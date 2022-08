Les lacunes de la Russie créent une opportunité pour l’Ukraine, selon des responsables occidentaux

Les responsables américains et européens disent que peu de puissances ont conquis un pays et détruit une armée adverse avec une force majoritairement volontaire, comme le président russe Vladimir V. Poutine tente de le faire. Mais M. Poutine n’a montré aucune indication qu’il souhaite une sorte de projet à grande échelle, ce qui reviendrait à admettre à son pays que le combat en Ukraine sera une longue guerre, pas une courte opération.

La Russie a annoncé, et l’Occident a prédit, diverses pauses dans la guerre. Après la chute de la ville de Lysychansk le mois dernier, par exemple, les commandants russes ont déclaré que leurs forces feraient une pause et se réinitialiseraient, mais les attaques d’artillerie se sont poursuivies.

Cette fois, l’OTAN et d’autres responsables affirment que la réalité sur le terrain devrait obliger l’armée russe à ralentir ses opérations pour renforcer les unités épuisées, mieux protéger ses lignes d’approvisionnement et déplacer de nouveaux équipements. Ces responsables admettent qu’il est possible que M. Poutine puisse passer outre les conseils de ses officiers et ordonner que la campagne dans l’Est se poursuive tout l’été. Pour tous les problèmes d’équipement et de main-d’œuvre de la Russie, les prix élevés de l’énergie signifient que Moscou gagne suffisamment d’argent pour financer son armée.

La pause russe attendue intervient après la phase la plus sanglante de la guerre pour les deux parties. L’Ukraine et la Russie ont perdu des milliers de soldats, dont certaines de leurs troupes de première ligne les meilleures et les plus expérimentées, au cours des dernières semaines d’une bataille d’artillerie acharnée qui a détruit des villes et des villages sur le chemin de l’armée de Moscou.