mourinho était trempé sur la ligne de touche à la fin, bien qu’il s’essuyait périodiquement avec une serviette blanche tout au long du match. Les Spurs ont joué comme s’il l’avait lancé avant le coup d’envoi.